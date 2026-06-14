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दायमा परिवार अनोखा दान: बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान का संकल्प, अब तक 35 बार दिया ब्लड

जयपुर: जब खुशियों को दूसरों की जिंदगी बचाने के संकल्प के साथ मनाया जाए, तो वह उत्सव और भी महान बन जाता है. प्रसव, दुर्घटनाओं या गंभीर बीमारियों में फंसी जिंदगियों के लिए एक-एक बूंद खून अमृत समान होता है. इसी जीवनदायिनी सोच को सच कर दिखाया है जयपुर के दायमा परिवार ने. 'विश्व रक्तदान दिवस' से ठीक पहले, इस परिवार ने बेटी की शादी के पावन अवसर पर कन्यादान के साथ-साथ एक अनूठा संकल्प लेकर मानवता का सबसे बड़ा संदेश दिया है.

विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जब पूरी दुनिया लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रही है, तब राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है. पंकज दायमा और उनका परिवार वर्षों से हर खुशी के मौके को रक्तदान से जोड़कर न केवल जरूरतमंदों की जान बचा रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परंपरा भी स्थापित कर रहा है. उनका मानना है कि शादी, जन्मदिन, सालगिरह जैसे उत्सव केवल खुद को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी हैं.

रक्तदान का संकल्प (ETV Bharat Jaipur)

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हर खुशी के मौके पर रक्तदान: पंकज दायमा बताते हैं कि ये अवसर सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम भी होने चाहिए, इसी सोच के साथ दायमा परिवार ने हर विशेष मौके पर रक्तदान को अपनी परंपरा बना लिया है. चाहे परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन हो या पति-पत्नी की शादी की सालगिरह, उस दिन रक्तदान जरूर किया जाता है. इस पहल से न केवल परिवार के सदस्य प्रेरित हैं, बल्कि उनके मित्र, रिश्तेदार और परिचित भी रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं.

बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान का संकल्प (ETV Bharat GFX)

35 बार किया रक्तदान: दायमा परिवार की सबसे यादगार और अनूठी पहल उनकी बेटी की शादी को लेकर है. पंकज दायमा कहते हैं कि बेटी की शादी जीवन का सबसे बड़ा और भावुक अवसर होता है. उन्होंने इस मौके को और भी यादगार बनाने का फैसला किया है. कन्यादान के साथ-साथ बेटी की शादी तक वे 101 यूनिट रक्तदान कराने का संकल्प ले चुके हैं, अभी तक परिवार लगभग 60 यूनिट रक्त दान कर चुका है, जिससे कई जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा चुकी है. पंकज ने बताया कि वो खुद अब तक 35 बार रक्त दान कर चुके हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा.