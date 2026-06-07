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विश्व साइकिल दिवस: कलेक्टर ने साइकिल चलाकर कर दिया फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. लोगों से छोटी दूरी की यात्राओं में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, इससे हम फिट भी रहेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा: संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर

मनेन्द्रगढ़ में आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने किया. रैली की शुरुआत सुरभि पार्क से हुई, जिसे 18वीं बटालियन के प्रमुख संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साइकिल रैली में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कोरिया में विश्व साइकिल दिवस पर जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से साइकिल रैली और फिटनेस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस आयोजन का मकसद लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना रहा.



खेल एवं युवा कल्याण विभाग का आयोजन

वहीं कोरिया जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा साइकिल रैली और जुम्बा कार्यक्रम आयोजित किया गया. घड़ी चौक से प्रारंभ हुई रैली महाविद्यालय मार्ग से होते हुए मिनी स्टेडियम पहुंची. कार्यक्रम में कलेक्टर रोक्तिमा यादव और प्रभारी पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने साइकिल चलाकर फिट इंडिया अभियान का संदेश दिया. मिनी स्टेडियम में आयोजित जुम्बा सत्र में स्कूली बच्चों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

विश्व साइकिल दिवस (ETV Bharat)

नियमित साइकिल चलाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. लोगों से दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों से जुड़े व्यायाम करने चाहिए: रोक्तिमा यादव, कलेक्टर

हरित पर्यावरण, स्वस्थ जीवन का संदेश

रैली के दौरान "स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं", "हरित पर्यावरण, स्वस्थ जीवन" और "प्रदूषण मुक्त भारत" जैसे नारे बच्चों ने लगाए. लोगों ने बताया कि साइकिल चलाने से हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है, साथ ही यह ईंधन बचाने वाला और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का प्रभावी माध्यम भी है.

विश्व साइकिल दिवस (ETV Bharat)

बेमेतरा में हुआ जुंबा डांस

बेमेतरा में विश्व साइकिल दिवस पर जिला मुख्यालय बेमेतरा का जय स्तंभ चौक रविवार को जबरदस्त उत्साह, ऊर्जा और फिटनेस के रंग में सराबोर नजर आया. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साइकिल रैली, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन और सामूहिक जुंबा अभ्यास जैसी कड़ियों ने नगरवासियों को सेहत और पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया. आयोजन में अधिकारी और कर्मचारी बच्चों के साथ साइकिल चलाते नजर आए. विधायक दीपेश साहू, विधायक ईश्वर साहू और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने खुद साइकिल चलाकर रैली की अगुवाई की. साइकिल रैली और जुंबा के बाद पिछले कई दिनों से चल रहे जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आधिकारिक समापन हुआ. इस बार के आयोजन का मुख्य आकर्षण 'जुंबा कार्यक्रम' रहा. बेमेतरा के इतिहास में जिला प्रशासन की यह अनूठी पहल बेहद सफल रही. लाउडस्पीकर पर बजती फिटनेस बीट्स पर दोनों विधायक, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए.

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