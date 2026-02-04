ETV Bharat / state

world cancer day 2026: तंबाकू के लत से युवा भी हो रहे कैंसर का शिकार, भरतपुर में हर माह 700 से ज्यादा पेशेंट

विश्व कैंसर दिवस पर जानिए क्यों 18-22 साल के युवाओं में भी कैंसर के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं...

विश्व कैंसर दिवस
विश्व कैंसर दिवस (Getty Image)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 6:47 AM IST

5 Min Read
भरतपुर : राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश से भी कैंसर मरीज इलाज के लिए भरतपुर पहुंच रहे हैं. आरबीएम अस्पताल में प्रतिमाह 700 से अधिक कैंसर मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नए केस भी शामिल हैं. जिले में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे गुटका, बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है. इससे भरतपुर संभागीय कैंसर उपचार केंद्र के रूप में उभरता जा रहा है.

आरबीएम अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. चरण सिंह ने बताया कि अस्पताल जिला स्तर का है, लेकिन यहां संभाग स्तर के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी मरीज आते हैं. प्रतिदिन कैंसर ओपीडी में करीब 25 मरीज पहुंचते हैं, जिनमें एक से दो नए मरीज रोज शामिल होते हैं यानी महीने में करीब 700 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. औसतन देखें तो जिले में फिलहाल करीब 300 एक्टिव कैंसर केस मौजूद हैं.

कैंसर मरीज पहुंच रहे भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)

मुंह-गला और फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा : डॉ. चरण सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले का कैंसर पैटर्न लगभग पूरे देश जैसा ही है. सबसे अधिक मामले मुंह और गले के कैंसर के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर फेफड़ों (लंग्स) का कैंसर आ रहा है. महिलाओं में स्तन (ब्रेस्ट) और सर्विक्स कैंसर के मामले अपेक्षाकृत अधिक पाए जा रहे हैं. मुंह, गले, खाने की नली और फेफड़ों के कैंसर का सीधा संबंध तंबाकू और धूम्रपान से है. अधिकांश मरीजों में किसी न किसी रूप में गुटका, बीड़ी या सिगरेट का सेवन पाया गया है.

तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा : डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने लंबे समय तक तंबाकू या धूम्रपान किया है, उनमें कैंसर का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. हालांकि, कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नशा नहीं किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. कैंसर के अन्य कारणों में जेनेटिक, पर्यावरणीय प्रभाव, जीवनशैली और खान-पान भी शामिल हैं, लेकिन तंबाकू सेवन करने वालों में खतरा सबसे ज्यादा रहता है.

ये हो सकते हैं लक्षण
ये हो सकते हैं लक्षण (ETV Bharat GFX)

जागरूकता की कमी से हो रही देरी : ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के शुरुआती लक्षणों को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है. डॉ. चरण सिंह ने बताया कि मुंह या गले में छाले, गांठ या सूजन को लोग सामान्य मानकर देसी उपचार करने लगते हैं. जब तक दर्द बढ़ता है या गांठ का आकार बड़ा हो जाता है, तब तक बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, जिससे इलाज जटिल हो जाता है. ऐसे लक्षण दिखते ही कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है.

40 से 60 वर्ष के सबसे ज्यादा मरीज : कैंसर के अधिकांश मरीज 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हैं. डॉ. चरण सिंह ने बताया कि तंबाकू सेवन के बाद कैंसर विकसित होने में आमतौर पर 15 से 20 वर्ष लगते हैं. हालांकि, हाल के वर्षों में 18 से 22 वर्ष की उम्र में भी अत्यधिक गुटका सेवन करने वाले युवाओं में कैंसर के कुछ मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं.

भरतपुर का हाल
भरतपुर का हाल (ETV Bharat GFX)

जटिल सर्जरी के लिए जयपुर रेफर : डॉ. चरण सिंह ने बताया कि आरबीएम अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां सीटी स्कैन, बायोप्सी, ब्लड जांच, कैंसर मार्कर और हार्मोन टेस्ट किए जा रहे हैं. अस्पताल की कैंसर यूनिट में प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों की कीमोथेरेपी की जा रही है. ईएनटी, न्यूरोसर्जरी और सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों के जुड़ने से अब कई सर्जरी भी यहीं संभव हो पा रही हैं. रेडिएशन या जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को एसएमएस अस्पताल, जयपुर रेफर किया जाता है.

कैंसर अब लाइलाज नहीं : डॉ. सिंह ने बताया कि मेडिकल साइंस में तेजी से हो रहे शोध के कारण अब कैंसर को लाइलाज नहीं माना जा सकता. रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों से समय पर इलाज होने पर मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी हो रहे हैं. कामां निवासी कृष्णा को मुंह का कैंसर हुआ. तीन-चार माह पहले बीमारी का पता चलने पर वे जोधपुर एम्स पहुंचे, जहां ऑपरेशन की सलाह दी गई. इसके बाद वे आरबीएम अस्पताल आए. यहां उनका उपचार और कीमोथेरेपी चल रहा है. मरीज का कहना है कि इलाज के बाद अब उन्हें काफी राहत है.

संपादक की पसंद

