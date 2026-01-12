किताबों के मंच से विचारों की गूंज: विश्व पुस्तक मेले में स्मृति ईरानी ने दिया नेतृत्व मंत्र, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विश्व पुस्तक मेले की काफी सराहना की. साथ ही इसे समाज को दिशा देने वाला माध्यम बताया.
Published : January 12, 2026 at 9:43 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर 2026 के तीसरे दिन किताबों के बीच विचार, संस्कृति व भारतीय दर्शन की गहरी चर्चा देखने को मिली. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी ने मेले को खास बना दिया. उन्होंने अलग-अलग सत्रों में साहित्य, जीवन मूल्यों व भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को लेकर अपने विचार साझा किए.
भारत साहित्य महोत्सव के सत्र में स्मृति ईरानी ने विश्व पुस्तक मेले को अब तक का 'सबसे अलग व सबसे व्यापक' आयोजन बताया. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी पुस्तक मेले में भारतीय दर्शन व सैन्य वीरता को एक साथ प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने कहा यह पहल न केवल पाठकों को इतिहास से जोड़ती है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को विचार व मूल्य आधारित नेतृत्व की समझ भी देती है.
📍 New Delhi World Book Fair— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 12, 2026
A pleasure to speak at #BharatLitFest, alongside the world’s largest book fair at Bharat Mandapam.
Leadership is a lifelong pursuit of learning and service, shaped by accountability and experience. Books have long been my companions in this journey.… pic.twitter.com/iWg6dVddJy
उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन या जानकारी का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला माध्यम है. आज भले ही किताब पढ़ने के तरीके बदले हों, लेकिन विचारों की ताकत कभी कमजोर नहीं होती. स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव ही राष्ट्रीय जिम्मेदारी को मजबूत बनाता है. इसमें साहित्य की बड़ी भूमिका होती है.
बुक फेयर विचारों, मूल्यों का जीवंत उत्सव: वहीं एक अलग सत्र में हेमा मालिनी ने कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य परंपरा को आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया. कवि दास नारायण की पुस्तक कविवर दास नारायण के कृष्ण भक्ति पद के विमोचन अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक पुस्तक का लोकार्पण नहीं बल्कि भक्ति व आध्यात्मिक चेतना का उत्सव है.
जीवन में संतुलन सिखाती हैं कृष्ण भक्ति आधारित रचनाएं: हेमा मालिनी ने कहा कि भारतीय भक्ति काव्य की परंपरा सूरदास व मीराबाई जैसे संत कवियों से होकर आज तक जीवित है. उनके मुताबिक कृष्ण भक्ति आधारित रचनाएं मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती हैं. जीवन में संतुलन सिखाती हैं. उन्होंने कहा कि साहित्य और भक्ति, दोनों मिलकर समाज को संवेदनशील व मानवीय बनाते हैं.
सोच की नई दिशा लेकर लौट रहे: विश्व पुस्तक मेले के मंच से स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी के विचारों ने यह संदेश साफ किया न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 केवल किताबों की खरीद-फरोख्त का आयोजन नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों व भारतीय सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उत्सव है, जहां पाठक सिर्फ किताब नहीं, सोच की नई दिशा लेकर लौट रहे हैं.
जीवन साहित्य से चलता है: प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में किताबों की खुशबू, पाठकों की भीड़ व लेखकों की आवाजों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी दिखी, जो इस मेले की असली आत्मा को बयान करती है. व्हीलचेयर पर आए एक शख्स, हाथ में किताबों का ढेर व चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान—यह हैं डॉ. जगदीश, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसजीटीबी खालसा कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं. किताबों के प्रति उनका प्रेम किसी मजबूरी या औपचारिकता का नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का हिस्सा है. डॉ. जगदीश ने बेहद सहज शब्दों में कहा कि “रोज़ी-रोटी तो राजनीति विज्ञान से चलती है, लेकिन जीवन साहित्य से चलता है.”
साहित्य से चलता है जीवन: डॉ. जगदीश बताते हैं कि वे हिंदी व अंग्रेज़ी—दोनों साहित्य के गहरे पाठक हैं. अंग्रेज़ी क्लासिक्स के साथ-साथ उन्होंने इस बार हिंदी साहित्य की कई महत्वपूर्ण किताबें खरीदी. इनमें फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ का ‘मैला आंचल’, विष्णु खरे व केदारनाथ सिंह की कविताएं, राही मासूम रजा के उपन्यास और कृष्णा सोबती की रचनाएं शामिल हैं. उर्दू साहित्य से भी उनका खास लगाव है. हालांकि वे उर्दू लिपि नहीं पढ़ पाते, लेकिन देवनागरी में लिखी गई उर्दू रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते हैं.
