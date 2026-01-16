विश्व पुस्तक मेला 2026: पहली बार दिखा MCD एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टॉल, निगम विद्यालयों के मिला राष्ट्रीय मंच
पुस्तक मेले जैसे प्रतिष्ठित मंच पर MCD शिक्षा विभाग की उपस्थिति शैक्षिक सुधारों और इनोवेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
Published : January 16, 2026 at 10:00 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इस वर्ष एक नई और महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जब पहली बार दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने अपना स्टॉल लगाया. इस स्टॉल का विधिवत उद्घाटन शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा, उप-चेयरमैन अमित खड़खड़ी और निदेशक शिक्षा निखिल तिवारी ने संयुक्त रूप से किया.
इस स्टॉल के माध्यम से शिक्षा विभाग ने निगम स्कूलों में लागू की जा रही आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया है. साथ ही नगर निगम के सभी जोन में संचालित शैक्षिक पहलों की सैंपल प्रदर्शनी लगाई गई है. इसका उद्देश्य है कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और अभिभावक इन पहलों को समझ सकें और उन्हें अपने-अपने विद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू कर सकें. शिक्षा विभाग की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि इन सभी शैक्षिक नवाचारों को अगले वर्ष एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे अन्य राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों को भी इससे प्रेरणा मिल सके.
विश्व पुस्तक मेले में लगाए गए इस स्टॉल पर विभिन्न कक्षाओं की वर्कशीट्स, एडुपाथ के तहत तैयार टीचिंग लर्निंग मटेरियल (TLM) और निगम विद्यालयों की सफलता की कहानियां भी प्रदर्शित की गई. ये सभी सामग्री जमीनी स्तर पर शिक्षा में हो रहे सकारात्मक बदलावों और छात्रों के सीखने के स्तर में आ रहे सुधार को दर्शाती हैं.
इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन केवल केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर ज़ोन में किए जाने चाहिए. इससे अधिक से अधिक शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक निगम स्कूलों में हो रहे नवाचारों से जुड़ सकेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें निगम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और नवाचार आधारित शिक्षा को और मजबूती प्रदान करेंगी, जिससे सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा.
ये भी पढ़ें: