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विश्व रक्तदान दिवस; खाकी के 'रक्तवीरों का' अनमोल योगदान, सिर्फ एक कॉल पर लोगों से बना रहे खून का रिश्ता

आगरा: हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है. इस साल विश्व रक्तदान दिवस पर कहानी खाकी के रक्तवीरों की. जी हां, हम बात कर रहे यूपी पुलिस के जवानों की. जो अनजान घायल और बीमार मरीजों के लिए फरिश्ते से कम नहीं हैं. किसी जरूरतमंद की कॉल आने पर तुंरत रक्तदान करने पहुंचकर लोगों से खून का रिश्ता बना रहे हैं. इतना ही नहीं, समय समय पर पुलिसकर्मी रक्तदान करते रहे हैं. जिसके लिए सिपाही सुंदर सिंह और साथियों ने एक व्हाट्सएप पर पुलिस मित्र रक्तदान समूह बनाया है. जिसमें 240 से अधिक सदस्य हैं. जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी हैं. ईटीवी भारत की स्पेशल स्टोरी में आज कहानी पुलिस मित्र रक्तदान समूह के खाकी के 'रक्तवीरों' की जुबानी ही अनजानों से खून का रिश्ता बनाने की पूरी कहानी. पेश है संवाददाता श्यामवीर सिंह की यह खास रिपोर्ट.

बता दें कि ऑस्ट्रियाई जीवविज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टाइनर ने सन 1901 में A,B और O रक्त समूहों की खोज की थी. उनके जन्मदिन 14 जून को हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है. विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2004 में की थी. सन 2005 की 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया. तभी से हर साल विश्व रक्तदान दिवस अलग अलग थीम पर मनाया जाता है. इस साल विश्व रक्तदान दिवस की थीम "मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें और जीवन बचाएं है. जिससे ही लोगों को नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना है.

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एडीजी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी सुदंर सिंह ने बताया कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली तैनाती सन 2011 में बिजनौर के नगीना देहात में हुई थी. तब एक हादसे में घायल पांच वर्षीय बालक को लेकर मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसे खून चढाई की जरूरत बताई. कहा कि हादसे की वजह से खून अधिक बह गया है. ऐसे में उसे खून चढाना होगा. यह सुनकर बच्चे के माता-पिता घबरा गए. डॉक्टर ने कहा कि खून देरी से मिला तो बच्चे को बचाना मुश्किल होगा. ऐसे में मैंने एक पल की देर किए ही अपना खून देने की डॉक्टर से कही. मेरा और बच्चे का ग्रुप भी मैच हो गया. जिस पर मैंने बच्चे को खून दिया तो वह खतरे से बाहर आ गया. जिससे बच्चे के माता-पिता के चेहरे की खुशी देखकर मुझे लगा कि रक्तदान करके लोगों से खून का रिश्ता बनाया जा सकता है. इसके बाद मैंने रक्तदान करना शुरू कर दिया.

आइए करें रक्तदान. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्य आरक्षी सुंदर सिंह बताते हैं कि मेरी तैनाती ताज सुरक्षा पुलिस में हुई तो आगरा आया. मैंने अपने साथियों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया. मैं भी लगातार समय-समय पर रक्तदान कर रहा था. तभी सन 2017 में व्हाट्सएप पर पुलिस मित्र रक्तदान समूह बनाया. जिसमें धीरे धीरे साथी जुड़े. ऐसे में हर साथी के ब्लड ग्रुप और कहां से यह सब जानकारी जुटाई. अब तक पुलिस मित्र रक्तदान समूह में पुलिस के साथी यशवीर चौधरी, चंद्रपाल सिंह, विकास, मनीष, अनिल, मोहित, सुशील शर्मा, प्रेम नारायण समेत अन्य साथी हैं. जिनका भी मेरी तरह से रक्तदान करके लोगों से खून का रिश्ता बनाना एक मिशन बन गया है. पुलिस मित्र रक्तदान समूह में आज यूपी के अलग अलग जिलों के पुलिसकर्मी के साथ ही बिहार, राजस्थान, मप्र, दिल्ली और चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. जो एक-दूसरे के शहर में जरूरत पड़ने पर रक्तदान करके लोगों की मदद करते हैं.

रक्तदान के पहले ये रखें ध्यान (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्य आरक्षी सुंदर सिंह बताते हैं कि बात 2017 की है. जब शिकोहाबाद निवासी बीएसएफ में तैनात एक जवान के 16 वर्षीय बेटे को डेंगू हुआ. उसकी प्लेटप्लेटस बहुत गिर गई थीं. महज 17 हजार ही प्लेटसलेटस बचीं थी. जब मुझे यह सूचना मिली तो उन्होंने मुझसे जंबो पैक डोनेट करने की कही. जिस पर मैं गया. मैंने बच्चे के लिए जम्बो पैक डोनेट किया. जिससे बच्चे की हालत सुधरी. बच्चे ने माता और पिता से कहा कि जम्बो पैक देने वाले अंकल से मिलना है. मैं तब बच्चे से मिलने गया तो बच्चा बहुत भावुक था और खुश था. परिवार ने भी मुझसे एक परिवार के सदस्य की तरह बात की. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने तब सोचा कि लोगों से खून का रिश्ता बनाओ. ऐसे ही एक सात दिन के बच्चे के लिए जम्बो पैक दिया था. उस परिवार से भी खून का रिश्ता बन गया है. अब तक मैं 37 बार से अधिक बार रक्तदान कर चुका है. हर साल बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को तो जरूर रक्तदान करता हूं.

रक्तदान के बाद यह जरूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा में एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स में तैनात मुख्य आरक्षी प्रेम नारायण ने बताया कि पहले मैं परिवार या रिश्तेदारों को खून की जरूरत होने पर रक्तदान करता था. सन 2016 में परिवार और रिश्तेदारों के लिए रक्तदान किया. तभी मेरी मुलाकात साथी मुख्य आरक्षी सुंंदर सिंह से हुई. जिन्होंने मुझे रक्तदान के बारे में बताया. मुख्य आरक्षी सुंदर सिंह से प्रेरणा मिली. जिससे मैंने भी रक्तदान करके लोगों की नसों में खुद के बहने की मुहिम में शामिल हुआ. क्योंकि, ये माटी का शरीर है. माटी में मिल जाएगा. अब मैं दूसरों के शरीर बहने की बहुत इच्छा होती है. इसके बाद से अब किसी जरूरमंत की जानकारी होने पर रक्तदान करके आया हूं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि, जिसे रक्त चढता है. उसकी तबियत ठीक होती है तो उससे खून का रिश्ता बन जाता है. ये रिश्ता खुद ही बनता है. इसे बनना नहीं पडता है. बहुत अच्छा लगता है. जब लोग याद रखते हैं. मैं 19 बार रक्तदान कर चुका है. इतना ही नहीं, अभिनेता सोनू सूद के रक्तदान एप यूब्लड के जरिए भी मैं तीन बार जरूरतमंदों को रक्तदान कर चुका है.

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आगरा पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी मोहित शर्मा ने बताया कि रक्तदान करने की जानकरी साथी सुंदर सिंह से मिली. उन्होंने रक्तदान के लिए प्रेरित किया. जिससे मैंने भी सन 2017 से रक्तदान करना शुरू किया. मथुरा में एक युवक भर्ती देखने आया था. जो ट्रेन हादसे का शिकार हो गया. जिसमें अधिक खून बहने की वजह से उसे चिकित्सकों ने खून चढाने की बात कही. जिस पर मैंने उसके लिए रक्तदान किया. जिससे उसकी जान बच गई. मैं अब तक 12 बार रक्तदान कर चुका है.

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एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक प्रभारी प्रोफेसर डॉ. नीतू चौहान बताती हैं कि 18 से 65 साल के बीच का कोई भी स्वस्थ स्त्री या पुरुष रक्तदान कर सकते हैं. रक्तदाता का वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए. इसके साथ ही रक्तदाता में हीमोग्लोबिन स्तर 12.5 g/dL से ऊपर होना चाहिए. रक्तदाता का ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए. कोई भी पुरुष रक्तदाता तीन माह के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है. जबकि, महिला रक्तदाता चार माह बाद रक्तदान कर सकती हैं. रक्तदान करने से पहले हमें कुछ सावधानी बरती होनी है. जिसमें रक्तदाता ने रात्रि में पर्याप्त मात्रा में नींद ली है या नहीं. चार घंटे में रक्तदाता ने जलपान ग्रहण किया है तो नहीं. एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक प्रभारी प्रोफेसर डॉ. नीतू चौहान बताती हैं कि एक रक्तदाता के एक यूनिट ब्लड से चार कंपोनेटस बनाए जाते हैं. जिनसे चार लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसलिए, लोगों का रक्तदान करना चाहिए. ये महादान है. क्योंकि, रक्त को बनाया नहीं जा सकता है. इसे तो लोगों के आगे आकर दान दिया जा सकता है.