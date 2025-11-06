ETV Bharat / state

वर्ल्ड बर्न वीक : जानकारी के अभाव में लोग बिगाड़ लेते हैं केस, ये बेसिक जानकारी है जरूरी

प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न एक्सपर्ट मालती गुप्ता ( Source : Dr. Malti Gupta )

जयपुरः वर्ल्ड बर्न वीक हर साल 4 से 9 नवंबर के बीच मनाया जाता है. इस सप्ताह के दौरान जलने से बचने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और घटनाओं की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारत और राजस्थान में जलने से होने वाली घटनाएं आम हैं. एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल लगभग 2.1 मिलियन लोग जलने से झुलस जाते हैं. इनमें से 25 हजार की मौत हो जाती है. आग से झुलसने के मामले गंभीर और लंबी अवधि की हो सकती है. इसके लिए लगातार देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता होती है. ऐसी घटनाओं में किस तरह की सावधानी बरते और कैसे प्राथमिक उपचार करें, इसके बारे में ईटीवी भारत ने बर्न एक्सपर्ट डॉ. मालती गुप्ता से खास बातचीत की है. डॉ. मालती गुप्ता से खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur) वर्ल्ड बर्न वीक मनाने का उद्देश्यः बर्न एक्सपर्ट डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि वर्ल्ड बर्न वीक जिसे हम हिंदी में जलन जागरूकता सप्ताह कहते हैं. 4 से 9 नवंबर तक इस सप्ताह जलने से बचने और उपचार को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम सरकार और सामाजिक स्तर पर किए जाते हैं. यह सप्ताह लोगों को आग के खतरों, जलने से बचाव के तरीकों और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी करने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है. डॉ. मालती गुप्ता ने बताया कि वर्ल्ड बर्न वीक शुरुआत 2024 में हुई थी. इस बार हम दूसरी बार इस सप्ताह को मना रहे हैं. 2025 की थीम "जलन से ठीक होने तक: रोकथाम प्रमुख है". यह आयोजन जलने से बचाव और रोकथाम पर केंद्रित है. इसमें कमजोर संसाधनों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. जलने के प्रकारः डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि कुछ जलने की घटनाएं मामूली होती हैं, जिनका इलाज घर पर ही किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जागरूकता और समझ जरूरी है. कुछ जलने की घटनाएं ज्यादा गंभीर होती हैं जो स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनके लिए तुरंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है. उन्होंने बताया कि थर्मल बर्न गर्मी से होने वाली जलन है जो त्वचा के किसी भी ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आने पर हो सकती है. यह किसी खाना पकाने वाले बर्तन, इस्त्री, आग, किसी गर्म सतह, किसी गर्म उबलते तरल या गैस से हो सकती है.