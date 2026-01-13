ETV Bharat / state

विश्व पुस्तक मेला में पहुंची ‘किताब वाली आंटी’, जो सादगी, संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की हैं मिसाल

भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही संजना तिवारी,जानिए किताब वाली आंटी की प्रेरणादायी कहानी

संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल संजना तिवारी
संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल संजना तिवारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में चल रहे विश्व पुस्तक मेले की चकाचौंध के बीच एक स्टॉल ऐसा भी है, जो सादगी, संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल बनकर खड़ा है. इस स्टॉल के पीछे खड़ी शख्सियत हैं— संजना तिवारी, जिन्हें मंडी हाउस के रंगमंच से जुड़े लोग प्यार से ‘मिली किताब वाली आंटी’ कहते हैं.

वह पिछले 25 सालों से दिल्ली के मंडी हाउस पर फुटपाथ से हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही हैं. आज वही संजना प्रगति मैदान के विश्व पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन ‘संजना बुक्स’ के साथ मौजूद हैं.

सादगी, संघर्ष और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की हैं मिसाल ‘किताब वाली आंटी’ (ETV Bharat)

जब सफलता की परिभाषा अलग हो

संजना का परिवार किसी भी मायने में साधारण नहीं है. पति पत्रकारिता से रिटायर हो चुके हैं और लेखक हैं. बेटा डॉक्टर है. दामाद आईपीएस अधिकारी हैं. परिवार संपन्न है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. इसके बावजूद संजना तिवारी आज भी किताबों की स्टॉल लगाती हैं.

विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी’
विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी’ (ETV Bharat)
उनके लिए किताब बेचना मजबूरी नहीं, बल्कि साधना है वह साफ शब्दों में कहती हैं कि मुझे यह जानने की इच्छा नहीं कि क्या मिला, क्या नहीं मिला. मेरा उद्देश्य सिर्फ करते रहना है. किताबों से प्रेम है, इसलिए करती रहूंगी.
विश्व पुस्तक मेले में हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही संजना तिवारी
विश्व पुस्तक मेले में हिंदी साहित्य की खुशबू फैला रही संजना तिवारी (ETV Bharat)
संघर्ष ही जीवन है: संजना तिवारी अपनी बात को कविता के जरिए कहती हैं ...“बनाया है हमने वह घर धीरे-धीरे,खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे-धीरे…जहां तुम पहुंचे छलांगें लगाकर,वहां मैं भी पहुंची मगर धीरे-धीरे.” उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही—धीरे, लगातार व बिना किसी को गिराए. बिहार के सीवान जिले से आने वाली संजना शादी के समय सिर्फ हाईस्कूल पास थीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह आगे चलकर मास्टर्स करेंगी, खुद का प्रकाशन चलाएंगी और रंगमंच व साहित्य की दुनिया में एक पहचान बनेंगी.
किताब बेचना मजबूरी नहीं, बल्कि साधना है
किताब बेचना मजबूरी नहीं, बल्कि साधना है (ETV Bharat)
"रंगमंच ही हमारा परिवार है" संजना तिवारी कहती हैं कि “मेरा परिवार सिर्फ घर तक सीमित नहीं है. रंगमंच के बच्चे ही मेरा परिवार हैं.” मंडी हाउस के थिएटर कलाकार, युवा कवि, लेखक सभी उनके अपने हैं. कई ऐसे बच्चे, जो कभी उनकी किताबें पढ़ते थे, आज आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं. आज भी वे अधिकारी संजना के स्टॉल पर सिर्फ किताब खरीदने नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने आते हैं. "चूड़ी वाला हाथ कमजोर नहीं होता" संजना तिवारी सिर्फ किताबों की विक्रेता नहीं, बल्कि एक विचार भी हैं. वह कहती हैं कि यह कहावत है कि चूड़ी पहन रखी है, लेकिन चूड़ी वाला हाथ कमजोर नहीं होता. वही हाथ जननी है, वही सबसे ताकतवर होता है. उनका मानना है कि साहित्य समाज का कल्याण करता है. यही कारण है कि वह नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने को अपना जीवन-लक्ष्य मानती हैं.
विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी
विश्व पुस्तक मेले में पहुंची ‘किताब वाली आंटी (ETV Bharat)
विश्व पुस्तक मेला: सफर का एक पड़ावप्रगति मैदान का विश्व पुस्तक मेला उनके लिए कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का एक पड़ाव है. संजना कहती हैं कि “मेरा उद्देश्य यहां आना नहीं था. मेरा उद्देश्य निरंतर प्रयास करना, करते रहना है. विश्व पुस्तक मेले में उमड़ती युवाओं की भीड़ को देखकर संजना को संतोष है कि उनका सपना पूरा हो रहा है. नई पीढ़ी किताबों की ओर लौट रही है और यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है. नाम नहीं, काम बोलता हैआज जब सफलता को पद, पैकेज व प्रतिष्ठा से मापा जाता है. संजना तिवारी उस दौर में किताबों को जीवन का मकसद बनाए खड़ी हैं. फुटपाथ से विश्व पुस्तक मेले तक का उनका सफर ये बताता है कि बड़ा होना परिस्थितियों से नहीं, उद्देश्य से तय होता है.

ये भी पढ़ें :

किताबों के मंच से विचारों की गूंज: विश्व पुस्तक मेले में स्मृति ईरानी ने दिया नेतृत्व मंत्र, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

विश्व पुस्तक मेला 2026: ‘शौर्य और प्रज्ञा @75’ थीम में दिखा भारतीय सेनाओं का गौरव

विश्व पुस्तक मेला 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन, जानिए... इस बार क्या है खास

TAGGED:

SANJANA TIWARI BOOK STALL OWNER
WORLD BOOK FARE 2026
DELHI WORLD BOOK FARE
SANJANA TIWARI IN BOOK FAIR
WORLD BOOK FARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.