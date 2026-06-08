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WORLD BRAIN TUMOR DAY : हर सिरदर्द सामान्य नहीं, इन संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस पर जानिए क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे कर सकते हैं बचाव. कपिल पारीक की रिपोर्ट...

विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस
विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 9:30 AM IST

4 Min Read
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उदयपुर : सिरदर्द, चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना आम समस्याएं मानी जाती हैं, लेकिन कई बार यही लक्षण किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी भी हो सकते हैं. विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है. इस अवसर पर ईटीवी भारत ने उदयपुर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत से बातचीत कर ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती संकेतों, जांच और बचाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ली.

यह होता है प्राथमिक लक्षण : डॉ. रलोत के अनुसार ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि से बनने वाली स्थिति है. इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं. ब्रेन ट्यूमर के पांच प्रमुख शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए. इनमें लगातार और बढ़ता हुआ सिरदर्द, बार-बार उल्टी या मिचली आना, आंखों की रोशनी धुंधली होना या दो-दो दिखाई देना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना, अचानक दौरे (मिर्गी के झटके) आना शामिल हैं. इसके अलावा बोलने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना, व्यवहार में बदलाव और संतुलन बिगड़ना भी महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं.

सिरदर्द को न करें नजरअंदाज (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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क्या है ब्रेन ट्यूमर
क्या है ब्रेन ट्यूमर (ETV Bharat GFX)

हल्के में न लें सिरदर्द को : डॉ. रलोत कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार कई दिनों तक सिरदर्द बना रहे और सामान्य दवाइयों से राहत नहीं मिले तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. विशेष रूप से सुबह के समय तेज सिरदर्द और उसके साथ उल्टी होना जांच की जरूरत का संकेत हो सकता है. मरीज के लक्षणों के आधार पर सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और एमआरआई जांच कराई जाती है. एमआरआई को ब्रेन ट्यूमर की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच माना जाता है. कुछ मामलों में ट्यूमर की प्रकृति जानने के लिए बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है. शुरुआती चरण में बीमारी का पता चल जाए तो उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है. आधुनिक चिकित्सा में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसी तकनीकों के माध्यम से कई मरीज सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसीलिए लक्षण दिखने पर जांच में देरी नहीं करनी चाहिए.

ब्रेन ट्यूमर के लक्षण
ब्रेन ट्यूमर के लक्षण (ETV Bharat GFX)

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ऐसे कर सकते हैं बचाव
ऐसे कर सकते हैं बचाव (ETV Bharat GFX)

अधिक मोबाइल से बातचीत, हो जाइए सावधान : मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को लेकर भी उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि मोबाइल से निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण और ब्रेन ट्यूमर के बीच संबंध को लेकर दुनिया भर में लगातार शोध चल रहे हैं. अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन लंबे समय तक मोबाइल को कान से चिपकाकर रखना उचित नहीं माना जाता. एहतियात के तौर पर स्पीकर मोड या ईयरफोन का उपयोग किया जा सकता है. आज के समय में बच्चे और युवा कई-कई घंटे मोबाइल पर बिताते हैं. ऐसे में मोबाइल का सीमित और आवश्यक उपयोग करना बेहतर है. रात में सिर के पास मोबाइल रखकर सोने से भी बचना चाहिए. यह सावधानियां स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हो सकती हैं.

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खानपान में क्या करें बदलाव : उन्होंने बताया कि स्वस्थ खानपान मस्तिष्क और शरीर को बेहतर स्थिति में रखने में मदद करता है. लोगों को ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन युक्त भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा तला-भुना भोजन और शक्करयुक्त पेय पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और शरीर का वजन नियंत्रित रखना भी जरूरी है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मौसमी फल, गाजर, टमाटर, चुकंदर और सूखे मेवे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं. साथ ही धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव कम करने की आदतें न केवल मस्तिष्क बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

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