भारत मंडपम में सजेगा पुस्तकों का महाकुंभ, तैयारियां अंतिम चरण में; जानिए कब से हो रहा शुरू

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े साहित्यिक आयोजनों में शामिल विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है. नौ दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. इस बार का पुस्तक मेला पहले से कहीं अधिक बड़ा, विविध और आकर्षक होने वाला है, जिसमें पाठकों, लेखकों, प्रकाशकों और साहित्य प्रेमियों के लिए कई खास आकर्षण होंगे. मेले में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है. आयोजकों का उद्देश्य है कि हर आयु वर्ग के लोग इस मेले से जुड़ें और ज्ञान व साहित्य से लाभान्वित हों.

एक हजार प्रकाशक और तीन हजार स्टॉल लगाए जा रहे हैं: मेले में देश की लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा. करीब एक हजार प्रकाशक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और लगभग तीन हजार स्टॉल लगाए जा रहे हैं. इन स्टॉलों पर साहित्य, इतिहास, शिक्षा, विज्ञान, बच्चों की किताबें, शोध और समसामयिक विषयों से जुड़ी पुस्तकों का संग्रह मिलेगा. मेले की इस बार की थीम सेना के इतिहास पर आधारित है, जिसके चलते रक्षा, राष्ट्र निर्माण और सैन्य परंपराओं से जुड़े विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा. मेले के दौरान 50 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है.