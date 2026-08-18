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विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस: मेकाहारा डॉक्टर से जानिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण-जांच, स्टेज 1-2 में 100% इलाज भी संभव

18 अगस्त को विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाता है, मेकाहारा कैंसर डिपार्टमेंट की HOD ने दी जानकारी, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Breast Cancer Research Day
ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े रिसर्च को बढ़ावा देने की पहल, जानिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 6:11 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: हर साल 18 अगस्त को विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर को लेकर किए जा रहे अनुसंधान के प्रति जानकारी एकत्र करना होता है. स्तन कैंसर होने पर किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बचाव और उपचार की क्या व्यवस्था हैं?

किस तरह का ऑपरेशन से ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 और 2 में आने पर ऑपरेशन के साथ ही क्या कीमोथेरेपी दी जाती है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत से मेकाहारा कैंसर डिपार्टमेंट की HOD मंजुला बेक ने बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा..

मेकाहारा डॉक्टर से जानिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण-जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े रिसर्च को बढ़ावा देने की पहल

मेकाहारा कैंसर डिपार्टमेंट की HOD मंजुला बेक ने बताया कि विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस 18 अगस्त को हर साल मनाया जाता है. स्तन कैंसर की रोकथाम और उपचार को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है. ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जितने भी रिसर्च अब तक हुए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है. ब्रेस्ट कैंसर कि जागरूकता को लेकर अक्टूबर में जागरूकता माह का भी आयोजन होता है. अनुसंधान के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर से सबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको निकाला जा सके. इस उद्देश्य को लेकर यह दिवस मनाया जाता है.

इस दिवस को मनाने का यह भी मकसद है कि ब्रेस्ट कैंसर जिसमें जेनेटिक बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं. इसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट को लेकर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं जिसमें कीमोथेरेपी सर्जरी या फिर कुछ नई दवाइयां या फिर रेडिएशन से संबंधित इलाज में परिवर्तन लाया जा रहा है इसको भी रिसर्च वर्क में शामिल करना.

Breast Cancer Research Day
मेकाहारा कैंसर डिपार्टमेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण जानिए

डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की जांच और इलाज जल्दी से जल्दी हो, इस वजह से इस अनुसंधान दिवस का आयोजन किया जाता है. जिसमें इलाज सुचारू रूप से हो सके. इसके साथ ही जिस महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके परिवार पर जो प्रभाव पड़ता है वह सब ना पड़े. जल्दी जांच होकर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला स्वस्थ हो जाए, इसके लिए जानकारी भी बहुत जरूरी है.

ब्रेस्ट कैंसर में लक्षणों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले गांठ दिखाई पड़ता है. स्तन के किसी भी पार्ट में गांठ होना या आंख में बगल में जो गठान आती है यह सबसे पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं. किसी भी तरह का गांठ जरूरी नहीं है कि वह ब्रेस्ट कैंसर हो.

ऐसे में ब्रेस्ट में किसी भी तरह का गांठ हो तो उसकी जांच आवश्यक हो जाती है. इस तरह के कैंसर में निप्पल के पीछे तरफ का रिट्रक्शन होता है. लक्षणों में कभी ब्लड या फिर कभी व्हाइट डिसचार्ज आने लगते हैं. इसके साथ ही कई महिलाओं में स्किन टाइट हो जाती है. वहां पर घाव बन जाते हैं. ब्रेस्ट कैंसर में इस तरह की संभावनाएं होती है."

कैसे करें जांच?

ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सबसे पहले यह है कि महिला को इसके लिए स्वयं जागरूक होकर जांच करवाना जरूरी है. ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण अगर किसी महिला को होते हैं तो इसकी जानकारी ना तो परिवार को होती है और ना ही डॉक्टर को होती है. इसकी पहचान जो महिला पीड़ित है वही कर पाती है. ब्रेस्ट पर किसी तरह के गांठ अगर है तो उसकी जांच प्राथमिक तौर पर महिला को ही करनी होगी.

अगर महिला को सोते उठते बैठते ब्रेस्ट पर किसी तरह के गांठ महसूस होती है तो उसको टेस्ट खुद करें. उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला को चिकित्सक के पास जाना चाहिए. चिकित्सा के पास जाने पर अलग-अलग तरह के टेस्ट कराए जा सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर होने पर पीड़ित महिला को डरना और घबराना नहीं है. लेकिन इलाज के लिए उन्हें आगे आना भी जरूरी है. जिससे ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या आसानी से ठीक हो सकती है.

100% इलाज भी संभव

डॉक्टर ने कहा कि मेकाहारा हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट में जितनी भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं स्टेज 1 और 2 में आती हैं तो उनका 100% इलाज होता है. वह अपने परिवार के साथ आराम से रह सकती हैं. इसके साथ ही महिला सभी तरह के अपने दिनचर्या के काम को आराम से कर सकती हैं.

ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 में अनदेखा कर दिया जाता है, ब्रेस्ट में छोटा गठान रहता है और महिलाएं टेस्ट करवाने नहीं जाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 और 4 तक पहुंच जाता है. ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में पहुंच जाने के बाद वह सारे शरीर में फैल जाता है. जिनका ऑपरेशन करना भी संभव नहीं होता. स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर होने पर ऑपरेशन ना होने पर उसे कीमोथेरेपी या फिर दूसरे तरीके से इलाज संभव होता है. कीमोथेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होने पर महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं. इससे ना घबराए.

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