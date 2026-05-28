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विश्व रक्त कैंसर दिवस : कार-टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर मरीजों को नई उम्मीद

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आई नई तकनीक ने ब्लड कैंसर के उपचार को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी है...

Blood Cancer Day
कैंसर में ब्लड (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 1:21 PM IST

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जयपुर: 28 मई विश्व रक्त कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर एजेंसी IARC के आंकड़ों के अनुसार, ब्लड कैंसर कुल कैंसर मामलों का लगभग 2.4 प्रतिशत और कैंसर से होने वाली कुल मौतों का करीब 3 प्रतिशत हिस्सा है. वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 4.8 लाख से अधिक नए ब्लड कैंसर मरीज सामने आते हैं. वहीं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार भारत में भी कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें ब्लड कैंसर प्रमुख रूप से शामिल है.

बच्चों में होने वाले कैंसर में ब्लड कैंसर का अनुपात सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन इलाज की बात करे तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आई नई तकनीक ने ब्लड कैंसर के उपचार को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी है. कार-टी सेल थेरेपी (CAR-T Cell Therapy) और बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) जैसी अत्याधुनिक उपचार पद्धतियां अब ब्लड कैंसर और गंभीर रक्त रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए प्रभावी विकल्प बनकर सामने आई हैं.

कैंसर रोग विशेषज्ञों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

क्या है यह इलाज ? : वरिष्ठ रक्त कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा में कार-टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें ब्लड कैंसर और गंभीर रक्त रोगों के उपचार में नई उम्मीद बनकर उभरी हैं. कार-टी सेल थेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं (टी-सेल) को विशेष तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है. वहीं, बीएमटी के माध्यम से रोगग्रस्त बोन मैरो को स्वस्थ स्टेम सेल्स से प्रतिस्थापित किया जाता है. यह उपचार ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में उपयोगी है.

मुख्य रूप से तीन प्रकार के : चिकित्सकों के अनुसार ब्लड कैंसर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं. ल्यूकेमिया, जो रक्त और बोन मैरो का कैंसर है; लिम्फोमा, जो लसीका तंत्र को प्रभावित करता है और मायलोमा, जो प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर होता है.

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ब्लड कैंसर से जुड़ी अहम बातें (ETV Bharar GFX)

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यह लक्षण तो ब्लड कैंसर का खतरा : बाल रक्त एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवानी माथुर ने बताया कि बच्च्चों में कई तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, जिसकी शुरुआती स्तर में उपचार की शुरूआत करके उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है. बार-बार बुखार का आना, शरीर में कमजोरी आना, शरीर में खून की कमी होना, हाथ-पांव में कमजोरी महसूस होना. यह सभी लक्षण सामान्य नजर आते है, लेकिन अगर उपचार के बाद भी यह लक्षण ठीक ना हो तो यह शरीर के रक्त में कैंसर सेल की शुरूआत का संकेत भी हो सकते है.

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