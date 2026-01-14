ETV Bharat / state

नई पीढ़ी किताबों से दूर नहीं, बल्कि विषय बदल रहे हैं: विश्व पुस्तक मेले में दिखा बदला हुआ रीडिंग ट्रेंड

प्रभात प्रकाशन के निदेशक प्रभात कुमार मानते हैं कि इस बार पुस्तक मेले में युवाओं व मध्यम आयु वर्ग की भागीदारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है. उनके मुताबिक सरकार द्वारा प्रवेश निःशुल्क किए जाने से भीड़ बढ़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि युवाओं की दिलचस्पी किताबों में दोबारा जागी है. हालांकि पढ़ने का फोकस बदला है. पारंपरिक साहित्य की तुलना में अब सेल्फ-हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आत्मकथा, जीवनियां व भारतीय संस्कृति, इतिहास व पौराणिक विषयों की मांग तेजी से बढ़ी है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में इस बार सिर्फ किताबों की भरमार ही नहीं, बल्कि पाठकों की बदली हुई पसंद भी साफ नजर आ रही है. विश्व पुस्तक मेले में 1000 से अधिक प्रकाशक हैं और लाखों किताबों के बीच रोज़ाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं. सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वाकई नई पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है? या फिर पढ़ने का ट्रेंड बदल रहा है? इस सवाल का जवाब खुद प्रकाशक दे रहे है और जवाब काफी सकारात्मक है.

डिजिटल व एआई के दौर में किताबों का भविष्य: मेले की थीम व मौजूदा सामाजिक माहौल का असर भी साफ दिख रहा है. भारतीय सेना, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रीय नायकों पर आधारित किताबों को खास तवज्जो मिल रही है. प्रभात कुमार कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में सेना के प्रति बढ़ी श्रद्धा ने पाठकों को इन विषयों की ओर आकर्षित किया है.

हिंदी बनाम अंग्रेज़ी की बहस पर भी मेले ने कई मिथक तोड़े: प्रभात प्रकाशन के अनुभव के मुताबिक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं की किताबें लगभग बराबर बिक रही हैं. ऐसा नहीं है कि हिंदी पीछे छूट रही है. दोनों भाषाओं का अपना –अपना पाठक वर्ग है और नई पीढ़ी भाषा को लेकर उतनी झिझक नहीं दिखा रही है, जितनी पहले मानी जाती थी. पिजन बुक्स के प्रतिनिधि विपिन ने भी इसी बदलाव की ओर इशारा किया. उनके मुताबिक बच्चों व युवाओं में क्लासिक्स की मांग बढ़ी है. चाहे वह हिंदी में हों या अंग्रेज़ी में हों. खास बात ये है कि अब लोग बिना किसी हिचक के सीधे हिंदी किताबें मांग रहे हैं. बायोग्राफी और विश्व की जानी-मानी हस्तियों पर लिखी गई किताबें भी खूब बिक रही हैं. अभिभावक बच्चों को प्रेरणादायक जीवनियां पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं.

इस मुद्दे को लेकर प्रकाशक आश्वस्त हैं. उनका मानना है कि स्क्रीन पर पढ़ा गया कंटेंट और किताब पढ़ने का अनुभव कभी बराबरी नहीं कर सकता है. किताबें न सिर्फ शब्द देती हैं बल्कि विचार भी गढ़ती हैं. यही वजह है कि कि युवा पाठक महंगी किताबें भी सोच-समझकर, कंटेंट देखकर खरीद रहे हैं. बिना झिझक उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं. कुल मिलाकर इससे ये साबित होता है कि नई पीढ़ी किताबों से दूर नहीं हुई है. उसकी रुचि बस नए विषयों व नए नायकों की ओर शिफ्ट हुई है. किताबें थीं, हैं और रहेंगी. बस उनके पाठक व पढ़ने का तरीका बदल रहा है.

