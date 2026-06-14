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World Blood Donor Day: 35 सालों से जरूरतमंदों तक खून पहुंचा रहे हैं 'ब्लड मैन' मुकेश हिसारिया

'ब्लड मैन' मुकेश हिसारिया 35 सालों से जरूरतमंदों तक खून पहुंचा रहे हैं. दुर्लभ 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' भी मुहैया कराते हैं. रंजीत कुमार की रिपोर्ट..

Mukesh Hissariya
बिहार के ब्लड मैन मुकेश हिसारिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 2:51 PM IST

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पटना: रक्तदान को महादान कहा जाता है. एक यूनिट खून किसी की जिंदगी बचा सकती है, अगर खून न मिले तो जान जा भी सकती है. बिहार के 'ब्लड मैन' मुकेश हिसारिया ने अबतक हजारों लोगों की जान बचाई है. उनके सेंटर में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' भी जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराए हैं. उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है.

कई बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट: किसी अस्पताल में आपका मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, परिजन रक्त की तलाश में भटक रहे हों और तभी कुछ ही मिनटों में एक शख्स संकट मोचन बनके सामने आता है. उस शख्स का नाम मुकेश हिसारिया है, जो अबतक 43 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं का एक बड़ा समूह भी तैयार किया है.

रक्तदान को लेकर मुकेश हिसारिया की पहल (ETV Bharat)

राजधानी पटना में किसी को भी आपातकाल में खून की जरूरत हो और वह मुकेश हिसारिया तक पहुंच जाता है तो मुकेश मिनटों में जरूरतमंदों को ब्लड मुहैया करा देते हैं. आपातकाल में किसी को मिनट में ब्लड मिल जाए, बिहार में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है.

पटना के ब्लडमैन मुकेश हिसारिया ने इसे हकीकत में बदल दिया है. पिछले तीन दशक से अधिक समय से वह रक्तदान को जन आंदोलन बनाने में जुटे हैं. आज की तारीख में उन्हें बिहार ही नहीं, बल्कि देशभर में 'ब्लड मैन ऑफ बिहार' के नाम से जाना जाता है. आज भी विश्व रक्तदाता दिवस पर उनके 'मां ब्लड सेंटर' में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने ब्लड डोनेट किया है.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मुकेश हिसारिया और अन्य (सौ. मुकेश हिसारिया फेसबुक हैंडल)

रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप का भी इंतजाम: आमतौर पर 'A नेगेटिव' और 'B नेगेटिव' को रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है लेकिन 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड की श्रेणी में रखा जाता है और इस ग्रुप के लोग भी मुकेश हिसारिया की टीम में हैं. मुकेश हिसारिया की टीम के एक सक्रिय सदस्य अमर बताते हैं कि H एंटीजन ब्लड ग्रुप के चलते एक ब्लड ग्रुप है, जिसे 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' के नाम से जाना जाता है. मुंबई में लगभग 250 के आसपास इस ब्लड ग्रुप के लोग हैं, जबकि पटना में 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' के 6 लोग हैं.

"हमारे पास पटना एम्स केस आया था. पेशेंट अलीशा परवीन को ब्लड की जरूरत थी. डॉक्टर परेशान थे लेकिन जब वह पेपर के साथ हमारे पास आए तो हमने जांच कर देखा तो अलीशा का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है. तब हमने अलीशा के लिए ब्लड ग्रुप इंतजाम कराया. हमने मुंबई से मंगवा कर दो यूनिट ब्लड उपलब्ध कराए थे."- अमर कुमार, मुकेश हिसारिया की टीम के सदस्य

कैसे हुई अभियान की शुरूआत?: मुकेश हिसारिया की इस मुहिम की शुरुआत 1991-92 में हुई थी. उस समय उनकी मां का इलाज वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. अस्पताल में उन्होंने देखा कि कई परिवार खून की व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशान हैं. मां के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने नियमित रक्तदान और जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया.

खुद कई बार कर चुके हैं रक्तदान: मुकेश हिसारिया केवल अभियान चलाने तक सीमित नहीं हैं. वह स्वयं भी 43 बार रक्तदान कर चुके हैं. वर्षों से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर दिन-रात फोन उठाकर सहायता उपलब्ध कराते हैं. कोविड काल में उन्होंने रक्त, प्लेटलेट्स और अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. थायराइड बीपी और शुगर बीमारी होने के बाद मुकेश ने ब्लड डोनेट करने का काम छोड़ा है लेकिन अब भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं.

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राज्यपाल सैयद अता हसनैन के साथ मुकेश हिसारिया (सौ. मुकेश हिसारिया फेसबुक हैंडल)

"ईश्वर से प्रार्थना किया कि मेरी मां की तबीयत ठीक हो जाएगी, तब मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करूंगा और ईश्वर ने मेरी सुन ली. तब से लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं. 1991 से जो रक्तदान की शुरुआत हुई, वह लगातार जारी है. मैंने खुद 43 बार ब्लड डोनेट किया है. हमारी संस्था को कोशिशों से हजारों लोगों को जरूरत के वक्त ब्लड मुहैया कराया गया है."- मुकेश हिसारिया, संचालक, मां ब्लड सेंटर

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पटना स्थित मां ब्लड सेंटर (ETV Bharat)

वर्चुअल ब्लड बैंक से हजारों जिंदगियों को सहारा: मुकेश हिसारिया ने रक्तदाताओं को जोड़ने के लिए एक वर्चुअल ब्लड बैंक की अवधारणा विकसित की. शुरुआती दौर में वेबसाइट और फोन नेटवर्क के जरिए लोगों को जोड़ा गया था लेकिन बाद में व्हाट्सऐप ग्रुप, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी इससे जोड़ा गया.

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नीतीश कुमार के साथ मुकेश हिसारिया (पुरानी तस्वीर) (सौ. मुकेश हिसारिया फेसबुक हैंडल)

आज देश और विदेश के करीब 150 समूह उनके नेटवर्क से जुड़े बताए जाते हैं. एक संदेश हजारों लोगों तक पहुंच जाता है और नजदीकी क्षेत्र के रक्तदाता स्वतः अस्पताल पहुंच जाते हैं. कोरोना संकट काल के दौरान वर्चुअल ब्लड बैंक कारगर साबित हुआ था.

दुर्लभ 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' के लिए भी सक्रिय: मुकेश हिसारिया का नेटवर्क केवल सामान्य रक्त समूहों तक सीमित नहीं है. वह दुर्लभ रक्त समूहों, खासकर बॉम्बे ब्लड ग्रुप (hh phenotype) के दाताओं को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं. यह दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूहों में माना जाता है.

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पूर्व मंत्री श्याम रजक के साथ मुकेश हिसारिया (सौ. मुकेश हिसारिया फेसबुक हैंडल)

24000 लोगों को मिला ब्लड: रक्तदान के क्षेत्र में मुकेश हिसारिया की पहचान ऐसी है कि बिहार में किसी भी अस्पताल में रक्त संकट होने पर लोगों को सबसे पहले उनका नाम याद आता है. वर्षों में उन्होंने हजारों मरीजों तक रक्त पहुंचाने में मदद की है और रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी बनाने का प्रयास किया है. मुकेश बताते हैं कि पिछले 4 साल में 19000 लोगों ने ब्लड डोनेट किए हैं और लगभग 24000 लोगों को फायदा मिल चुका है.

"मैं अपना जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी ब्लड देकर मानता हूं और ऐसा हमारे परिवार के सभी सदस्य करते हैं. ऐसा करने के पीछे हमारी सूची है कि हमारे खून से किसी की जिंदगी बच सकती है और इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता."- मनीष कुमार, रक्तदाता

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कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं मुकेश हिसारिया (सौ. मुकेश हिसारिया फेसबुक हैंडल)

'रक्त दान तो महादान है, सबको करना चाहिए': विशाल रोशन ब्लड बैंक में इसलिए पहुंचे हैं कि उनकी दादी की पुण्यतिथि है. वह कहते हैं कि दादी की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उन्होंने ब्लड डोनेट करने का फैसला लिया. वैसे भी रक्तदान को महादान कहा जाता है. ब्लड डोनेट कर बहुत खुश हूं.

"ब्लड डोनेट करने में मुझे सुकून मिलता है. इसलिए हर 3 महीने पर में ब्लड डोनेट करता हूं. अब तक मैंने 15 बार से अधिक बार ब्लड डोनेट किया है. ब्लड डोनेशन का यह सिलसिला जारी रहने वाला है. मैं तो हर व्यक्ति से अपील करता हूं कि जरूर रक्त दान करें."- विशाल रोशन, रक्तदाता

ये भी पढ़ें: 102 बार रक्तदान किया, सिलसिला है जारी, पटना के गौरव राय वाकई सैल्यूट के काबिल

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