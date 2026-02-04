ETV Bharat / state

कैंसर क्यों होता है; यूपी में हर साल 2.50 लाख नए मरीज मिल रहे, स्पेशलिस्ट से जानें सावधानी और बचाव

कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है.

4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026

लखनऊ : बदलती जीवन शैली और खान-पान के कारण कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है. आलम ये है कि 30 साल पहले तक कैंसर के जो रोगी 50 से 60 साल के सामने आते थे, वो आयु घटकर अब 30 से 40 रह गई है. जीवन शैली और खान-पान के कारण कैंसर बीमारी तेजी से फैल रही है. उत्तर प्रदेश में हर साल 2.50 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं. प्रदेश में पुराने मरीजों की संख्या 8 लाख के करीब है.

राजधानी लखनऊ के कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान के निदेशक मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने कहा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के कई कारण हैं. कैंसर का सबसे प्रमुख कारण तंबाकू और सिगरेट का सेवन है. तीन में से एक मरीज में कैंसर होने का कारण तंबाकू व सिगरेट का सेवन है. इसी के साथ खराब व अनियमित जीवन शैली भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है.

कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है. (Video Credit; ETV Bharat)

जंक फूड पहुंचा रहा नुकसान : आज के दौर में जंक फूड का सेवन बढ़ा है, जो हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचता है. ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और कई बार देखा गया है कि अनियंत्रित खान-पान और शारीरिक श्रम ना होने के चलते भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं. मुंह और गले का कैंसर सबसे आम है. महिलाओं में ब्रेस्ट व बच्चेदानी का कैंसर सबसे सामान्य है.

जागरूकता की है कमी : डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने बताया, लोगों को कैंसर के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है. जागरूकता के अभाव के चलते लोग कई बार सही समय पर इलाज के लिए नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते इलाज में समस्या होती है. आज भी लोग कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात नहीं करते. ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और उन्हें यह बताने की जरूरत है कि यदि समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो उसकी पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है.

कैसे होता है कैंसर.
कैसे होता है कैंसर. (Photo Credit; ETV Bharat)

तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए : डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने बताया, जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में कैंसर की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है. सबसे ज्यादा कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है. लोगों को इससे बचना चाहिए. नियमित दिनचर्या व खानपान का पालन किया जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में मिल रहा बेहतर इलाज : डॉ. मदन लाल ब्रह्म भट्ट ने बताया, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कैंसर के इलाज के बेहतर साधन हैं. सिर्फ राजधानी लखनऊ में कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लोहिया संस्थान जैसे बड़े संस्थान हैं, जहां पर कैंसर का बेहतर इलाज होता है. बनारस, प्रयागराज जैसे जिलों में भी संसाधनों से लैस अस्पताल मौजूद हैं, जो मरीज को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं.

सरकार करती है सहायता : असाध्य रोगियों के लिए सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज का पैसा उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में जो मरीज आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. आयुषमान कार्ड से भी मरीजों को पांच लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है. आधुनिक मशीनों की मदद से रोबोटिक रेडियोथैरेपी व रोबोटिक ट्रीटमेंट कर मरीजों को लाभ पहुंचाते हैं.

यूपी में तेजी से बढ़ रहा कैंसर.
यूपी में तेजी से बढ़ रहा कैंसर. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन आंकड़ों पर डालें नजर : केजीएमयू के आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की शाखा IARC (International Agency for Research or Cancer) के तहत विश्व स्तर पर हर साल अनुमानित दो करोड़ नए कैंसर के केस मिल रहे हैं. लगातार बढ़ रहे इन केस के पीछे जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आयु एवं जीवनशैली में बदलाव शामिल है.

10% मौत का कारण कैंसर : डॉक्टर्स की मानें, तो देश में होने वाली मौतों में 10 प्रतिशत मौत का कारण कैंसर हैं. IARC के अनुसार, प्रति वर्ष कैंसर से एक करोड़ लोगों की जान चली जाता है. आकड़ों को मानें तो कैंसर के 40 प्रतिशत ऐसे केस हैं, जिन्हें रोका जा सकता है. ये केस तंबाकू, सिगरेट व असंतुलित जीवनशैली के वजह से होते हैं. यदि समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो ज्यादातर मरीजों का इलाज किया जा सकता है.

शराब से होते हैं सात तरह के कैंसर : तंबाकू से होने वाले कैंसर से हर साल 3.5 लाख मरीजों की मौत हो रही है. शराब से सात तरह के कैंसर होते हैं. वहीं मोटापे की शरीर की निष्क्रियता से सात तरह के कैंसर होते हैं, जिसे कोलोरेक्टल, पैंक्रिया, गर्भाशय का कैंसर शामिल है. वायु प्रदूषण से हस साल कैंसर से अनुमानिकत 2.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है. भारत में हर साल 15 लाख कैंसर के नए मरीज मिल रहे हैं. वहीं कैंसर से भारत में हर साल 9 लाख लोगों की मौत हो रही है.

वर्ष 2030 से 2040 तक कैंसर के मरीजों में 40 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है. पूरे विश्व के 25 प्रतिशत कैंसर के केस भारत में हैं. गंभीर विषय ये है कि कैंसर की बीमारी में 60 प्रतिशत मामले में स्टेज 3 या 4 में पता चलता है.

इन कारणों से होता है कैंसर

  • शराब पीना
  • तंबाकू का सेवन
  • मोटापा
  • कच्चे एवं भुने मांस का सेवन
  • अधिक नमक का प्रयोग
  • फल-सब्जी का कम सेवन
  • शारीरिक निष्क्रियता, आलस, फिजिकल एक्टीविटी न करना
  • आयनीकरण विकिरण: जैसे एक्स-रे, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें
  • HPV, हेपेटाइटिस बी एवं सी वायरस
  • आनुवंशिक कारण, लगभग पांच प्रतिशत मामले

कैंसर के लक्षण

  • शरीर में गांठ या सूजन
  • लगातार खांसी
  • सांस फूलना
  • निगलने में कठिनाई
  • शौच जाने की आदतों में बदलाव
  • अचानक वजन में कमी
  • लगातार या बार-बार होने वाला दर्द
  • पेशाब में समस्याएं
  • स्तन में परिवर्तन
  • भूख न लगना
  • शरीर में घाव जो ठीक न हो
  • लगातार सीने में जलन या अपच
  • रात में अत्यधिक पसीना आना

लक्ष्ण दिखने पर क्या करें : यदि शरीर में कैंसर की संभावना वाले लक्ष्ण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे समय रहते आपकी बीमारी का पता लगा कर इलाज किया जा सके. डॉक्टर चिकित्सकीय इतिहास एवं शारीरिक परीक्षण, ब्लड की जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी-सीटी, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, साइटोलॉजी जांच, आणविक एवं आनुवंशिक जांच, अस्थि मज्जा परीक्षण से बीमारी व बीमारी की स्थित का पता लगाया जाता है. कैंसर कंफर्म होने पर शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, लक्षित चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेम, हार्मोन थेरेपी सेल प्रत्यारोपण जैसी चिकित्सा की मदद से इलाज किया जा सकता है.

ऐसे बचे कैंसर से : कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए. सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. कैसर से बचने के लिए स्वस्थ आहार एवं नियमित व्यायाम करना चाहिए. हेपेटाइटिस बी एवं HPV टीकाकरण भी कराना चाहिए.

