विश्व पुस्तक मेला में पहुंची ‘किताब वाली आंटी’, जो सादगी, संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की हैं मिसाल

वह पिछले 25 सालों से दिल्ली के मंडी हाउस पर फुटपाथ से हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही हैं. आज वही संजना प्रगति मैदान के विश्व पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन ‘संजना बुक्स’ के साथ मौजूद हैं.

नई दिल्ली: भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में चल रहे विश्व पुस्तक मेले की चकाचौंध के बीच एक स्टॉल ऐसा भी है, जो सादगी, संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल बनकर खड़ा है. इस स्टॉल के पीछे खड़ी शख्सियत हैं— संजना तिवारी, जिन्हें मंडी हाउस के रंगमंच से जुड़े लोग प्यार से ‘मिली किताब वाली आंटी’ कहते हैं.

जब सफलता की परिभाषा अलग हो

संजना का परिवार किसी भी मायने में साधारण नहीं है. पति पत्रकारिता से रिटायर हो चुके हैं और लेखक हैं. बेटा डॉक्टर है. दामाद आईपीएस अधिकारी हैं. परिवार संपन्न है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. इसके बावजूद संजना तिवारी आज भी किताबों की स्टॉल लगाती हैं.

विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी’ (ETV Bharat)

विश्व पुस्तक मेले में हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही संजना तिवारी (ETV Bharat)

किताब बेचना मजबूरी नहीं, बल्कि साधना है (ETV Bharat)

विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी (ETV Bharat)

वह साफ शब्दों में कहती हैं कि मुझे यह जानने की इच्छा नहीं कि क्या मिला, क्या नहीं मिला. मेरा उद्देश्य सिर्फ करते रहना है. किताबों से प्रेम है, इसलिए करती रहूंगी.संजना तिवारी अपनी बात को कविता के जरिए कहती हैं ...उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही—धीरे, लगातार व बिना किसी को गिराए. बिहार के सीवान जिले से आने वाली संजना शादी के समय सिर्फ हाईस्कूल पास थीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह आगे चलकर मास्टर्स करेंगी, खुद का प्रकाशन चलाएंगी और रंगमंच व साहित्य की दुनिया में एक पहचान बनेंगी.संजना तिवारी कहती हैं कि “मेरा परिवार सिर्फ घर तक सीमित नहीं है. रंगमंच के बच्चे ही मेरा परिवार हैं.” मंडी हाउस के थिएटर कलाकार, युवा कवि, लेखक सभी उनके अपने हैं. कई ऐसे बच्चे, जो कभी उनकी किताबें पढ़ते थे, आज आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं. आज भी वे अधिकारी संजना के स्टॉल पर सिर्फ किताब खरीदने नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने आते हैं.संजना तिवारी सिर्फ किताबों की विक्रेता नहीं, बल्कि एक विचार भी हैं. वह कहती हैं कि यह कहावत है कि चूड़ी पहन रखी है, लेकिन चूड़ी वाला हाथ कमजोर नहीं होता. वही हाथ जननी है, वही सबसे ताकतवर होता है. उनका मानना है कि साहित्य समाज का कल्याण करता है. यही कारण है कि वह नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने को अपना जीवन-लक्ष्य मानती हैं.प्रगति मैदान का विश्व पुस्तक मेला उनके लिए कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का एक पड़ाव है. संजना कहती हैं कि “मेरा उद्देश्य यहां आना नहीं था. मेरा उद्देश्य निरंतर प्रयास करना, करते रहना है. विश्व पुस्तक मेले में उमड़ती युवाओं की भीड़ को देखकर संजना को संतोष है कि उनका सपना पूरा हो रहा है. नई पीढ़ी किताबों की ओर लौट रही है और यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है.आज जब सफलता को पद, पैकेज व प्रतिष्ठा से मापा जाता है. संजना तिवारी उस दौर में किताबों को जीवन का मकसद बनाए खड़ी हैं. फुटपाथ से विश्व पुस्तक मेले तक का उनका सफर ये बताता है कि बड़ा होना परिस्थितियों से नहीं, उद्देश्य से तय होता है.

