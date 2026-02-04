world cancer day; गॉल ब्लैडर की पथरी से कैंसर का खतरा, न करें अनदेखी की गलती, जानिये क्या बोले एक्सपर्ट?
एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग की पूर्व एचओडी प्रोफेसर डॉ. सुरभि गुप्ता ने दी जानकारी.
Published : February 4, 2026 at 4:47 PM IST
आगरा : दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे (WORLD CANCER DAY) के रूप में मनाया जाता है. इस साल की थीम 'यूनाइटेड बाय यूनिक' है. कैंसर की जागरुकता को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं. महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे गॉल ब्लैडर के कैंसर को लेकर ईटीवी भारत ने एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग की पूर्व एचओडी प्रोफेसर डॉ. सुरभि गुप्ता से खास बातचीत की.
उन्होंने बताया कि महिलाओं में गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है और इंफेक्शन काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, लोगों की लापरवाही के चलते यह कैंसर देखने को मिलता है.
वह बताती हैं कि महिलाओं में कॉमन कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है. दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर है. महिलाओं में यह कैंसर का पैटर्न आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में देखने को मिल रहा है.
गॉल ब्लैडर स्टोन के मरीज आते हैं : वह बताती हैं कि महिलाओं में पित्त की थैली पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ओपीडी में गॉल ब्लैडर स्टोन के जो मरीज आते हैं, उनमें 90 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. जबकि, 10 प्रतिशत ही पुरुष मरीज हैं. उन्होंने बताया कि कई बार देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर महिलाएं इसकी ओर ध्यान नहीं देती हैं. ना ही सर्जरी कराती हैं. गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन बन कैंसर की वजह बनते हैं.
पित्ताशय क्या होता है? : वह बताती हैं कि हमारे शरीर में पित्ताशय (गॉल ब्लैडर पित्ताशय) लिवर के पीछे एक थैली जैसी संरचना है. जिसमें पित्त रस होता है. जो खाना के पाचन में मदद करती है. यही पित्त रस गाढ़ा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है. जिससे ही पाचन क्रिया शुरू होती है.
'ओवरवेट की वजह से गॉल ब्लैडर पथरी' : वह बताती हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी की सबसे बड़ी वजह मोटापा है, कहें तो 90 प्रतिशत महिलाओं में ओवरवेट की वजह से गॉल ब्लैडर पथरी होती है. इसके साथ ही अब तक जो भी तमाम स्डटी हुई हैं, उनमें गंगा नदी बेल्ट में पित्त की थैली का कैंसर बहुत ज्यादा काॅमन देखने को मिला.
'ट्रीटमेंट न कराने से खतरा' : उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि पित्त की थैली में लंबे समय तक पथरी पड़ी रहती है. उसका लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों में पित्त की थैली का कैंसर अधिक देखने को मिलता है. वह बताती हैं कि मोटापा के साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पित्त थैली में पथरी बनती है.
'पित्ताशय में हो जाता है संक्रमण' : उन्होंने बताया कि जिसकी वजह कई मामलों में पित्ताशय में डाइजेस्टिव जूस (पाचन रस) लंबे समय तक रहना, खाने की अनियमित आदतें और कोलेस्ट्रॉल का घुलना नहीं होता है, जिससे पित्ताशय ठीक से नहीं सिकुड़ता है. इस कारण से पित्त की थैली में डाइजेस्टिव जूस धीरे-धीरे गाढ़ा और ठोस होने लगता है, जिससे कई बार तो पित्ताशय में संक्रमण हो जाता है या पथरी बनती है.
'गंभीर इन्फेक्शन पर अस्पताल आते हैं मरीज' : वह बताती हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल ब्लैडर कैंसर का पता देरी से पता चल रहा है. क्योंकि, पहले लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जब गंभीर इन्फेक्शन होता है तो लोग अस्पताल आते हैं. जिसमें पित्त की पथरी हटकर पित्त नली या उसके मुंह में फंस जाती है.
'मरीज को आता है बुखार' : पित्ताशय में इन्फेक्शन होने से मरीज को पेट में तेज दर्द होता है. इसके साथ ही कई मरीजों में ऐसा होता है कि पित्ताशय की छोटी पथरी पाचन रस का बहाव रोक देती है, जिससे पाचन रस फिर लिवर में जमा होना शुरू कर देता है. इसके चलते मरीज को भूख नहीं लगती है. वह बताती है कि इस दौरान मरीज को बुखार आता है, बदन दर्द करता है. इतना ही नहीं लिवर में दर्द होता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया होता है. यह सामान्य पीलिया से अलग है.
'आंत तक नहीं पहुंचता है पाचन रस' : वह बताती है कि कई मरीज जो पैन्क्रियाटाइटिस की स्थिति में अस्पताल आते हैं, इसमें पैन्क्रियाटिक डक्ट और पित्त नली एक ही रास्ते से आंत से जुड़ते हैं. जब पित्ताशय से निकली पथरी रास्ता ब्लॉक कर देती है तो पैन्क्रियाज से निकलने वाला पाचन रस आंत तक नहीं पहुंचता है, जिससे पैन्क्रियाज में सूजन आने से खतरनाक स्थिति बनती है.
वह बताती हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीज अस्पताल में देरी से आते हैं. पित्ताशय में संक्रमण, पीलिया और पैन्क्रियाटाइटिस की स्थिति जब मरीज अस्पताल आते हैं तो लिवर तक बीमारी फैल चुकी होती है. इस स्टेज में मरीज को क्योर नहीं किया जा सकता है. वह बताती हैं कि यदि किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल ब्लैडर कैंसर है, जो अल्ट्रासाउंड में आ गया है, उसे नजरअंदाज न करें. इसका समय पर उपचार करें.
वह बताती हैं कि यदि किसी महिला को निरंतर अपनी दायीं तरफ फैफडे़ के नीचे वाले पार्ट में दर्द होता है. अपच की समस्या रहती है. बार-बार डकार आती है. भूख नहीं लगती है, यदि ऐसी समस्या आ रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर परामर्श लें. यह पित्त की थैली की पथरी या पित्त की थैली में संक्रमण या पित्त की थैली के कैंसर की वजह से हो सकता है.
पित्त की थैली में पथरी के लक्षण
- भूख कम लगन.
- बदहजमी या अपच होना.
- पीलिया रोग का होना.
- मतली या उल्टी आना.
- पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में तेज दर्द होना.
- पीठ के दाहिने कंधे तक दर्द का फैलना.
- यूरिन या स्टूल का कलर बदलना.
- पेट में सूजन या छूने पर दर्द होना.
- दिल की धकड़न तेज होना.
पित्त की थैली में पथरी की वजह
- मोटापा अधिक होना.
- ज्यादा जंक फूड खाना.
- डायबिटीज होना.
- हाई ब्लड प्रेशर.
- हाई कोलेस्ट्रॉल.
ये ना खाएं
- कॉफी कम करें.
- चाय कम पिएं.
- सिगरेट ना पिएं.
- शराब ना पिएं.
- लाल मांस ना खाएं.
- जंक फूड ना खाएं.
- ज्यादा तला और भुना ना खाएं.
- मसालेदार खाना ना खाएं.
ये खाएं
- सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं.
- खाली पेट नींबू का पानी पिएं.
- हरी सब्जियां खूब खाएं.
- ताजे फल खूब खाएं.
- हल्दी वाला दूध पिएं.
ये जरूर करें
- रोजाना योगासन करें.
- रोजाना एक्सरसाइज करें.
- 30 मिनट तक तेज चलें.
