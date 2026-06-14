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BLOOD DONOR DAY: एक यूनिट ब्लड बचा सकता है तीन जिंदगियां, लेकिन भ्रांतियों के कारण झिझक रहे लोग

रक्तदान से कमजोरी आने का डर : एमबी अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन बताया कि आज भी समाज में बड़ी संख्या में लोग यह मानते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, चक्कर आते हैं या लंबे समय तक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई लोग यह भी मानते हैं कि रक्तदान के बाद व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है. ये सभी भ्रांतियां हैं. स्वस्थ व्यक्ति की ओर से किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है. शरीर कुछ ही दिनों में रक्त की कमी की भरपाई कर लेता है. रक्तदान का स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.

एमबी अस्पताल में प्रतिदिन विभिन्न विभागों में करीब 150 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है. दुर्घटनाओं में घायल मरीजों, प्रसूताओं, थैलेसीमिया, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार के लिए लगातार रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत के मुकाबले रक्त की उपलब्धता कई बार कम पड़ जाती है, जिससे मरीजों के परिजनों को रक्त की व्यवस्था के लिए भटकना पड़ता है.

उदयपुर : हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है. रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है. इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग रक्तदान से दूरी बनाए हुए हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह रक्तदान को लेकर फैला डर, गलत धारणाएं और जागरूकता का अभाव है. दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबी अस्पताल में भी रक्त की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है.

जानकारी के अभाव में नहीं बढ़ रही भागीदारी : विशेषज्ञों के अनुसार जागरूकता की कमी भी रक्तदान में बड़ी बाधा है. कई लोगों को यह तक जानकारी नहीं होती कि रक्तदान कौन कर सकता है? कितनी बार कर सकता है? इससे क्या लाभ होते हैं? यही कारण है कि रक्तदान शिविरों में नियमित रक्तदाताओं की संख्या सीमित रहती है. चिकित्सकों का कहना है कि 18 से 65 वर्ष तक का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है. एक बार रक्तदान करने के लगभग 90 दिन बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है. इसके बावजूद समाज का बड़ा वर्ग अभी भी इस नेक कार्य से जुड़ नहीं पा रहा है.

रक्तवीरों का किया गया सम्मान (ETV Bharat Udaipur)

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एक यूनिट रक्त बचा सकता है कई जिंदगियां : रक्त विशेषज्ञ राजेश बताया कि एक यूनिट रक्त को अलग-अलग घटकों में विभाजित किया जाता है. इसमें रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा शामिल होते हैं. इनका उपयोग अलग-अलग मरीजों के उपचार में किया जाता है. यही वजह है कि एक यूनिट रक्त से तीन मरीजों की मदद संभव हो सकती है. दुर्घटना में घायल मरीजों को रेड ब्लड सेल्स, डेंगू या कैंसर मरीजों को प्लेटलेट्स और अन्य गंभीर बीमारियों में प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एक रक्तदाता कई परिवारों के लिए उम्मीद बन सकता है.

उदयपुर का रक्तवीर परिवार (ETV Bharat GFX)

प्रेरणा बन रहा उदयपुर का रक्तवीर परिवार : उदयपुर का एक परिवार वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है. रक्तदाता रविंद्रपाल सिंह कप्पू 107 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं. उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार रक्तदान किया था और तब से लगातार इस अभियान से जुड़े हुए हैं. रविंद्रपाल सिंह ने न केवल स्वयं रक्तदान किया बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से करीब 50 हजार लोगों को जागरूक भी किया. उनकी पत्नी और बेटे भी नियमित रक्तदाता हैं. यही कारण है कि लोग उन्हें रक्तवीर परिवार के नाम से जानते हैं.

107 से अधिक बार रक्तदान कर चुके रविंद्रपाल सिंह कप्पू (ETV Bharat Udaipur)

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विशेषज्ञ बोले- युवाओं को आगे आना होगा : चिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि रक्त की कमी को दूर करने के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है. कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने होंगे. साथ ही नियमित रक्तदाताओं का सम्मान कर उन्हें समाज के सामने प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करना होगा. डर और भ्रम से बाहर निकलकर समाज को रक्तदान की संस्कृति अपनानी होगी, तभी जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध हो सकेगा.

कैंप में रक्तदान करते लोग (ETV Bharat Udaipur)

जरूरत सोच बदलने की : एमबी अस्पताल के अधीक्षक आरएल सुमन ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म किया जाए. यदि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में एक-दो बार भी रक्तदान करे तो अस्पतालों में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है. रक्तदान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति को जीवन देने का अवसर है.

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