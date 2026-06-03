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विश्व साइकिल दिवस : युवा शक्ति का अनूठा अभियान, 800 किमी साइकिल चलाकर जगाई स्वच्छता और स्वास्थ्य की चेतना

संडे ऑन साइकिल बनी जनजागरण मुहिम : बूंदी खेलकूद विकास समिति अध्यक्ष शक्ति तोषनीवाल बताते हैं कि साइकिल एक ऐसा साधन है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समानता को एक साथ मजबूती देता है. बूंदी के युवाओं ने इसी विचार को जनआंदोलन का रूप देते हुए साइकिल को जनजागरण की सवारी बना दिया है. 'संडे ऑन साइकिल' पहल के तहत शुरू हुई यह यात्रा आज 100 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है. समिति के सदस्य अब तक 800 किलोमीटर से अधिक साइकिलिंग कर चुके हैं और लगभग 6000 जागरूकता पत्रकों का वितरण कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक बना चुके हैं.

समिति अध्यक्ष शक्ति तोषनीवाल और युवा मैराथन धावक गोविंद प्रजापत के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान आज जिले में स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस जागरूकता की नई मिसाल बन गया है. दोनों युवा साइकिल के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण करने और स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने का संदेश दे रहे हैं.

बूंदी : बदलती जीवनशैली, बढ़ते प्रदूषण और शारीरिक निष्क्रियता के दौर में साइकिल आज भी स्वास्थ्य, सादगी और सतत विकास का सबसे मजबूत प्रतीक मानी जाती है. बूंदी जिले में कुछ युवाओं ने इस सोच को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर उतारते हुए साइकिल को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया है. खेलकूद विकास समिति की ओर से संचालित 'स्वच्छ गांव-सुरक्षित भविष्य' अभियान विश्व साइकिल दिवस की भावना को साकार करता दिखाई दे रहा है.

फिटनेस को बना रहे जनआंदोलन : उन्होंने बताया कि यह अभियान किसी औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है. हर सप्ताह नए गांवों तक पहुंचना, लोगों से सीधे संवाद करना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और स्वच्छता के महत्व को समझाना इसका नियमित हिस्सा बन चुका है. मोबाइल और डिजिटल जीवनशैली ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को प्रभावित किया है. ऐसे समय में बूंदी के युवाओं ने साइकिलिंग को फिटनेस का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बताते हुए लोगों को इसके प्रति प्रेरित करना शुरू किया. तोषनीवाल का कहना है कि यदि प्रतिदिन कुछ समय साइकिलिंग, दौड़, योग या व्यायाम को दिया जाए तो व्यक्ति अनेक बीमारियों से बच सकता है.

100 गांवों में साइकिल से जा चुके दोनों (ETV Bharat Bundi)

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तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा संदेश : अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रभाव केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा. बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों बूंदी, हिंडोली और केशवरायपाटन के छोटे-बड़े गांवों तक यह संदेश पहुंच चुका है. साइकिल यात्राओं के दौरान बूंदी के हट्टीपुरा, रघुवीरपुरा, दौलतपुरा, मंगल, रामनगर, गुढ़ानाथावतन, नीम का खेड़ा, उमरथूना, सीता, मेघरावतों की झोपड़ियां और बिशनपुरा सहित अनेक गांवों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया. इन सभाओं में ग्रामीणों को बताया गया कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं. इसी प्रकार केशवरायपाटन और हिंडौली विधानसभा के कई गांवों में भी अभियान अनवरत जारी रहा.

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युवाओं को जोड़ रही साइकिल : शक्ति तोषनीवाल बताते हैं कि अभियान से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं. गांवों में युवाओं को खेल, दौड़, साइकिलिंग, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है. आज युवाओं को सही दिशा और सकारात्मक मंच की आवश्यकता है. युवा खेल और फिटनेस से जुड़ेंगे तो वे न केवल स्वयं स्वस्थ रहेंगे, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.

साइकिल से करते हैं यात्रा (ETV Bharat Bundi)

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बूंदी से निकलकर अन्य जिलों तक पहुंची मुहिम : इस पहल की गूंज अब बूंदी की सीमाओं से बाहर भी सुनाई देने लगी है. कोटा, भीलवाड़ा, बिजौलिया और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी साइकिलिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है. जहां-जहां यह यात्रा पहुंची है, वहां लोगों ने युवाओं के इस प्रयास की सराहना की है. युवा गोविंद प्रजापत का कहना है कि इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत लोगों से सीधा संवाद है. साइकिल यात्रा के दौरान गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की जाती है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उन्हें स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है. जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन चुंडावत बताते हैं कि विश्व साइकिल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं. बूंदी के युवाओं ने यह साबित कर दिखाया है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो दो पहियों पर सवार होकर भी समाज में बड़ी क्रांति लाई जा सकती है.

लोगों को देते हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश (ETV Bharat Bundi)

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