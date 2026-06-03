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WORLD BICYCLE DAY 2026: 60 की उम्र में रफ्तार बरकरार, जयपुर की रेणु साइकिल से डेढ़ लाख किमी नाप चुकी देश-दुनिया के रास्ते

उनका यह सफर किसी पेशेवर की तरह बचपन से शुरू नहीं हुआ. पढ़िए अल्ट्रा साइकिलिस्ट रेणु सिंघी की प्रेरक कहानी. जयवंत सिंह की रिपोर्ट...

Renu Singhi Maintains Her Momentum at 60
60 की उम्र में रेणु सिंघी की रफ्तार बरकरार (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 6:55 AM IST

8 Min Read
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जयपुर: जिस उम्र में लोग आरामदायी जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, उस आयु में जयपुर की रेणु सिंघी लगातार नया सफर तय कर रही हैं. करीब 60 वर्ष की रेणु का जोश और जज्बा युवाओं को प्रेरित करता है. अंतरराष्ट्रीय साइकिल दिवस पर आपको मिलाते हैं जयपुर की रेणु सिंघी से, जो देश-विदेश में डेढ़ लाख किमी से अधिक साइकिल चला चुकी है. वे आज भारत की चर्चित महिला एंड्योरेंस साइकिलिस्टों में शामिल हैं. उन्होंने भारत के पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और दुर्गम रास्तों से लेकर यूरोप की कठिन सड़कों तक पहियों पर कामयाबी की नई इबारत लिखी. खास बात है कि उनका यह सफर किसी पेशेवर की तरह बचपन से शुरू नहीं हुआ, बल्कि 51 वर्ष की उम्र के बाद फिटनेस की मंशा से खरीदी साइकिल ने जीवन की दिशा बदली. रेणु साइकिल के जरिए सेहत, पर्यावरण और सामाजिक लाभों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं. उनका जोर साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावे पर है.

बेटे के लिए साइकिल खरीदने गईं, खुद की जिंदगी बदली: अल्ट्रा साइकिलिस्ट रेणु सिंघी ने बताया कि अक्टूबर 2016 में अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदने गई थी. तभी शौकिया खुद के लिए भी साइकिल खरीद ली. शुरू के आठ दिन साइकिल घर में ही खड़ी रही. बेटे ने मजाक में पूछा, क्या आपका जोश खत्म हो गया? यही बात दिल को छू गई. माता-पिता जैसे बच्चों को खरीदी चीजों का इस्तेमाल करने की सीख देते हैं, उसी सीख को खुद पर लागू किया. रेणु ने साइकिल चलाना शुरू किया. यह शौक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया. तब नहीं जानती थी कि साइकिलिंग में इतने बड़े प्रतियोगी मुकाबले भी होते हैं. साइकिल खरीदने के महज एक महीने बाद उन्होंने थार क्षेत्र में माउंटेन बाइक प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरा स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया.

साइकिलिस्ट रेणु सिंघी ने बताया सफर. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:इस 81 वर्षीय बुजुर्ग के लिए साइकिल ही जिंदगी, अब तक कर चुके हैं 8 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर - World Bicycle Day 2024

शुरुआती कामयाबी ने बढ़ाया हौसला: वर्ष 2016 में उन्होंने 200 किमी की ब्रेवेट रैंडोन्योर मॉन्डियॉक्स (बीआरएम) राइड में हिस्सा लिया. यह बेहद कठिन मानी जाती है, जिसे रेणु ने 11 घंटे में पूरा किया. इस उपलब्धि ने लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए प्रेरित किया. इसके बाद लगातार खुद को चैलेंज देने लगीं और दूरी बढ़ाती गई. वर्ष 2017-18 में रेणु ने सुपर रैंडोन्योर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए. इसमें तय समय में राइड पूरी करनी होती है. 200 किमी दूरी लगभग साढ़े 13 घंटे, 300 किमी 17 घंटे, 400 किमी 27 घंटे और 600 किमी 40 घंटे में पूरी करनी होती है, लेकिन रेणु ने तय समय से पहले ही दूरी तय कर ली. उन्होंने सुपर रैंडोन्योर के अधिक सेट पूरे किए. उनसे पहले राजस्थान में यह उपलब्धि किसी भी महिला या पुरुष साइकिलिस्ट ने हासिल नहीं की थी. इसी वजह से साइकिलिंग जगत में रेणु 'आयरन लेडी ऑफ राजस्थान' कहलाने लगीं.

Renu Singhi Maintains Her Momentum at 60
जानें रेनू सिंघी के बारे में. (ETV Bharat gfx)

PBP में भारत की पहली महिला फिनिशर :लगातार सफलता के बाद वर्ष 2019 में दुनिया की प्रतिष्ठित पेरिस-ब्रेस्ट-पेरिस (PBP) रेस में भाग लेने का अवसर मिला. फ्रांस में यह रेस लगभग 1200 किमी की होती है. रेणु ने बताया कि राजस्थान से इस प्रतियोगिता में 10 प्रतिभागी पहुंचे. इनमें केवल दो महिलाएं थीं. प्रतिभागियों को लगभग 90 घंटे की समय सीमा में चुनौती पूरी करनी होती है. कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह रेस पूरी की. तब भारत से कोई भी प्रतिभागी फिनिश नहीं कर पाया था, जबकि रेणु ने तय समय से अधिक वक्त लिया, लेकिन इसे पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. यह उपलब्धि उनके करियर का बड़ा पड़ाव साबित हुई.

Renu Singhi Maintains Her Momentum at 60
प्रमुख उपलब्धियां. (ETV Bharat gfx)
Renu has several international achievements to her name.
रेणु के नाम है कई इंटरनेशनल अचीवमेंट (ETV Bharat Gfx)

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लंदन-एडिनबर्ग-लंदन में रचा इतिहास: पेरिस-ब्रेस्ट-पेरिस से उत्साहित और लक्ष्य को पूरा करने के जज्बे के साथ वर्ष 2022 में रेणु ने दुनिया की सबसे कठिन साइकिलिंग चुनौतियों में से एक लंदन-एडिनबर्ग-लंदन (LEL) में भाग लिया. करीब 1550 किमी लंबी इस रेस में प्रतिभागियों को 15 हजार मीटर से अधिक एलिवेशन पार करना होता है. रेस के लिए 128 घंटे निर्धारित थे. रेणु ने यह दूरी 124 घंटे 32 मिनट में पूरी की. लगभग चार घंटे पहले लक्ष्य हासिल किया. यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट बनीं. पांच दिन लगातार साइकिल चलाना, नींद की कमी, खराब मौसम और कठिन चढ़ाइयों का सामना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन रेणु ने मजबूत इरादों से इसे संभव बनाया.

Renu brought glory to India's name in many countries across the world.
रेणु ने दुनिया के कई देशों में भारत का नाम रोशन किया (Photo Courtesy: Renu Singhi)

हादसों ने रोका, हौसला नहीं टूटा :रेणु की यात्रा चुनौतियों से भरी रही. वर्ष 2023 में लगातार दो गंभीर हादसों का सामना करना पड़ा. 18 फरवरी 2023 को साइकिलिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. इस हादसे में चेहरे पर 25 टांके आए. छह दांत टूटे. सिर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ. शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं. करीब दो महीने आराम के बाद फिर साइकिलिंग शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद 2 मई 2023 को जोधपुर में साइकिल चलाते समय बाइक सवार ने टक्कर मार दी. इसमें भी उन्हें गंभीर चोटें लगीं. डेढ़ महीने आराम करना पड़ा. इन हादसों ने शरीर को चोट पहुंचाई, लेकिन हौसले को नहीं तोड़ सके. स्वस्थ होते ही फिर लंबी राइड्स शुरू कर दी.

Renu Singhi Maintains Her Momentum at 60
यह है रिकॉर्ड. (ETV Bharat gfx)

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यूरोप के आठ देशों में 4200 किमी सफर : वर्ष 2024 में रेणु ने अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में से एक नॉर्थ कैप अभियान पूरा किया. इटली से नॉर्वे तक फैले अभियान में लगभग 4200 किमी दूरी तय की. इस दौरान 40 हजार मीटर से अधिक एलिवेशन पार करना पड़ा. आठ देशों से गुजरीं. 21 दिन की समय सीमा वाली इस चुनौती को महज 18 दिन में पूरा किया. ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनीं. इस दौरान कई बार होटल नहीं मिला. लिहाजा सड़क किनारे या खुली जगह रात गुजारनी पड़ी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचकर ही मानीं.

Renu Enhanced the Glory of the Tricolor
रेणु ने बढ़ाई तिरंगे की शान (Photo Courtesy: Renu Singhi)

2025 में सिंगापुर-मलेशिया में दिखाई दमदार मौजूदगी :रेणु सिंघी का सफर आज भी जारी है. वर्ष 2025 में सिंगापुर और मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय बीआरएम इवेंट में हिस्सा लेकर अपनी क्षमता का एक और प्रमाण दिया. वे भारत के लगभग सभी राज्यों में साइकिल यात्रा कर चुकी हैं. देश-विदेश में कुल मिलाकर डेढ़ लाख किमी से अधिक साइकिल चला चुकी हैं. यह उपलब्धि अपने आप में रिकॉर्ड जैसी है.

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A Journey of 150,000 km by Bicycle in 10 Years
10 साल में साइकिल से डेढ़ लाख किमी का सफर (Photo Courtesy: Renu Singhi)

उम्र नहीं, इच्छाशक्ति तय करती है मंजिल: रेणु सिंघी अभी अपने पेशेवर और पारिवारिक दायित्वों के साथ नियमित साइकिलिंग को समय देती हैं. उनका मानना है, फिटनेस केवल शरीर स्वस्थ रखने का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी आधार है. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हजारों किमी तय करना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. परिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के बाद उन्होंने अपने लिए नया लक्ष्य चुना और उसे दुनिया के सामने सफलता की मिसाल बना दिया.

कई देशों में चलाई साइकिल
कई देशों में चलाई साइकिल (Photo Courtesy: Renu Singhi)

रोड सेफ्टी को लेकर विदेशों से मिली सीख :देश और विदेश में व्यापक साइकिलिंग अनुभव के बाद रेणु सिंघी मानती हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर अभी काफी काम करने की जरूरत है. वे बोलीं, यूरोप और अन्य विकसित देशों में आमजन सड़क सुरक्षा नियमों का पालन गंभीरता से करते हैं. वहां साइकिल चालकों के लिए अलग ट्रैक हैं. इससे दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम रहता है. भारत में भी साइकिलिंग संस्कृति बढ़ानी है तो सुरक्षित साइकिल ट्रैक, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और जागरूकता पर ध्यान देना होगा. विश्व साइकिल दिवस पर रेणु सिंघी की कहानी संदेश देती है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो जीवन का कोई पड़ाव नई शुरुआत नहीं रोक सकता. उनकी यात्रा केवल साइकिल के पहियों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी है.

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