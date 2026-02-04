ETV Bharat / state

World Cancer Day: आयुर्वेद में ढूंढा आंत के कैंसर का इलाज, ऐसे जीती जिंदगी की जंग

दर्द से राहत के लिए स्वमूत्र का सेवन: बसंत आगे बताते हैं कि स्वस्थ होने के बाद वह पटना लौट आए. कुछ समय बाद इलाहाबाद में अपने बेटे के साथ रहने लगे. वहां पर फिर से दर्द महसूस होने लगा. इस परेशानी के बाद उन्होंने आयुर्वेद की किताबों को पढ़ना शुरू किया. एक किताब में स्वमूत्र के बारे में जानकारी दी हुई थी. बसंत कहते हैं, 'कुछ दिनों तक मैं स्व मूत्र का सेवन किया और तब जाकर दर्द में आराम मिल गया. उस समय से आज तक मैं स्वस्थ हूं.'

गोमूत्र के साथ बनाया ड्रिंक: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बसंत कहते हैं, 'मैंने गोमूत्र के साथ एक औषधि बनाई और रोज उसका दो बार सेवन करना शुरू किया. गोमूत्र में गेहूं का जवारे (अंकुरित छोटे पौधे), पांच तुलसी के पत्ते, पांच नीम के पत्ते और पांच कढ़ी के पत्ते के साथ नीम पर चढ़े हुए गिलोय के तने के इस्तेमाल से ड्रिंक बनाया. ड्रिंक का हर रोज मैंने दो बार सेवन करना शुरू किया और 3 महीने में आराम मिलना शुरू हो गया. लगातार ड्रिंक के सेवन से मेरी बीमारी ठीक हो गई.'

गांव पर रहकर शुरू किया इलाज: बसंत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बाहर जाकर इलाज करा सके. कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. ऐसे में उन्होंने तय किया कि बाकी की जिंदगी अब वह अपने गांव में बिताएंगे. बसंत ने गांव में रहते हुए आयुर्वेदिक तरीके से इलाज शुरू किया. धीरे धीरे उनको आराम भी मिलने लगा. जिससे उनमें जीने की एक नई उम्मीद जगी.

डॉक्टर ने दिया था 6 महीने का अल्टीमेट: एक स्थानीय चिकित्सक ने बसंत को नर्सिंग होम के लिए रेफर किया. जहां सर्जरी के बाद डॉक्टर ने ट्यूमर निकाल दिया और ये भी बता कि अब इससे ज्यादा इलाज पटना में नहीं हो सकता है. साथ ही कहा, 'आपकी जिंदगी अब 6 महीने से अधिक नहीं बची है.'

कैसे पता चला कि कैंसर है?: बसंत बताते हैं कि साल 2007 तक उनकी जिंदगी शानदार चल रही थी. अचानक उन्हें शौच में दिक्कत आई. जिसके बाद वह आईजीआईएमएस गए. वहां उन्होंने डॉक्टर को दिखाया. जांच के बाद पता चला कि उनकी छोटी आंत में ट्यूमर है.

18 साल पहले हुआ था कैंसर: 62 बसंत देख चुके राजधानी पटना के एजी कॉलोनी के रहने वाले बसंत कुमार के जीवन में 18 साल पहले एक भूचाल आया था, जिससे पूरा परिवार सदमें में आ गया. बसंत की छोटी आंत में कैंसर डिटेक्ट हुआ. इस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था.

पटना: आज विश्व कैंसर दिवस है. भारत में भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में इस असाध्य बीमारी के बारे में जागरुकता बढ़ाने और उसकी रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं. लोग आयुर्वेदिक उपचार का भी सहारा ले रहे हैं. पटना के बसंत कुमार उन चंद लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर जीत हासिल की है. उनका कहना है कि संयमित जीवन शैली और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से यह संभव हो सका है.

संयमित जीवन शैली भी मददगार: बसंत हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज के साथ-साथ वॉक भी करते हैं. बसंत की जीवन शैली बेहद संयमित है. वे बताते हैं कि उनके घर में कोई भी चीनी, सफेद नमक और रिफाइन का सेवन नहीं करता है. उनके घर में सेंधा नमक का उपयोग होता है और शुद्ध सरसों तेल के अलावा शुद्ध घी ही घर के लोग इस्तेमाल करते हैं. जिस वजह से आज की तारीख में घर के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी नहीं है.

"कैंसर के बाद जब डॉक्टरों ने कह दिया कि 6 महीने की ही जिंदगी बची तो गांव चला गया. वहां गौमूत्र, गिलोय का डंठल, तुलसी का पत्ता और गेंहू का जवार का सेवन करना शुरू किया. कुछ दिनों बाद आराम दिखा तो पटना आ गया. उसी बीच बेटे के पास इलाहाबाद जा रहा था. वहां स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में पता चला. उसी का सेवन करते-करते ठीक हो गए."- बसंत कुमार, कैंसर सर्वाइवर

आयुर्वेद में कैंसर का इलाज संभव?: आयुर्वेद में भी कैंसर का उल्लेख 'अर्बुद' और 'ग्रंथि' रोग के रूप में मिलता है. आयुर्वेद के अनुसार, त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के असंतुलन, कमजोर पाचन शक्ति और शरीर में विषैले तत्वों के जमाव से ऐसी गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं. आयुर्वेदिक उपचार का मुख्य उद्देश्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और संतुलन स्थापित करना होता है.

अश्वगंधा, गिलोय, हल्दी और तुलसी जैसी औषधियां इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक मानी जाती हैं. इसके साथ ही सात्विक आहार, योग और ध्यान से मरीज को शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है.

क्या कहते हैं जानकार?: आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जानकार शशिधर कहते हैं कि तीसरे स्टेज तक के कैंसर को आयुर्वेदिक पद्धति से हराया जा सकता है. कई मामलों में कैंसर से भी आराम मिल जाता है. गोमूत्र, कच्ची हल्दी, तुलसी, नीम, गिलोय के लगातार सेवन से कैंसर की बीमारी ठीक हो सकती है. इसके साथ-साथ पेशेंट को योग व्यायाम भी करना चाहिए. 2 से 3 महीने में तो बहुत लाभ हो जाता है लंबे समय तक अगर इसका सेवन किया जाए तो दोबारा न होने की गारंटी रहती है.

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जानकार शशिधर (ETV Bharat)

"आयुर्वेद में भी कैंसर का इलाज संभव है. अगर सही समय पर बीमारी का पता चल जाए. थर्ड स्टेज तक के कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है. फॉर्थ स्टेज में थोड़ी परेशानी होती लेकिन जिसकी आयु है तो वहां से भी लोग रिवर्स होते हैं. आयुर्वेद में कैंसर रोधी बहुत सारी दवाइयां हैं."- शशिधर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जानकार

एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कारगर: हालांकि कैंसर जैसी बीमारी में आयुर्वेदिक पद्धति को एलोपैथिक चिकित्सा कारगर नहीं मानती है. डॉक्टर विनोद कहते हैं कि अगर कैंसर का पता चले तो बिना देरी किए एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए. विशेषज्ञ डॉक्टरों से कीमो के अलावा अन्य चिकित्सकीय सुझाव लें.

"कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जाना नुकसान देय हो सकता है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अगर किसी को हो जाए तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाना चाहिए और कीमो के अलावा अन्य चिकित्सकीय सुझाव लेने चाहिए."- डॉ. विनोद, चिकित्सक

क्यों होता है कैंसर?: यह एक गंभीर और जटिल बीमारी है, जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. कैंसर के सेल आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. अगर ठीक समय पर इलाज न हो तो कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती हैं. तंबाकू सेवन, गलत जीवनशैली, रेडिएशन, अनुवांशिक कारण और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता कैंसर के प्रमुख कारण माने जाते हैं.

कैंसर के लक्षण: कैंसर के सामान्य लक्षणों में शरीर में गांठ, बिना कारण वजन घटना, लगातार थकान और बुखार, त्वचा में बदलाव, पुराना दर्द या खून बहना, पाचन और मल त्याग में बदलाव शामिल है. कई बार लक्षण स्पष्ट तौर पर नहीं पता चलता है, ऐसे में लगातार किसी खास तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए.

