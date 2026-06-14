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दायमा परिवार अनोखा दान: बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान का संकल्प, अब तक 35 बार दिया ब्लड

जयपुर का दायमा परिवार शादी जैसे खुशी के मौके को रक्तदान से जोड़कर समाज को प्रेरणा दे रहे हैं.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 6:36 AM IST

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जयपुर: जब खुशियों को दूसरों की जिंदगी बचाने के संकल्प के साथ मनाया जाए, तो वह उत्सव और भी महान बन जाता है. प्रसव, दुर्घटनाओं या गंभीर बीमारियों में फंसी जिंदगियों के लिए एक-एक बूंद खून अमृत समान होता है. इसी जीवनदायिनी सोच को सच कर दिखाया है जयपुर के दायमा परिवार ने. 'विश्व रक्तदान दिवस' से ठीक पहले, इस परिवार ने बेटी की शादी के पावन अवसर पर कन्यादान के साथ-साथ एक अनूठा संकल्प लेकर मानवता का सबसे बड़ा संदेश दिया है.

विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जब पूरी दुनिया लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रही है, तब राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है. पंकज दायमा और उनका परिवार वर्षों से हर खुशी के मौके को रक्तदान से जोड़कर न केवल जरूरतमंदों की जान बचा रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परंपरा भी स्थापित कर रहा है. उनका मानना है कि शादी, जन्मदिन, सालगिरह जैसे उत्सव केवल खुद को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी हैं.

रक्तदान का संकल्प (ETV Bharat Jaipur)

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हर खुशी के मौके पर रक्तदान: पंकज दायमा बताते हैं कि ये अवसर सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम भी होने चाहिए, इसी सोच के साथ दायमा परिवार ने हर विशेष मौके पर रक्तदान को अपनी परंपरा बना लिया है. चाहे परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन हो या पति-पत्नी की शादी की सालगिरह, उस दिन रक्तदान जरूर किया जाता है. इस पहल से न केवल परिवार के सदस्य प्रेरित हैं, बल्कि उनके मित्र, रिश्तेदार और परिचित भी रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं.

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बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान का संकल्प (ETV Bharat GFX)

35 बार किया रक्तदान: दायमा परिवार की सबसे यादगार और अनूठी पहल उनकी बेटी की शादी को लेकर है. पंकज दायमा कहते हैं कि बेटी की शादी जीवन का सबसे बड़ा और भावुक अवसर होता है. उन्होंने इस मौके को और भी यादगार बनाने का फैसला किया है. कन्यादान के साथ-साथ बेटी की शादी तक वे 101 यूनिट रक्तदान कराने का संकल्प ले चुके हैं, अभी तक परिवार लगभग 60 यूनिट रक्त दान कर चुका है, जिससे कई जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा चुकी है. पंकज ने बताया कि वो खुद अब तक 35 बार रक्त दान कर चुके हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा.

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रक्तदान से जुड़े तथ्य (ETV Bharat GFX)

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रक्तदान से बचती है कई जान: पंकज की पत्नी भी इस मुहिम में पूरे मन से साथ दे रही हैं. उनका कहना है कि एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है. यही भावना रक्तदान को सबसे बड़ा दान बनाती है. परिवार के सदस्य न केवल खुद रक्तदान करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं. वे लोगों को समझाते हैं कि रक्तदान एक महान मानवीय कार्य है, जो बिना किसी खर्च के किसी की जान बचाता है.

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रक्तदान के लाभ (ETV Bharat GFX)

रक्तदान के कई फायदे: चिकित्सकों के अनुसार रक्तदान के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. रक्तदान से पहले होने वाली स्क्रीनिंग से व्यक्ति को अपनी हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और अन्य रक्त संबंधी जानकारी मिल जाती है. नियमित रक्तदान हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है. इससे शरीर में नया खून बनता है, जो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है.

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पंकज दायमा 35 बार रक्तदान कर चुके हैं (ETV Bharat Jaipur)

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रक्तदान कौन कर सकता है?: 18 से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है. डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के मरीज भी, यदि उनकी बीमारी नियंत्रण में है और रक्त से संबंधित कोई अन्य समस्या नहीं है, तो आसानी से रक्तदान कर सकते हैं. दायमा परिवार की यह पहल विश्व रक्तदान दिवस पर खास मायने रखती है, जब देशभर में रक्त की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तब ऐसे परिवार समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं. पंकज दायमा का संदेश साफ है- "रक्तदान करो, जिंदगियां बचाओ."

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दायमा परिवार (ETV Bharat Jaipur)

उनकी इस अनूठी परंपरा से न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे देश के युवाओं और परिवारों को प्रेरणा मिलनी चाहिए. यदि हर व्यक्ति साल में कम से कम एक या दो बार रक्तदान करे, तो किसी भी आपातकाल में रक्त की कमी नहीं होगी. दायमा परिवार साबित कर रहा है कि खुशी बांटने का सबसे सुंदर तरीका है, दूसरों की जिंदगी बचाना.

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