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World Book Day : शांत माहौल में भविष्य की नींव, जयपुर की यह लाइब्रेरी 50 सालों से संवार रही युवाओं के सपने

जयपुर की ओपन लाइब्रेरी युवाओं के सपनों को संवार रही है, जहां छात्र शांत माहौल में मेहनत कर अपने भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं.

Prakrit Bharti Academy
प्राकृत भारती अकादमी में फ्री हैं शानदार सुविधाएं... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 6:36 AM IST

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जयपुर: विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है. यह दिवस यूनेस्को द्वारा पढ़ने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, जो विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डी सर्वेंट्स जैसे महान लेखकों की पुण्यतिथि को चिह्नित करता है. इस खास दिन पर हम आपको जयपुर की एक ऐसी लाइब्रेरी की कहानी बताते हैं, जहां एक कुर्सी पर हजारों सपने गढ़े जाते हैं.

जयपुर की पहली ओपन लाइब्रेरी प्राकृत भारती अकादमी में हर दिन एक अनोखी कहानी लिखी जाती है. यह कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं, बल्कि उन युवाओं का ठिकाना है जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. यहां हर कुर्सी पर बैठा छात्र अपने सपनों को आकार दे रहा है. 50 सालों से सुबह से लेकर देर रात तक यह लाइब्रेरी युवाओं की मेहनत और लगन की गवाह बनती है. कोई गांव से आकर पढ़ाई कर रहा है, तो कोई नौकरी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है. शांत माहौल में किताबों के बीच बैठकर ये छात्र अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं.

खास है जयपुर की प्राकृत भारती अकादमी, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

एक कुर्सी, हजार सपने : 'एक कुर्सी, हजार सपने' सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि इस लाइब्रेरी की सच्चाई है. यहां हर कुर्सी पर बैठा छात्र अपने भविष्य की कहानी लिख रहा है. कोई अफसर बनने का सपना देख रहा है, तो कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलने का. आज से लगभग 50 साल पहले 1977 में एक आईएएस डॉ. डीआर मेहता ने एक सपना देखा कि आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव के बीच एक भी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं रहे. इसलिए उन्होंने जयपुर में पहली ओपन लाइब्रेरी खोली. 10×10 के कमरें में 3000 पुस्तकों के साथ शुरू हुआ सफर आज डेढ़ लाख से अधिक किताबों के कलेक्शन के साथ चार मंजिला इमारत का स्वरूप ले चुका है.

जगह सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संघर्ष और उम्मीद का संगम है. यहां अनजान लोग भी एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े नजर आते हैं. कई छात्र असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं. प्राकृत भारती लाइब्रेरी की यही खासियत इसे और खास बनाती है. यहां हर दिन नई कहानियां जन्म लेती हैं. सुबह जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, कुछ छात्र सबसे पहले अपनी 'फिक्स कुर्सी' पर कब्जा जमा लेते हैं.

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प्राकृत भारती अकादमी की खासियत (ETV Bharat GFX)

इन कुर्सियों पर सिर्फ लोग नहीं बैठते, यहां बैठते हैं सपने, संघर्ष और उम्मीदें. कोई छात्र गांव से आया है, जिसने पहली बार शहर में कदम रखा है, तो कोई अपनी नौकरी छोड़कर UPSC और RAS जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है. लाइब्रेरी के अंदर गहरी खामोशी होती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे हजारों ख्वाबों का शोर छिपा होता है. एक कोने में बैठा छात्र अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे कोने में एक लड़की समाज की सीमाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाने में जुटी है.

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सुबह की शुरुआत, उम्मीदों की पहली किरण : यहां आने वाले कई छात्र ऐसे हैं, जो आर्थिक तंगी, पारिवारिक दबाव और असफलताओं से जूझते हुए भी हार नहीं मानते. उनके लिए यह लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां वे खुद को नए सिरे से गढ़ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां कोई किसी को जानता नहीं, फिर भी सब एक-दूसरे का सहारा बन जाते हैं.

नोट्स शेयर करना, मोटिवेशन देना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना- यह सब इस जगह को खास बनाता है. लाइब्रेरी को पिछले 35 सालों से संभाल रहीं रीना वैद कहती हैं कि इस लाइब्रेरी में हर दिन बड़े-बड़े सपनों की नींव रखी जा रही है. सुबह के 6 बजते ही लाइब्रेरी के बाहर छात्रों की हल्की-हल्की भीड़ जमा होने लगती है, जो रात्रि 10 बजे तक जमी रहती है. इतना ही नहीं, कुछ छात्र तो 10 बजे के बाद भी बिल्डिंग के बाहर लगे तीन सेट के नीचे बैठक कर अपनी तैयारी करते रहते हैं.

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प्राकृत भारती अकादमी की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Jaipur)

प्राकृत भारती अकादमी में कई तरह की किताबें उपलब्ध :

  • शैक्षणिक किताबें: स्कूल व कॉलेज स्तर की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, RPSC आदि) की तैयारी की सामग्री, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स की पुस्तकें.
  • साहित्य: हिंदी, अंग्रेजी और संभवतः राजस्थानी साहित्य, उपन्यास, कहानियां, कविता संग्रह, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं.
  • धार्मिक व आध्यात्मिक किताबें: गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, अन्य धर्मों से जुड़ा साहित्य मौजूद.
  • इतिहास और संस्कृति: भारत और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत से जुड़ी पुस्तकें, कुछ लाइब्रेरी में बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताबें भी संग्रहित हैं.

प्राकृत भारती लाइब्रेरी का पुस्तक संग्रह : रीना वैद बताती हैं कि प्राकृत भारती लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का संतुलित और समृद्ध संग्रह उपलब्ध होता है, जो छात्रों और सामान्य पाठकों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है. यहां मुख्य रूप से शैक्षणिक किताबें मिलती हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC और RPSC की तैयारी सामग्री शामिल होती है.

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जयपुर की प्राकृत भारती अकादमी (ETV Bharat Jaipur)

इसके अलावा साहित्यिक पुस्तकों का भी अच्छा संग्रह होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास, कहानियां और कविता संग्रह शामिल रहते हैं. लाइब्रेरी में धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामायण और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं. इतिहास और संस्कृति से जुड़ीं किताबें, विशेषकर भारत और राजस्थान के इतिहास पर आधारित किताबें भी यहां मिलती हैं. साथ ही सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिक विषयों की किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएं भी पाठकों के लिए उपलब्ध रहती हैं, जो ज्ञानवर्धन में सहायक होती हैं.

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अलग-अलग रास्ते, एक मंजिल : इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत है यहां का विविधता भरा माहौल. इस लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हजारों छात्र-छात्राओं ने सफलता की ऊंचाई को छुआ है. रीना वैद बताती हैं कि पिछले 50 सालों में इस लाइब्रेरी से लाखों बच्चों ने अपने सपनों को पंख दिया है. यहां तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर बने हैं.

रीना कहती हैं कि भले ही यहां तैयारी करने आने वाले स्टूडेंट्स के रास्ते अलग-अलग हों, लेकिन सब की मंजिल सिर्फ सफलता की है. अच्छा लगता है जब कोई बच्चा यहां पर तैयारी कर सफलता हासिल करता और सफल होने बाद यहां आकर मिलता है. इस लाइब्रेरी में बिताए समय का अनुभव साझा करता है. रीना वैद बताती हैं कि बदलते समय के साथ इस लाइब्रेरी में सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है. मौजूदा दौर में बच्चों को तैयारी करने के लिए इंटरनेट और कम्प्यूटर की जरूरत होती है. इसलिए यहां वाई फाई और कम्प्यूटर की सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाती हैं.

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लाइब्रेरी 50 वर्षों से युवाओं के सपनों को संवार रही है (ETV Bharat Jaipur)

डोनेशन से समृद्ध होता लाइब्रेरी का संग्रह : प्राकृत भारती लाइब्रेरी में वर्तमान समय में डेढ़ लाख से अधिक किताबों का विशाल संग्रह उपलब्ध है, जो मुख्य रूप से डोनेशन के माध्यम से एकत्रित किया गया है. यहां स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का व्यापक भंडार मौजूद है, जो विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है. इस संग्रह को बढ़ाने में समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है. संजीव खनिजों जैसे समाजसेवी लोगों ने आसपास के क्षेत्रों से उन विद्यार्थियों की किताबें एकत्रित की हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या किसी कक्षा से पास हो चुके हैं. इन किताबों को लाइब्रेरी में जमा कर दिया जाता है, ताकि जरूरतमंद छात्र बिना किसी आर्थिक बोझ के इनका लाभ उठा सकें. संजीव का मानना है कि इस पहल से शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और संसाधनों का सही उपयोग होता है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सीखने का अवसर मिल पाता है.

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नि:शुल्क मिलती है सुविधा : प्राकृत भारती लाइब्रेरी न केवल किताबों का केंद्र है, बल्कि विद्यार्थियों की सफलता का भी साक्षी बन रहा है. लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर पढ़ाई करने वाले मोहित मीणा ने हाल ही में जेईई मेंस परीक्षा पास की है और अब आगे की तैयारी में जुट गए हैं. मोहित के अनुसार, यहां बिना किसी शुल्क के बेहतरीन और शांत पढ़ाई का माहौल मिलता है, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहता है.

यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बेहद सहायक है. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सोनी सैनी बताते हैं कि अन्य लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए हर महीने हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यहां सभी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं. खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में हर विषय की किताबें उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर संपूर्ण अध्ययन सामग्री मिल जाती है.

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