ETV Bharat / state

world cancer day; गॉल ब्लैडर की पथरी से कैंसर का खतरा, न करें अनदेखी की गलती, जानिये क्या बोले एक्सपर्ट?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat archive )

आगरा : दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे (WORLD CANCER DAY) के रूप में मनाया जाता है. इस साल की थीम 'यूनाइटेड बाय यूनिक' है. कैंसर की जागरुकता को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं. महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे गॉल ब्लैडर के कैंसर को लेकर ईटीवी भारत ने एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग की पूर्व एचओडी प्रोफेसर डॉ. सुरभि गुप्ता से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि महिलाओं में गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है और इंफेक्शन काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, लोगों की लापरवाही के चलते यह कैंसर देखने को मिलता है.





वह बताती हैं कि महिलाओं में कॉमन कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है. दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर है. महिलाओं में यह कैंसर का पैटर्न आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में देखने को मिल रहा है. प्रोफेसर डॉ. सुरभि गुप्ता ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) गॉल ब्लैडर स्टोन के मरीज आते हैं : वह बताती हैं कि महिलाओं में पित्त की थैली पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ओपीडी में गॉल ब्लैडर स्टोन के जो मरीज आते हैं, उनमें 90 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. जबकि, 10 प्रतिशत ही पुरुष मरीज हैं. उन्होंने बताया कि कई बार देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर महिलाएं इसकी ओर ध्यान नहीं देती हैं. ना ही सर्जरी कराती हैं. गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन बन कैंसर की वजह बनते हैं.

पित्ताशय क्या होता है? : वह बताती हैं कि हमारे शरीर में पित्ताशय (गॉल ब्लैडर पित्ताशय) लिवर के पीछे एक थैली जैसी संरचना है. जिसमें पित्त रस होता है. जो खाना के पाचन में मदद करती है. यही पित्त रस गाढ़ा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है. जिससे ही पाचन क्रिया शुरू होती है.









'ओवरवेट की वजह से गॉल ब्लैडर पथरी' : वह बताती हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी की सबसे बड़ी वजह मोटापा है, कहें तो 90 प्रतिशत महिलाओं में ओवरवेट की वजह से गॉल ब्लैडर पथरी होती है. इसके साथ ही अब तक जो भी तमाम स्डटी हुई हैं, उनमें गंगा नदी बेल्ट में पित्त की थैली का कैंसर बहुत ज्यादा काॅमन देखने को मिला. 'ट्रीटमेंट न कराने से खतरा' : उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि पित्त की थैली में लंबे समय तक पथरी पड़ी रहती है. उसका लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों में पित्त की थैली का कैंसर अधिक देखने को मिलता है. वह बताती हैं कि मोटापा के साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पित्त थैली में पथरी बनती है.