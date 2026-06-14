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विश्व रक्तदाता दिवस : टैटू बनवाने वालों के लिए ब्लड डोनेशन की शर्त, जानिए कितना फीसदी हो रहा रक्तदान

रक्त के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है.

WORLD BLOOD DONOR DAY
टैटू बनवाने वालों के लिए ब्लड डोनेशन की शर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 8:29 AM IST

11 Min Read
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रायपुर : 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा. इस दिन लोगों को रक्तदान के प्रति जागरुक करने के लिए कैंप का आयोजन होता है. इस कैंप के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि आप स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करिए. वैसे तो WHO के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान 100% होना चाहिए. लेकिन हमारे यहां स्वैच्छिक रक्तदान 25% ही होता है. यह दिन चिकित्सा वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टैनर की जयंती 14 जून 1868 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें रक्त समूहों (ABO Blood Group) की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

क्या है विश्व रक्तदाता दिवस की थीम ?

इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का थीम "मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं " है. रक्तदाता दिवस क्यों जरूरी है. लोगों को रक्तदान क्यों करना चाहिए. रक्तदान करने से क्या फायदे हैं. रक्तदान महिला और पुरुष किस आयु वर्ग में कर सकते हैं. किस तरह की शर्तें होती हैं. इन्हीं मुद्दों पर ईटीवी भारत से रायपुर मेकाहारा के पैथोलॉजी डिपार्मेंट के HOD राबिया परवीन सिद्दीकी ने बात की. आइए जानते हैं उन्होंने विश्व रक्तदाता दिवस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा.


सवाल : विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है. इसके पीछे क्या कारण है ?
जवाब : विश्व रक्तदाता दिवस WHO द्वारा निर्धारित किया गया है. यह चिकित्सा वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टैनर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो 14 जून को पड़ता है. चिकित्सा वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टैनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी. इनको ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का जनक भी कहा जाता है. उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है. देश में सिर्फ ब्लड को बढ़ावा देना लोगों को जागरुक करना जैसे कि जो रक्तदाता है अधिक से अधिक रक्तदान करें. अधिक से अधिक मरीज को सेफ ब्लड पहुंचाया जा सके. सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देना. इसका उद्देश्य है प्रोफेशनल डोनर्स या रिलेटेड डोनर्स जो होते हैं जरूरत पड़ने पर हम अपने रिलेटिव को ही डोनेट करते हैं. ब्लड डोनेट करने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. यह प्रोफेशनल डोनर्स के लिए या कोई मायने नहीं रखता इसलिए. ऐसे में हम सभी प्रयास करते हैं कि हमारा टारगेट भी रहता है कि लोग स्वैच्छिक रक्तदान करें. आप निस्वार्थ भाव से ब्लड बैंक को रक्तदान कीजिए. ब्लड बैंक निर्धारित करता है कि कौन जरूरतमंद मरीज है जिनको रक्त की आवश्यकता है.

टैटू बनवाने वालों के लिए ब्लड डोनेशन की शर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: एक यूनिट रक्त से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है ? जवाब : एक यूनिट रक्त से चार लोगों की जान बचाई जा सकती है. एक यूनिट रक्त को जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो उसमें आरबीसी, प्लाज्मा भी निकलता है. उससे प्लेटलेट भी निकलता हैं. यह अलग-अलग पेशेंट को दिए जा सकते हैं. आजकल जो कंपोनेंट यूज करते हैं. इस एक यूनिट से काफी लोगों को फायदा होता है.सवाल : रक्तदान करने के लिए क्या शर्ते हैं फिट होने के लिए क्या चीज जरूरी है ? जवाब : कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 62 वर्ष है. वह रक्तदान कर सकता है जो भी रक्तदान करें उसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए. हीमोग्लोबिन की भी इस दौरान जांच होती है. रक्तदान करने वाले का हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से अधिक होना चाहिए. रक्तदान करने के समय रक्तदाता का ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है. ब्लड प्रेशर 147 से ऊपर नहीं होना चाहिए. इस तरह की शर्तें जरूरी होती है. एक क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है, जिसे रक्तदाता को भरना होता है. उसमें किसी तरह की कोई बीमारी या अन्य कोई परेशानी ना हो. सेक्सुअल बिहेवियर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके साथ ही सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न भी उस फॉर्म में होते हैं. उसे फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद रक्तदाता का काउंसलिंग होने के बाद ही रक्तदाता से रक्त लिया जाता है.
World Blood Donor Day
टैटू बनवाने वालों के लिए ब्लड डोनेशन की शर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: रक्तदान करने के पहले मेडिकल हिस्ट्री या अन्य चीज क्यों जरूरी होती है ? जवाब : क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मरीज को सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराना. मतलब मरीज के लिए सुरक्षित ब्लड होना चाहिए. हमारा यह भी उद्देश्य रहता है कि रक्तदान करने वाले को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. सुरक्षित का मतलब है कि वह हर तरह से संक्रमण से मुक्त होना चाहिए. वैसे तो हम सभी तरह के टेस्ट रक्तदान करने के पहले करते हैं. क्योंकि कोई भी संक्रमण होने के पहले एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है. विंडो पीरियड में अगर टेस्ट करते हैं तो वहां नेगेटिव आता है. टेस्ट रिजल्ट ऐसे में हमें उसे कैसे अवॉइड करना है. ऐसे में हम रक्तदान करने वाले की मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं. इसके साथ ही डिफरेंट टाइप की सेक्स बिहेवियर को भी लेकर उनसे सवाल पूछें जाते हैं. इसके साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री की भी जानकारी ली जाती है. किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है. इसकी भी पूरी जांच की जाती है ?सवाल: यदि रक्तदान करने वाले ने अपने शरीर पर टैटू बनवाए हैं या फिर महिला के पीरियड चल रहे हैं तो क्या रक्तदान किया जा सकता है ?जवाब : टैटू बनाने वाला रक्तदान करना चाहता है तो उसे 6 महीने के बाद ही रक्तदान करना चाहिए. क्योंकि टैटू बनाने के दौरान जो नीडल्स होते हैं उससे भी इंफेक्शन हो सकते हैं. इसमें क्राइटेरिया की बात करें तो 3 से 6 महीने की क्राइटेरिया होती है. महिलाओं की माहवारी के दौरान वह रक्तदान कर सकती है, लेकिन महिला का हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से अधिक होना चाहिए. ब्लड प्रेशर नार्मल होना चाहिए. ऐसी स्थिति में महिला को स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए. तभी वह रक्तदान कर सकती है. ऐसे कंडीशन में मासिक धर्म के समय भी महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं.सवाल : कुछ रक्तदान करने वाले असहज और वीकनेस महसूस करते हैं ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है ? जवाब : जब भी कोई रक्तदान करने वाले व्यक्ति से उनकी काउंसलिंग की जाती है तो वह स्वैच्छिक रूप अपने रक्त का दान करता है. वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. तभी उसे रक्तदान करना चाहिए. ब्लड बैंक मे काउंसलर भी होते हैं जो ऐसे रक्तदाता को समझते हैं. साइकोलॉजी के लिए रक्तदाता को कूल डाउन किया जाता है. रक्तदान करने से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी. यह सरल तरीके से आप रक्तदान कर सकते हैं. इस तरीके से काउंसलर के द्वारा रक्तदाता को समझाया जाता है. रक्तदान करने वाले को कभी-कभी थोड़ी वीकनेस या चक्कर जैसी समस्या होती है. उस समय हम 1 घंटे तक रक्तदान करने वाले को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. आधे घंटे तक रक्तदान करने वाले को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है. रक्तदान करने से जो तरल पदार्थ लॉस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे में रक्तदान करने वाले को लिक्विड डाइट दिया जाता है. चाय कॉफी पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है. ब्लड के दूसरे तत्व जैसे आरबीसी प्लेटलेट इस तरह की जो कमी है. वह धीरे-धीरे बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है. तुरंत में प्लेटलेट थोड़ा लॉस होता है लेकिन धीरे-धीरे वह रिकवर कर हो जाता है. रक्तदान करने के पहले रक्तदाता को बताया जाता है कि आप कुछ खाकर आए खाली पेट ना आए. रक्तदाता को हाइड्रेटेड होना चाहिए.सवाल : 1 साल में रायपुर के मॉडल ब्लड बैंक में कितना यूनिट ब्लड एकत्र किया जाता है ?जवाब : मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में हर साल लगभग 14 से 15 हजार यूनिट ब्लड इकट्ठा करता है. लेकिन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 100% सुरक्षित रक्तदान होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वर्तमान में हमारे यहां 25 प्रतिशत सुरक्षित रक्तदान करने वाले रक्तदाता आते हैं. 14 जून को मनाया वाला जाने वाला रक्तदाता दिवस इसी उद्देश्य से मनाया जाता है. ताकि लोग रक्तदान के प्रति जागरुक हो सके. ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ या फिर जो संस्थाएं हैं या ऐसे समर्पित व्यक्ति हैं जो जो रक्तदान के प्रति समर्पित हैं. उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है. क्योंकि रक्त का कोई अल्टरनेटिव इलाज नहीं है. एक मनुष्य का रक्त ही दूसरे मनुष्य को चढ़ाया जा सकता है. रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता. ऐसे में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ब्लड डोनेट कर सकता है. ब्लड डोनेट करना एक सामाजिक कार्य है. इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. आर्टिफिशियल ब्लड पर काफी रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन आज तक वह 100% सक्सेस नहीं हो पाया. हमें मानव ब्लड ही चाहिए होता है.

स्वैच्छिक और सुरक्षित ब्लड होना चाहिए. रक्त की आवश्यकता कभी भी किसी को भी पड़ सकती है. ऐसे में हम समिति और समाज में जागरुकता बढ़ाएं. लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अधिक से अधिक जागरुक करें. खासतौर पर मैकाहारा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहां का जो मॉडल ब्लड बैंक है. यह ऐसे पेशेंट को कवर करता है जो बहुत दूर-दूर से आए रहते हैं. कई वनांचल और दूरस्थ इलाकों से आने के साथ ही रेफर किए गए होते हैं या फिर आसपास के जो गरीब मरीज हैं वे लोग मैकाहारा में आते हैं. कई बार ऐसे मरीज के साथ में कोई भी नहीं होता. ऐसे में यहां पर स्वैच्छिक रक्तदान की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है. सरकारी अस्पतालों में ब्लड की बिक्री नहीं होती. मेडिकल कॉलेज के पेशेंट को ही दिया जाता है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीज के लिए उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान शासकीय अस्पतालों में बहुत जरूरी है.



सवाल : एक ब्लड बैंक संचालित करने में किस तरह की कठिनाई या चैलेंजेस आते हैं ?

जवाब : देखिए हमें तो शासन का काफी सहयोग मिलता है. ब्लड बैंक संचालित करने में स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन समिति काफी फंडिंग करती है. मेडिकल कॉलेज के डीन के तरफ से भी हमें काफी सपोर्ट मिलता है. कैंप लगाकर भी हम कोशिश करते हैं कि लोग स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरुक हो सके. 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 जून और 1 अक्टूबर को कैंप लगाकर लोगों को इसके लिए जागरुक भी किया जाता है. इन हाउस और आउटसाइड कैंप लगाते हैं. बावजूद इसके लोगों में 25% स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरुक है. हमारे द्वारा लगाए जाने वाले कैंप में लोगों की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है.

वर्तमान समय में प्राइवेट ब्लड बैंक की संख्या बढ़ गई है. प्राइवेट ब्लड बैंक की संख्या बढ़ाने की वजह से हमारे कैंप में रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है. लोगों को सोचना चाहिए कि जो शासकीय ब्लड बैंक है. उसका रिक्वॉयरमेंट भी ज्यादा है. हमारे यहां नॉमिनल फीस लगती है. इसके साथ ही शासन की जो योजनाएं हैं उसके तहत भी रक्तदान किया जा सकता है. पहले लोगों को जागरुक करने के लिए कैंप भी बहुत ज्यादा लगते थे, लेकिन अब कैंप लगना भी कम हो गये है, लेकिन हमें लोगों को रक्तदान के लिए जागरुक करने के लिए शिविर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी. लोगों में जागरुकता भी बढ़ानी पड़ेगी. यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है.

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