विश्व कैंसर दिवस: 2035 तक हर घर में हो सकता है एक कैंसर मरीज, चिकित्सकों की चेतावनी

पेट से जुड़े कैंसर के मामले बढ़े : डॉ. गोयल का कहना है कि पेस्टिसाइड के साथ-साथ जिस तरह प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थ चलन में आए हैं, उसके बाद पेट से जुड़े कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही चिकित्सकों का कहना है कि उपलब्ध जर्नलिज्म के अनुसार, राजस्थान में मुंह, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, फेफड़े, मस्तिष्क और प्रोस्टेट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. तंबाकू के अधिक सेवन के कारण पुरुषों में मुंह और फेफड़ों का कैंसर आम है, जबकि महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं.

जयपुर राज्य का सबसे प्रभावित शहर : डॉ. गोयल ने दावा किया है कि राजस्थान में कैंसर के मामलों में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जिसमें होंठ, मुंह और ग्रसनी और पाचन अंगों में यह बीमारी सबसे अधिक पाई जाती है. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज (ICD) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रति एक लाख आबादी पर कैंसर रोगियों की संख्या के मामले में जयपुर राज्य का सबसे अधिक प्रभावित शहर है. इसके पीछे तंबाकू और गुटखा सेवन, प्रदूषण, गलत खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मोटापा और बढ़ता तनाव प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.

मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. दिवेश गोयल का कहना है राजस्थान में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आज जो फल और सब्जी उगाई जा रही है उसमें बेतहाशा पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है. इसके साथ ही पीने तक का पानी शुद्ध नहीं है और यही कारण है कि कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले जहां कैंसर अधिकतर बुजुर्गों में पाया जाता था, अब युवा और मध्यम आयु वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है.

जयपुर : 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है. बीते कुछ सालों में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर जयपुर के चिकित्सकों ने गंभीर चिंता जताई है. चिकित्सकों का कहना है फिलहाल कैंसर की स्थिति की बात करें तो तेजी से यह जानलेवा बीमारी फैल रही. यदि मौजूदा जीवनशैली और पर्यावरणीय हालात नहीं बदले तो वर्ष 2035 तक स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि लगभग हर घर में एक कैंसर मरीज होगा. डॉक्टरों के अनुसार यह चेतावनी डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जागरूक होने का संकेत हैं.

एक-तिहाई मामले भारत में : हेड एवं नेक के कैंसर से को लेकर ऑन्को सर्जरी (हेड एवं नेक) विशेषज्ञ, डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा ने का कहना है कि दुनिया भर में हेड एवं नेक के कैंसर के कुल मामलों में से लगभग एक-तिहाई मामले भारत में होते हैं. इसका मुख्य कारण तंबाकू और लाइफस्टाइल की आदतें हैं. दुर्भाग्य से, जागरूकता की कमी के कारण कई मामलों का पता देर से चलता है. मुंह में लगातार छाले, निगलने में दिक्कत या आवाज में बदलाव जैसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जांच जान बचा सकती है. सिर और गर्दन के कैंसर (HNC) राजस्थान में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है. कुछ स्टडीज के अनुसार यह सभी कैंसर का 32% से अधिक है, जिसमें मुंह, ऑरोफैरिनक्स और लैरिंक्स के कैंसर के मामले अधिक हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू का इस्तेमाल है. ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (OSCC) सबसे आम HNC प्रकार है.

सर्जरी जरुरी : सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. नरेश कुमार सोनी का कहना है कि भारत में लगभग 60-70% कैंसर के मामलों में इलाज के दौरान किसी न किसी समय सर्जरी की जरूरत होती है. शुरुआती चरण में पता चलने से उपचारात्मक सर्जरी की संभावना काफी बढ़ जाती है, जटिलताएं कम होती हैं और जल्द रिकवरी होती है. डॉक्टरों के अनुसार कैंसर के लगभग 40 प्रतिशत मामलों को समय रहते रोका जा सकता है. बशर्ते लोग जीवनशैली में सुधार करें. तंबाकू से दूरी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब का सीमित सेवन और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

कैंसर के इलाज में एआई : कैंसर के निदान और उपचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के डॉ. नरेश जाखोटिया ने बताया कि आधुनिक रेडिएशन थेरेपी में उपचार की योजना बनाते समय ट्यूमर की स्थिति, उसका आकार और आसपास के संवेदनशील अंगों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है. उन्नत प्लानिंग और विश्लेषण प्रणालियों की सहायता से रेडिएशन को अत्यंत सटीक रूप से लक्षित किया जा सकता है, जिससे उपचार की प्रभावशीलता बढ़ती है और स्वस्थ ऊतकों को अनावश्यक क्षति से बचाया जा सकता है. उनके अनुसार, इस प्रकार की सटीकता से मरीजों की सहनशीलता बेहतर होती है और उपचार के दौरान और बाद की जटिलताओं में कमी आती है.

थेरेपी ने नई संभावनाएं खोली : बीएमसीएच के CAR-T सेल थेरेपी विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि रक्त कैंसर के उपचार में सेल-आधारित थेरेपी ने नई संभावनाएं खोली हैं. मरीज की रोग-स्थिति, पूर्व उपचार प्रतिक्रिया और जैविक प्रोफाइल के आधार पर उपचार रणनीति तय करना अब अधिक प्रभावी रूप से संभव हो पा रहा है, जिससे जटिल मामलों में भी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं. आधुनिक तकनीकें चिकित्सकों के अनुभव और निर्णय-क्षमता को और अधिक मजबूत बनाती है. इससे समय पर निदान, उपचार का सही चयन और निरंतर मॉनिटरिंग संभव हो पाती है, जो कैंसर देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है.

