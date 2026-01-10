ETV Bharat / state

विश्व पुस्तक मेला 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन, जानिए... इस बार क्या है खास

भारत बना वैश्विक प्रकाशन शक्ति: उन्होंने कहा कि भारत आज प्रकाशन और पुस्तक व्यापार के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. यह उपलब्धि भारत की भाषाई विविधता, व्यापक ज्ञान परंपरा और वैश्विक प्रासंगिकता का प्रमाण है. यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी साकार करती है, जहां भारतीय भाषाएं, लेखक और प्रकाशक वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं.

विश्व का सबसे बड़ा न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक पुस्तक मेला: धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष मेले में 20 लाख से अधिक पाठकों, 50 से अधिक देशों, 3000 से ज्यादा स्टॉलों, 1000 से अधिक प्रकाशकों और 600 से अधिक साहित्यिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों की भागीदारी है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस-टू-कंज्यूमर पुस्तक मेला बन चुका है, जो वैश्विक प्रकाशन उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है.

पुस्तकें ज्ञान परंपरा की वाहक: धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा, “ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है.” उन्होंने कहा कि पुस्तकें पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी हैं, जो सभ्यताओं की स्मृति को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं. दिल्ली विश्व पुस्तक मेला भारत की रीडिंग कल्चर का सबसे बड़ा लोक उत्सव है, जहां लेखक, प्रकाशक और पाठक एक साझा मंच पर संवाद करते हैं.

नई दिल्ली: शनिवार को भारत मंडपम में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया. इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल पुस्तकों का मेला नहीं है, बल्कि विचारों का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का जीवंत मंच है. पिछले 53 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा यह पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है.

ज्ञान,विचार और संवाद का महाकुंभ विश्व पुस्तक मेला 2026 (ETV Bharat)

पुस्तकालय और संग्रहालय सभ्यतागत स्मृति के स्तंभ: शिक्षा मंत्री ने पुस्तकालयों और संग्रहालयों की भूमिका पर जोर देते हुए चेन्नई की कन्निमारा पब्लिक लाइब्रेरी, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी और नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का उल्लेख किया. उन्होंने कन्फ्यूशियस के कथन का हवाला देते हुए कहा कि भविष्य को समझने के लिए अतीत का अध्ययन आवश्यक है. हाल ही में पिपरावा अवशेषों के प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की सभ्यतागत स्मृति के पुनर्स्थापन का प्रतीक है.

भारतीय सैन्य इतिहास-शौर्य और विवेक @75: इस वर्ष पुस्तक मेले की थीम ‘भारतीय सैन्य इतिहास-शौर्य और विवेक @75’ रखी गई है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है. इसके तहत सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़ी विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करती है.

विश्व का सबसे बड़ा न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक पुस्तक मेला (ETV Bharat)

डिजिटल युग में ज्ञान की आसान पहुंच: धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषाओं और समावेशिता पर विशेष जोर देते हुए बताया कि हाल ही में भारतीय भाषाओं की 55 साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया गया है. विशेष रूप से तिरुक्कुरल का भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रकाशन समावेशी प्रकाशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय पहल के तहत 23 से अधिक भाषाओं में 6000 से ज्यादा निःशुल्क ई-पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं.

पुस्तक पायरेसी पर सख्त रुख: शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए कहा कि इसने बहुभाषी शिक्षा, अनुभव आधारित अधिगम और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई गति दी है. उन्होंने पुस्तक पायरेसी पर चिंता जताते हुए कहा कि यह लेखकों और रचनात्मकता के अधिकारों पर सीधा प्रहार है और इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए.

बाल साहित्य से विकसित भारत की नींव: शिक्षा मंत्री ने बाल साहित्य और चिल्ड्रन पवेलियन को विकसित भारत की नींव बताते हुए अभिभावकों से बच्चों के साथ वहां समय बिताने की अपील की. इस वर्ष कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री के रूप में शामिल हैं, जो वैश्विक साहित्यिक संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त बनाते हैं. अपने संबोधन के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “जब नागरिक पढ़ते हैं, तब देश नेतृत्व करता है.”



