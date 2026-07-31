1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह: डाइटिशियन से जानें गर्भावस्था और प्रसव के बाद कैसे लें संतुलित और पौष्टिक आहार, क्या खाएं-क्या नहीं?
शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान बेहद जरूरी, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम लेना चाहिए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 3:26 PM IST
रायपुर: 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा. इस अवसर पर विशेषज्ञों ने मां और नवजात शिशु के पोषण को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी है. मेकाहारा डाइटिशियन डॉ. नेहा जैन का कहना है कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद मां का संतुलित आहार शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है. मां के पौष्टिक और संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए. इसे लेकर मेकाहारा डाइटिशियन ने कई और टिप्स भी दीं.
0 से 6 महीने तक केवल मां का दूध जरूरी
डॉ. नेहा जैन के अनुसार, जन्म से लेकर 6 महीने तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए. इस दौरान फार्मूला फीड की बजाय स्तनपान सबसे बेहतर माना जाता है. मां का दूध शिशु को जरूरी पोषण और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है.
मां की डाइट में क्या-क्या होना चाहिए
स्तनपान कराने वाली मां को रोजाना पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम लेना चाहिए. डॉ. जैन ने बताया कि गुड़, घी और ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डू मां के लिए काफी लाभकारी होते हैं. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स शरीर की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं.
डाइट में ये चीजें शामिल करें
- दूध और पनीर
- दालें
- अंडा (यदि सेवन करती हों)
- हरी सब्जियां
- मौसमी फल
- ड्राई फ्रूट्स
- ड्राई फ्रूट्स और देसी लड्डू हैं फायदेमंद
मीठा खाने का मन हो तो ये खाएं
डॉक्टर ने कहा कि अगर मां को मीठा खाने की इच्छा हो तो चीनी वाली मिठाइयों की बजाय खजूर, छुहारा, अंजीर का सेवन करना बेहतर रहेगा. इससे कैल्शियम और ऊर्जा की जरूरत भी पूरी होती है.
आयोडीन युक्त नमक का करें इस्तेमाल
गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना जरूरी है. डॉ. जैन के अनुसार, सेंधा नमक की जगह आयोडीन युक्त नमक लेने से शिशु के मानसिक विकास में मदद मिलती है.
गर्भावस्था के दौरान कुछ मां को ब्लड प्रेशर की समस्या भी होती है. ऐसे समय में बहुत सी मां सेंधा नमक का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे समय में उन्हें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए.- डॉ. नेहा जैन, मेकाहारा डाइटिशियन
दूध की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए क्या खाएं
मां के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया बेहतर रखने के लिए भी डाइट में पपीता, दलिया, गुड़ के लड्डू, खजूर, अंजीर छुहारा जैसी पौष्टिक चीजें शामिल करनी चाहिए.
वर्किंग महिलाओं के लिए भी जरूरी है सही पोषण
डॉ. जैन ने कहा कि कई महिलाएं नौकरी के कारण नियमित स्तनपान नहीं करा पातीं. ऐसे में उन्हें अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे.
विशेषज्ञ की सलाह
डाइटिशियन डॉ. नेहा जैन का कहना है कि मां का संतुलित और पौष्टिक आहार ही स्वस्थ शिशु की नींव है. इसलिए गर्भावस्था से लेकर स्तनपान की पूरी अवधि तक सही खान-पान और नियमित स्तनपान को प्राथमिकता देनी चाहिए.