वर्ल्ड बर्न वीक : जानकारी के अभाव में लोग बिगाड़ लेते हैं केस, ये बेसिक जानकारी है जरूरी
वर्ल्ड बर्न वीक आर आइये जानते हैं कि कैसे आग से बचाव करें और घटना होने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें.
Published : November 6, 2025 at 6:33 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 8:14 AM IST
जयपुरः वर्ल्ड बर्न वीक हर साल 4 से 9 नवंबर के बीच मनाया जाता है. इस सप्ताह के दौरान जलने से बचने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और घटनाओं की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारत और राजस्थान में जलने से होने वाली घटनाएं आम हैं. एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल लगभग 2.1 मिलियन लोग जलने से झुलस जाते हैं. इनमें से 25 हजार की मौत हो जाती है.
आग से झुलसने के मामले गंभीर और लंबी अवधि की हो सकती है. इसके लिए लगातार देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता होती है. ऐसी घटनाओं में किस तरह की सावधानी बरते और कैसे प्राथमिक उपचार करें, इसके बारे में ईटीवी भारत ने बर्न एक्सपर्ट डॉ. मालती गुप्ता से खास बातचीत की है.
वर्ल्ड बर्न वीक मनाने का उद्देश्यः बर्न एक्सपर्ट डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि वर्ल्ड बर्न वीक जिसे हम हिंदी में जलन जागरूकता सप्ताह कहते हैं. 4 से 9 नवंबर तक इस सप्ताह जलने से बचने और उपचार को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम सरकार और सामाजिक स्तर पर किए जाते हैं. यह सप्ताह लोगों को आग के खतरों, जलने से बचाव के तरीकों और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी करने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है. डॉ. मालती गुप्ता ने बताया कि वर्ल्ड बर्न वीक शुरुआत 2024 में हुई थी. इस बार हम दूसरी बार इस सप्ताह को मना रहे हैं. 2025 की थीम "जलन से ठीक होने तक: रोकथाम प्रमुख है". यह आयोजन जलने से बचाव और रोकथाम पर केंद्रित है. इसमें कमजोर संसाधनों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
जलने के प्रकारः डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि कुछ जलने की घटनाएं मामूली होती हैं, जिनका इलाज घर पर ही किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जागरूकता और समझ जरूरी है. कुछ जलने की घटनाएं ज्यादा गंभीर होती हैं जो स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनके लिए तुरंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है. उन्होंने बताया कि थर्मल बर्न गर्मी से होने वाली जलन है जो त्वचा के किसी भी ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आने पर हो सकती है. यह किसी खाना पकाने वाले बर्तन, इस्त्री, आग, किसी गर्म सतह, किसी गर्म उबलते तरल या गैस से हो सकती है.
रासायनिक जलन तब हो सकती है जब तेज अम्ल या क्षार त्वचा और आंखों के संपर्क में आते हैं. जलन तब भी हो सकती है जब बच्चा इन पदार्थों को सूंघ लेता है या खा लेता है. इसी तरह से बिजली के संपर्क में आने पर बिजली से जलन होती है. इसकी गंभीरता आमतौर पर बिजली के प्रकार पर निर्भर करती है. कम वोल्टेज के संपर्क में आने से आमतौर पर उच्च वोल्टेज के संपर्क की तुलना में कम जलन होती है.
पढ़ें : रोजाना वॉक से बॉडी पर कैसा असर पड़ता है ? एक्सपर्ट से जान लें सही जवाब
जलने से बचाव के सुझावः डॉक्टर मालती गुप्ता बताती हैं कि धूम्रपान और खुली आग वयस्कों में जलने के प्रमुख कारण हैं, जबकि बच्चों में जलने का प्रमुख कारण झुलसना है. बच्चों और वृद्धों, दोनों को जलने का सबसे अधिक खतरा होता है. जलने से होने वाले जोखिम को रोकने या कम करने में मदद करने के लिए रसोई घर और गैरेज में अग्निशामक यंत्र रखें. जब उपयोग में न हों तो उपकरणों को अनप्लग रखें, विद्युत आउटलेट पर सुरक्षा कैप लगाएं और सुनिश्चित करें कि आउटलेट पर अधिक भार न हो.
डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि वाटर हीटर का तापमान 120°F या उससे कम कर दें. उपयोग करते समय स्टोव या ओवन को कभी भी बिना देखे न छोड़ें. खाना पकाते समय बर्तन के हैंडल को स्टोव टॉप पर अंदर की ओर रखें तथा स्टोव के किनारे से दूर रखें. हानिकारक रसायनों और क्लीनर को सुरक्षित स्थान पर रखें.
ये गलती न करेंः डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि ज्यादातर लोग तुरंत जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है. बड़े या बच्चे के कपड़ों में आग लगे तो सबसे पहले ऊनी कंबल से ढककर आग बुझाएं, सिंथेटिक कंबल काम में नहीं लें. उन्होंने बताया कि इधर उधर भागे नहीं, तुरंत जमीन पर लोट पलोट लगाएं. इसके बाद प्रभावित हिस्से पर सादा स्वच्छ बहते हुआ पानी तब तक डालें, जब तक जलन कम नहीं हो जाए. ज्वलनशील वस्तुएं जैसे कि अंगूठी या टाइट कपड़े तुरंत हटा दें. जले हुए हिस्से पर बर्फ, टूथपेस्ट या कोई भी मलहम न लगाएं. अगर जलन गंभीर है, तो तुरंत सूखे कपड़े से ढक कर डॉक्टर के पास जाएं.