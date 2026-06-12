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विश्व रक्तदाता दिवस: सीमा की सुरक्षा के साथ मानवता की मिसाल, बीएसएफ के जवानों ने किया रक्तदान

नारायणपुर में 58वीं वाहिनी बीएसएफ ने रक्तदान कर 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया.

World Blood Donor Day
नारायणपुर बीएसएफ जवानों का रक्तदान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 8:39 AM IST

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Updated : June 12, 2026 at 8:48 AM IST

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नारायणपुर: नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में जहां सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 58वीं वाहिनी बीएसएफ ने मानवता और जनसेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. वाहिनी मुख्यालय तेलसी में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अधिकारियों और जवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जवानों ने 30 यूनिट रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन की नई उम्मीद जगाई.

बीएसएफ जवानों ने किया रक्तदान

नारायणपुर जिले के तेलसी स्थित 58वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया. यह शिविर वाहिनी के समादेष्टा रुपिंदर भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था.

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विश्व रक्तदाता दिवस से पहले रक्तदान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम का शुभारंभ द्वितीय कमान अधिकारी पवन कुमार की उपस्थिति में हुआ. इस दौरान जिला चिकित्सालय नारायणपुर के ब्लड बैंक केंद्र की विशेषज्ञ चिकित्सा टीम ने रक्त संग्रहण की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया.

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जवानों ने किया रक्तदान (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस/जी) डॉ. वनलाल फाका, डी.सी. सर्जन डॉ. हिमांशु सैनी और डिप्टी कमांडेंट नवीन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे. वहीं जिला चिकित्सालय की टीम से डॉ. अमलचंद्र (एमएलटी), डॉ. सोमजी पोटन (एमएलटी), डॉ. लोमेंद्र साहू (एमएलटी) और डॉ. पिलिंदर (एलए) ने रक्त संग्रहण एवं शिविर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

30 यूनिट रक्त संग्रहित

रक्तदान शिविर में बीएसएफ के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने पूरे उत्साह और सेवा भावना के साथ भाग लिया.जवानों ने रक्तदान कर यह संदेश दिया कि रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का माध्यम भी है. शिविर के दौरान कुल 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसे जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि आपातकालीन परिस्थितियों और जरूरतमंद मरीजों के उपचार में इसका उपयोग किया जा सके.

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नारायणपुर में 58वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने किया रक्तदान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल केवल देश की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों और जनकल्याण के कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाता है. रक्तदान जैसे मानवीय प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता का सशक्त माध्यम हैं.

58वीं वाहिनी बीएसएफ द्वारा आयोजित यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एक बार फिर यह साबित करता है कि देश की सुरक्षा में तैनात जवान केवल सीमाओं के प्रहरी ही नहीं, बल्कि समाज के सच्चे सेवक भी हैं. 30 यूनिट रक्तदान के माध्यम से बीएसएफ जवानों ने मानवता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से अन्य लोगों को भी रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करेगा.

विश्व रक्तदाता दिवस

हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यक्ता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है.

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Last Updated : June 12, 2026 at 8:48 AM IST

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