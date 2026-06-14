ETV Bharat / state

विश्व रक्तदाता दिवस: बैकुंठपुर में कलेक्टर ने रक्तदान कर किया शिविर का शुभारंभ

बैकुंठपुर में कलेक्टर ने रक्तदान कर किया शिविर का शुभारंभ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी और कोयला मजदूर सभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: जिले के बैकुंठपुर में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मानवता और सेवा भावना की मिसाल देखने को मिली. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा कोरिया और कोयला मजदूर सभा बैकुंठपुर क्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. एसईसीएल गौतम सदन में आयोजित शिविर में युवाओं, कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

सुबह से ही रक्तदान करने वालों की लंबी कतारें नजर आईं. लोगों में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन का शुभारंभ कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्वयं रक्तदान कर किया. कलेक्टर के इस कदम ने लोगों को प्रेरित किया और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया.

नया जीवन देने का बड़ा माध्यम रक्तदान

सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है. दुर्घटना, प्रसूति, थैलेसीमिया और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान बेहद जरूरी है.

आयोजन से समाज में संवेदनशीलता

एसईसीएल बैकुंठपुर के महाप्रबंधक नरेश प्रसाद ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करते हैं. उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की.

सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया

शिविर के दौरान रक्तदाताओं का सम्मान कर उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए. विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम रक्त भंडार को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बना. आयोजन ने यह संदेश दिया कि रक्तदान वास्तव में जीवनदान है.

शिविर में जिला अस्पताल बैकुंठपुर के सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह, एसईसीएल बैकुंठपुर के महाप्रबंधक नरेश प्रसाद और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की जिला उपाध्यक्ष गीता राजवाड़े सहित कई नागरिक मौजूद रहे.