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विश्व पुस्तक दिवस : 70 सालों से यह पुस्तकालय बना है 'ज्ञान का मंदिर', संवार रहा युवाओं का भविष्य

बूंदी जिला पुस्तकालय आज भी 54,000 से अधिक पुस्तकों के संग्रह के साथ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

लाइब्रेरी में पढ़ाई करते स्टूडेंट
लाइब्रेरी में पढ़ाई करते स्टूडेंट (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 1:42 PM IST

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बूंदी : किताबों की खुशबू, पन्नों की सरसराहट और शांत वातावरण में ज्ञान अर्जित करने की परंपरा यही पहचान रही है बूंदी के राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय की. विश्व पुस्तक दिवस (23 अप्रैल) के अवसर पर यह ऐतिहासिक पुस्तकालय अपने 70 वर्षों का गौरवशाली सफर पूरा कर चुका है. करीब 50 हजार से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह अपने भीतर समेटे यह पुस्तकालय आज भी ज्ञान के साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, लेकिन बदलते समय के साथ यहां आने वाले विद्यार्थियों की प्राथमिकताएं भी बदलती नजर आ रही हैं.

इतिहास की विरासत, ज्ञान का भंडार : मार्च 1956 में स्थापित इस पुस्तकालय का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1956 को तत्कालीन जिला कलेक्टर राजा निरंजन सिंह द्वारा किया गया था. वर्षों के सफर में यह पुस्तकालय बूंदी के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का साक्षी बना रहा है. वर्ष 2005 से यह सिविल लाइंस स्थित अपने नवीन भवन में संचालित हो रहा है. पुस्तकालयाध्यक्ष सत्यप्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार इस पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य आमजन और विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराना है. यहां सदस्यता की मासिक और वार्षिक व्यवस्था है, जिससे विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कर सकें.

विश्व पुस्तक दिवस : किताबों की अद्भुत दुनिया (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

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पुस्तकालय के नियम
पुस्तकालय के नियम (फोटो ईटीवी भारत gfx)
लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या
लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या (फोटो ईटीवी भारत gfx)

54 हजार से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह : इस पुस्तकालय में वर्तमान में लगभग 54,560 पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें शामिल हैं. साथ ही 148 ब्रेल पुस्तकें भी दृष्टिबाधित पाठकों के लिए उपलब्ध हैं. वरिष्ठ सहायक निकेश शर्मा बताते हैं कि यहां मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शरदचंद्र, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यमल मिश्रण, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान साहित्यकारों और विचारकों की कृतियां मौजूद हैं. इसके अलावा बाल साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाएं और दुर्लभ पुस्तकें भी इस संग्रह का हिस्सा हैं.

फोटो ईटीवी भारत बूंदी
54 हजार किताबों का संग्रह (54 हजार किताबों का संग्रह)

रोज जुटते हैं 100 से अधिक विद्यार्थी : वरिष्ठ सहायक निकेश शर्मा बताते हैं कि पुस्तकालय का वातावरण आज भी विद्यार्थियों को आकर्षित करता है. प्रतिदिन 100 से अधिक छात्र-छात्राएं यहां 5 से 6 घंटे तक अध्ययन करते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह स्थान किसी वरदान से कम नहीं है. हालांकि, बदलते समय के साथ तकनीक का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है. मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट ने अध्ययन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अब विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों से भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक पुस्तक पढ़ने की आदत में कमी आई है.

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​डिजिटल चुनौती और पुस्तकों का स्थायित्व
​डिजिटल चुनौती और पुस्तकों का स्थायित्व (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

साहित्य से प्रतियोगी किताबों की ओर झुकाव : जहां पहले विद्यार्थी इतिहास, साहित्य और सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में गहरी रुचि लेते थे, वहीं आज का युवा मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है. पुस्तकालय में भी यह बदलाव साफ देखा जा सकता है. निकेश शर्मा कहते हैं हम छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए पढ़ने की प्रेरणा देते हैं. प्रतियोगी किताबें जरूरी हैं, लेकिन साहित्य और इतिहास हमें सोचने और समझने की क्षमता देते हैं. यही हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं. वह बताते है कि हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और पुस्तकों के महत्व को समझाना है. डिजिटल युग में जहां सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हैं, वहीं पुस्तकों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे गहराई और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान प्रदान करती हैं.

70 साल का सफर तय कर चुका बूंदी का जिला पुस्तकालय
70 साल का सफर तय कर चुका बूंदी का जिला पुस्तकालय (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

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