विश्व ब्रेल दिवस 2026 : दृष्टिबाधित बच्चों को दशकों से राह दिखा रही ये संस्था, शिक्षा के साथ संगीत, खेल और धर्म का भी दे रही ज्ञान

हर विधा में पारंगत हो रहे हैं विद्यार्थी : लुई ब्रेल नेत्रहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल नंदकिशोर शर्मा बताते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन और खेलों की भी शिक्षा दी जाती है. उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बुनियादी खेलों के अलावा संगीत और कंप्यूटर जैसी विधा सीख रहे हैं. इस आवासीय स्कूल में दृष्टिबाधित बच्चों के विकास को लेकर पूरे रोडमैप का ध्यान रखा जाता है, ताकि अपने जीवन की चुनौती को लेकर भविष्य में इन नौनिहालों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. स्कूल की म्यूजिक टीचर सुनीता, जो खुद भी दृष्टिबाधित हैं, ने अपना जीवन इस स्कूल को समर्पित कर दिया. सुनीता ने बताया कि संगीत सीखने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी का भी मौका मिला था, लेकिन वे इन बच्चों की तरफ ज्यादा समर्पित हैं. हालांकि, रोजमर्रा के काम में कई चुनौतियां उनके सामने आती हैं, पर वह अपने काम से काफी खुश हैं.

स्कूल के बारे में इसके संस्थापक ओमप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि किसी बीमारी के कारण उन्हें 5वीं से 10वीं की शिक्षा के बीच विजन लॉस हुआ था. आगे की शिक्षा के लिए स्कूल तलाशने में काफी मशक्कत हुई. दृष्टिबाधित होने के बावजूद ग्रेजुएशन करने के बाद रोडवेज की नौकरी की. इस दौरान उन्होंने साल 1981 में एक संस्था बनाई, जो आज एक उच्च प्राथमिक स्कूल के रूप में साकार हो गया है. उनकी इस साधना का परिणाम जब किसी सफल विद्यार्थी के रूप में सामने आता है तो वह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्षण होता है.

जयपुर : हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है. ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म इसी दिन हुआ था. इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर के दृष्टिबाधित लोगों के बीच संचार और शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता ने अपनी खोज के साथ एक संदेश दिया कि दुनिया को अगर देखना है तो नजर नहीं, नजरिया चाहिए. ऐसे महान व्यक्ति लुई ब्रेल की जयंती के मौके पर ईटीवी भारत राजधानी का 'लुई ब्रेल नेत्रहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय' पहुंचा. यह स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनकी तरक्की के रास्ते के लिए समर्पित है.

अलग-अलग खेलों में पारंगत बच्चे : आम तौर पर ब्रेल लिपि सीखने के लिए स्कूल और संस्थान काम करते हैं. जब जयपुर के इस खास स्कूल में ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ इनडोर एक्टिविटी में भी मशगूल पाया. लूडो खेल रहे सौरव सेन और यश ने अपने हुनर को कैमरे पर दिखाया तो इसी तरह से अंग्रेजी शिक्षक मनोज कुमार ने दिखाया कि कैसे यह खास बच्चे प्ले कार्ड्स के जरिए मनोरंजन करते हैं. इसी तरह एक कोने में बैठे छात्र सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि उनकी किताब में किस तरह से मानव शरीर की रचना को दिखाया और पढ़ाया जाता है. एक और छात्र गोलू ने भी बताया कि ब्रेल लिपि में शतरंज की बाजी खेलना कैसे अब चुटकी का खेल हो गया है. हर एक चाल के लिए उनकी उंगलियां बाजी में बिछाए गए मोहरों को चुटकी में पहचान लेती हैं.

स्कूल के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

लोग भी लेते हैं प्रेरणा : पेशे से हाउस वाइफ और वालंटियर नीतू अग्रवाल इस स्कूल के कामकाज को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं. वे लंबे वक्त से इस स्कूल में वालंटियर का काम कर रही हैं. नीतू ने बताया कि वे कॉमर्स की छात्रा रही हैं. ऐसे में हिसाब-किताब समेत अन्य कामकाज का ध्यान रखने के लिए वे रोजाना घर के काम से फ्री होकर यहां ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करती हैं, ताकि वह इस समाज के प्रति अपना योगदान दे सकें. इसी तरह से एक और वालंटियर रमन पारीक ने बताया कि वे अक्सर यहां आकर इस संस्था के कामकाज में हाथ बंटाते हैं.

लूडो खेलते बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

कीबोर्ड पर हो रहा है कमाल : लुई ब्रेल नेत्रहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के ये बच्चे कंप्यूटर को लेकर भी उतनी ही महारत रखते हैं. लैब में टाइपिंग का अभ्यास करते हुए एक छात्र साहिल गुर्जर ने बताया कि कैसे वह अपना नाम लिखना सीख रहे हैं. उन्होंने कीबोर्ड पर ईटीवी भारत भी लिखने का अभ्यास किया. साहिल ने बताया कि उनकी शिक्षक पूनम ने उन्हें कंप्यूटर पर फोल्डर बनाने की प्रक्रिया सिखाने के साथ-साथ टाइपिंग और फोंट साइज सेट करना सिखाया है. शिक्षक पूनम ने बताया कि कंप्यूटर साक्षरता के लिए जरूरी बातें वे रोजाना एक पीरियड के दौरान इन बच्चों को सिखा रही हैं.

स्कूल में कई विधाओं की सीख (ETV Bharat GFX)

स्वावलंबी बनने की सीख : इस स्कूल के बच्चे हर तरह से खुद पर निर्भर रहना सीख रहे हैं. ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर देखा कि कैसे इन्हें न किसी मदद की दरकार है और न ही किसी सहारे का इंतजार. स्कूल के लिए तैयार होने से लेकर अपना खाना परोसना और भोजन करने के बाद झूठे बर्तन साफ करके रखना इनकी आदत में शामिल हो गया है. बच्चें ब्रेल लिपि के संकेतों के जरिए अपनी क्लास खोज लेते हैं. क्लास पूरी होने के बाद जूते पहनने के लिए इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती और न ही प्रार्थना सभा के दौरान इन बच्चों को व्यवस्थित करने के लिए किसी को मशक्कत करनी पड़ती है.