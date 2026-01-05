ETV Bharat / state

भारत मंडपम में सजेगा पुस्तकों का महाकुंभ, तैयारियां अंतिम चरण में; जानिए कब से हो रहा शुरू

देश के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजनों में शामिल विश्व पुस्तक मेला भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है.

भारत मंडपम में सजेगा पुस्तकों का महाकुंभ
भारत मंडपम में सजेगा पुस्तकों का महाकुंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 3:24 PM IST

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजनों में शामिल विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है. नौ दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. इस बार का पुस्तक मेला पहले से कहीं अधिक बड़ा, विविध और आकर्षक होने वाला है, जिसमें पाठकों, लेखकों, प्रकाशकों और साहित्य प्रेमियों के लिए कई खास आकर्षण होंगे. मेले में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है. आयोजकों का उद्देश्य है कि हर आयु वर्ग के लोग इस मेले से जुड़ें और ज्ञान व साहित्य से लाभान्वित हों.

एक हजार प्रकाशक और तीन हजार स्टॉल लगाए जा रहे हैं: मेले में देश की लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा. करीब एक हजार प्रकाशक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और लगभग तीन हजार स्टॉल लगाए जा रहे हैं. इन स्टॉलों पर साहित्य, इतिहास, शिक्षा, विज्ञान, बच्चों की किताबें, शोध और समसामयिक विषयों से जुड़ी पुस्तकों का संग्रह मिलेगा. मेले की इस बार की थीम सेना के इतिहास पर आधारित है, जिसके चलते रक्षा, राष्ट्र निर्माण और सैन्य परंपराओं से जुड़े विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा. मेले के दौरान 50 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है.

11 देशों से विश्व पुस्तक मेला के निदेशक होंगे शामिल: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि इस बार पुस्तक मेले को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी मिला है. कुल 30 देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं. कतर को ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ का दर्जा दिया गया है, जबकि स्पेन को ‘फोकस कंट्री’ बनाया गया है. इसके अलावा रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, लिथुआनिया सहित कई अन्य देश भी मेले में अपनी साहित्यिक संस्कृति और प्रकाशन प्रस्तुत करेंगे. 11 देशों से विश्व पुस्तक मेलों के निदेशक भी इस आयोजन में भाग लेने आ रहे हैं.

बच्चों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था: बच्चों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है. ‘किड्स एक्सप्रेस’ नाम से एक अलग बाल मंडप तैयार किया जा रहा है, जहां बाल साहित्य के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियां, कार्यशालाएं और मनोरंजक कार्यक्रम होंगे. वहीं राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छह हजार से अधिक ई-बुक्स पाठकों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी.

संपादक की पसंद

