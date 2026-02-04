ETV Bharat / state

World Cancer Day 2026 : सर्वाइकल कैंसर सबसे अधिक रोका जाने वाला, फिर भी सबसे आम कैंसर

मिथक जो सबसे बड़ा खतरा बन गए : डॉक्टर टाक के मुताबिक कोई भी महिला इससे अछूती नहीं है. यह बीमारी सामाजिक, आर्थिक या स्वच्छता से नहीं, बल्कि एक वायरस से जुड़ी है. समस्या यह है कि महिलाएं शर्म या अनजानपन के कारण समय पर जांच नहीं करातीं, जिससे बीमारी देर से पकड़ में आती है. सर्वाइकल कैंसर को लेकर समाज में कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं. जैसे -

क्या है सर्वाइकल कैंसर और क्यों होता है : सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है. यह एक सामान्य वायरस है, जिससे जीवन में कभी न कभी अधिकांश लोग संक्रमित होते हैं. अधिकतर मामलों में शरीर की इम्युनिटी इस वायरस को खुद खत्म कर देती है, लेकिन जब वायरस लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, तो यह कैंसर का रूप ले सकता है. डॉ. टाक के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर 30 से 40 वर्ष की उम्र में सामने आता है, लेकिन संक्रमण इससे कई साल पहले हो चुका होता है. एक बार HPV संक्रमण होने के बाद कैंसर बनने में 10 से 12 साल तक का समय लगता है, जो इसे पहचानने और रोकने का बड़ा मौका देता है.

भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर की कंसल्टेंट गायनेको-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अपूर्वा टाक बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक 'प्रिवेंटेबल पैराडॉक्स' है, यानी हम जानते हैं कि इसे कैसे रोका जाए, फिर भी यह महिलाओं में सबसे आम कैंसरों में शामिल है. उनका मानना है कि हम ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सर्वाइकल कैंसर एक बीमारी नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन सकता है. सही जानकारी, समय पर टीकाकरण और नियमित जांच के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत का सपना हकीकत बन सकता है.

जयपुर : महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर आज भी भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जबकि यह दुनिया के उन गिने-चुने कैंसरों में शामिल है. इन्हें पूरी तरह रोका जा सकता है और समय रहते ठीक किया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता, टीकाकरण और नियमित स्क्रीनिंग अपनाकर सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करना संभव है.

पढ़ें. विश्व कैंसर दिवस: 2035 तक हर घर में हो सकता है एक कैंसर मरीज, चिकित्सकों की चेतावनी

2026 की थीम: 'Empower the Storytellers' : साल 2026 में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता की थीम है 'Empower the Storytellers'. इसका मकसद है कि कैंसर से उबर चुकी महिलाएं अपनी कहानी साझा करें, ताकि सामाजिक झिझक और स्टिगमा टूटे. तीन क्लिनिकल स्तंभ आज भी इस लक्ष्य की नींव हैं

प्राथमिक रोकथाम : HPV वैक्सीनेशन द्वितीयक रोकथाम : स्क्रीनिंग सभी के लिए इलाज की पहुंच

डॉक्टर टाक मानती हैं कि एक महिला का अपनी जांच तय करना और एक माता–पिता का अपने बच्चे को टीका लगवाने का फैसला, सर्वाइकल कैंसर के अंत की शुरुआत हो सकता है.

HPV वैक्सीनेशन: सबसे बड़ा हथियार : HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है. हालिया अध्ययनों से सामने आया है कि 9 से 14 साल के बच्चों में HPV वैक्सीन की केवल एक डोज भी लगभग उतनी ही प्रभावी है जितनी पहले दी जाने वाली दो डोज. इस 'वन डोज ब्रेकथ्रू' ने कम संसाधन वाले इलाकों में टीकाकरण को आसान बना दिया है.

पढ़ें. world cancer day 2026: तंबाकू के लत से युवा भी हो रहे कैंसर का शिकार, भरतपुर में हर माह 700 से ज्यादा पेशेंट

सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी जरूरी : 2026 की रणनीति यह भी साफ करती है कि HPV वैक्सीनेशन केवल लड़कियों तक सीमित नहीं है. लड़कों को टीका लगाना भी जरूरी है, ताकि 'हर्ड इम्युनिटी' विकसित हो और वायरस का प्रसार रुके. HPV पुरुषों में भी गले, गुदा और लिंग के कैंसर का कारण बन सकता है. भारत में विकसित स्वदेशी HPV वैक्सीन इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सुरक्षित, प्रभावी और किफायती होने के कारण अधिक लोगों तक पहुंच बना रही है.

वैक्सीनेशन के बाद भी स्क्रीनिंग जरूरी : डॉ. टाक बताती हैं कि वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग का विकल्प नहीं है, बल्कि दोनों साथ-साथ चलते हैं. 2026 की गाइडलाइंस के अनुसार अब पारंपरिक पैप स्मीयर की जगह प्राइमरी HPV टेस्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, जो सीधे वायरस की पहचान करती है. 5-ईयर रूल के तहत, यदि 25 से 65 वर्ष की महिला का HPV टेस्ट नेगेटिव है, तो उसे हर पांच साल में एक बार जांच करानी होती है. यह सुरक्षित है क्योंकि HPV को कैंसर बनने में कई साल लगते हैं.

पढ़ें. कम उम्र में कैंसर के चंगुल फंस रहे युवा: तंबाकू, गुटखा और बदलते खानपान से बढ़े मरीज, अलवर का ये है हाल

सेल्फ सैंपलिंग: महिलाओं के लिए बड़ी राहत : 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है सेल्फ-कलेक्शन किट. अब महिलाएं घर पर या क्लिनिक में खुद ही सैंपल लेकर जांच करा सकती हैं. इससे जांच को लेकर डर, शर्म और असहजता काफी हद तक खत्म हो रही है. खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने किसी तरह का ट्रॉमा झेला हो.

शुरुआती पहचान ही इलाज की कुंजी : शुरुआती स्टेज में सर्वाइकल कैंसर अक्सर बिना लक्षणों के होता है, इसलिए नियमित स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है. हालांकि कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए-

पीरियड्स के बीच या संबंध के बाद खून आना मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग लगातार पेल्विक या कमर दर्द बदबूदार, पानी जैसा या खून मिला डिस्चार्ज

WHO का 2030 लक्ष्य : विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि 90% लड़कियों का टीकाकरण हो, 70% महिलाओं की जिंदगी में दो बार स्क्रीनिंग और 90% कैंसर या प्री-कैंसर मरीजों का इलाज हो. इसके लिए ग्रामीण और वंचित इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है.