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Blood Donor Day : बुजुर्ग को बचाने के लिए झूठ बोलकर 18 साल से कम उम्र में किया पहला रक्तदान, पिता का थप्पड़ भी खाया, आज भी जारी है अभियान

अगले दिन मिला जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार : गिरीश गुप्ता बताते हैं कि रक्तदान करने के अगले दिन उनके जीवन में सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण आया, जब घायल बुजुर्ग की पत्नी अपने पोते के साथ उनके घर आईं. वे धन्यवाद स्वरूप अपने हाथों से बनाई हुई खीर लेकर आई थी. उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि किसी की जान बचाने का सुख दुनिया की किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है. वह दृश्य कई बार उनकी आंखों के सामने ताजा हो जाता है. यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी और उन्होंने तय कर लिया कि जब भी संभव होगा, वे जरूरतमंदों की मदद करेंगे.

पिता को नियम तोड़ने का पता चला तो थप्पड़ जड़ दिया : गिरीश गुप्ता ने बताया कि उनके पिता को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अस्पताल पहुंचे. पिता ने नियमों के विरुद्ध जाकर 18 साल से कम उम्र में रक्तदान करने पर उन्हें थप्पड़ भी लगाया. हालांकि, चिकित्सकों ने उनके पिता को बताया कि उनके बेटे ने एक व्यक्ति की जान बचाने का काम किया है. गिरीश कहते हैं कि उनके पिता अनुशासन और नियमों के प्रति बेहद सजग थे, इसलिए अच्छे उद्देश्य के बावजूद भी नियम तोड़ने पर उन्होंने नाराजगी जताई.

गिरीश गुप्ता बताते हैं कि उनकी रक्तदान की यात्रा 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू हुई थी. उस समय वे अजमेर में पढ़ाई कर रहे थे. एक दिन उनके कैंपस के बाहर सड़क पर एक बुजुर्ग दंपती का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति के सिर में चोट लगने से लगातार खून बह रहा था. उन्होंने तुरंत घायल बुजुर्ग को उठाकर कैंपस में पहुंचाया और टॉवल से सिर पर दबाव बनाकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन बुर्जुग की हालत गंभीर होने पर वे उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीज को खून की जरूरत बताई. उन्होंने चिकित्सकों से अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला और पहली बार 18 साल से कम उम्र में रक्तदान किया.

अलवर: किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए उठाया गया कदम व्यक्ति के जीवन में समाजसेवा का उद्देश्य बन सकता है. अलवर के रक्तदाता गिरीश गुप्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मदद करने के लिए किए पहली बार रक्तदान ने गिरीश के जीवन की राह बदल उन्हें मानव सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया. गिरीश गुप्ता अब तक 75 बार रक्तदान कर चुके हैं और देशभर में जरूरतमंद मरीजों तक रक्त पहुंचाने के लिए कई हजार लोगों का नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं.

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गिरीश अब तक 75 बार कर चुके रक्तदान : अजमेर में बुजुर्ग दंपती के एक्सीडेंट की घटना के बाद शुरू हुई उनकी रक्तदान की यात्रा अब तक जारी है. गिरीश गुप्ता अब तक 75 बार रक्तदान कर चुके हैं. उनका मानना है कि रक्तदान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. वे कहते हैं कि हर स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए. व्यक्ति की ओर से दिया गया एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन दे सकता है. गिरीश का कहना है कि रक्तदान करने के बाद व्यक्ति को जो आत्मसंतोष मिलता है, उसकी तुलना किसी अन्य उपलब्धि से नहीं की जा सकती.

कर रहे जागरूक : गिरीश गुप्ता रक्तदान करने के साथ ही लोगों को रक्तदान के वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी जागरूक करते हैं. वे कहते हैं कि एक यूनिट रक्त को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है, जिससे एक नहीं बल्कि तीन मरीजों को लाभ मिल सकता है. इसमें रेड ब्लड सेल्स का उपयोग दुर्घटना, ऑपरेशन या गंभीर एनीमिया से पीड़ित मरीजों के उपचार में किया जाता है. प्लाज्मा जलने वाले मरीजों, लीवर रोगियों और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी होता है. वहीं, प्लेटलेट्स डेंगू, कैंसर और रक्त संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होती है.

कलेक्टर के हाथों सम्मानित होते गिरीश गुप्ता (सौजन्य - गिरीश गुप्ता)

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लोगों में आज भी मौजूद हैं भ्रांतियां : गिरीश गुप्ता का कहना है कि जागरूकता बढ़ने के बावजूद आज भी समाज में रक्तदान को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां मौजूद हैं. इनमें कुछ लोगों का मानना है कि रक्तदान से कमजोरी, नपुंसकता या अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जबकि चिकित्सकीय दृष्टि से ये धारणाएं पूरी तरह गलत हैं. वे लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकालने और रक्तदान के लिए प्रेरित करने के काम में जुटे हैं. उनका कहना है कि विभिन्न समुदायों में भी अब रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं.

20 हजार से ज्यादा लोगों का बनाया सेवा नेटवर्क : सोशल मीडिया के दौर में गिरीश गुप्ता ने रक्तदान को बड़े जनआंदोलन का रूप देने का भी प्रयास किया है. उनसे देशभर में 20 हजार से अधिक स्वयंसेवक जुड़े हैं, जो जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने अलवर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा चेन्नई, मुंबई, बिहार और अन्य राज्यों में भी जरूरतमंद मरीजों तक रक्त पहुंचाने में मदद की है. रक्त की आवश्यकता का संदेश मिलते ही संबंधित शहर की टीम सक्रिय हो जाती है और कई बार एक घंटे से भी कम समय में जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध करवा दिया जाता है.

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कौन कर सकता है रक्तदान : समाजसेवी गिरीश गुप्ता ने बताया कि कई बार लोगों का सवाल रहता है कि कौन रक्तदान कर सकता है? उन्होंने बताया कि रक्तदान करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना जरूरी है. साथ ही 45 किलो से कम वजन के व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए. रक्तदान करने वाले व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12.5 होना जरूरी है.

रक्तदाता के साथ गिरीश गुप्ता (सौजन्य - गिरीश गुप्ता)

रक्तदान के बाद रखें ध्यान : रक्तदाता गिरीश गुप्ता ने बताया कि कई बार लोग रक्तदान करने के बाद कई गलतियां कर देते हैं. रक्तदान के बाद लोगों को खुद का ध्यान रखने की जरूरत होती है. इसके लिए रक्तदान करने के बाद व्यक्ति को उसी जगह पर दो से 3 मिनट तक लेटे रहना चाहिए. इसके बाद कुछ देर बैठना चाहिए. रक्तदान करने के तुरंत बाद फल व जूस नहीं लेना चाहिए. रक्तदान करने के करीब 10 मिनट बाद जूस व फल का सेवन करना चाहिए. कारण है कि रक्तदान करने के बाद तुरंत कुछ खाने पीने से कई बार उल्टी की शिकायत हो सकती है, जिससे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ सकती है.