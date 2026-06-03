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'साइकिल के सफर' ने बदली जिंदगी; 57 की उम्र में रोजाना 50 किमी साइकिलिंग, लोगों को भी कर रहे जागरूक

दुनियाभर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (world bicycle day) मनाया जाता है.

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world bicycle day (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 6:00 PM IST

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मेरठ : दुनियाभर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (world bicycle day) मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है. साइकिल चलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और इससे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं. इस बार की थीम 'हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना' रखी गई है. आइए जानते हैं कि साइकिल पर्यावरण के साथ-साथ कैसे सेहत के लिये लाभदायक है.

world bicycle day (Video credit: ETV Bharat)


पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से यहां तक अपील की है कि लोग वर्तमान हालातों को ध्यान में रखें और बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच उसे बचाने के लिए प्रयास करें. मेरठ में ऐसे कई ग्रुप हैं जो लोगों को उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए साइकिल चलाने को प्रेरित भी करते हैं.

विश्व साइकिल दिवस पर ईटीवी भारत की टीम ने मेरठ के कुछ ऐसे ही लोगों से बात की जो साइकिल चलाकर खुद को फिट रखने का प्रयास करते हैं और लोगों को भी स्वास्थ्य को बेहतर करने का संदेश देते हैं.

"हर दिन औसतन 50 किमी चलाते हैं साइकिल" : मेरठ के अनिल नौसरान पेशे से डॉक्टर हैं. साथ ही खुद को और अन्य लोगों को भी फिट रखने के लिए हर दिन औसतन 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं. वह बताते हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं ने उन्हें घेर लिया था. ऐसे में उन्होंने काफी विचार किया और फिर नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठकर साइकिल चलाना शुरू किया.

साइकिलिंग के लिये लोगों को भी कर रहे जागरूक
साइकिलिंग के लिये लोगों को भी कर रहे जागरूक (Photo credit: ETV Bharat)

2018 से नियमित चलाते हैं साइकिल : वह बताते हैं कि देखते ही देखते और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे. धीरे-धीरे एक ग्रुप बन गया. 2018 से नियमित साइकिल चलाते हैं, बहुत से लोग साथ जुड़ गए हैं. वह बताते हैं कि साइकिल स्वास्थ्य, फिटनेस, स्थिरता, अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी प्रतीक है.

'स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिये उपयोगी' : वह बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या, वाहनों की अत्यधिक भीड़, बढ़ता प्रदूषण गंभीर चुनौतियां हैं. ऐसे समय में साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिये उपयोगी है. उन्होंने बताया कि जल्दी सुबह साइकिलिंग से ताजी हवा बेहद ही उपयोगी होती है.

रोजाना सुबह कर रहे साइकिलिंग
रोजाना सुबह कर रहे साइकिलिंग (Photo credit: ETV Bharat)

"औषधि का कार्य करती है साइकिलिंग" : उन्होंने बताया कि नियमित रूप से साइकिलिंग शरीर और मन के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करती है. वह बताते हैं कि क्योंकि चिकित्सक भी हैं तो दावे से कह सकते हैं कि साइकिलिंग सेहत से रिलेटेड इश्यू जिन्हें हैं उन्हें राहत दे सकती है. उन्होंने बताया कि साइकिल चलाने वाले लोगों के फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि इस बात के तमाम वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि रिसर्च में भी यह सिद्ध हुआ है कि जो नियमित साइकिलिंग करते हैं वह कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं.

"खुशी के हार्मोन” को बढ़ते हैं" ; वह बताते हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अवसाद, चिंता, अनिद्रा, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी समस्याओं से एक समय के बाद व्यक्ति उभर सकता है. वह बताते हैं कि साइकिलिंग से रक्त संचार बेहतर होता है. वह बताते हैं कि एंडोर्फिन (endorphins), सेरोटोनिन (serotonin) और डोपामिन (dopamine) जैसे “खुशी के हार्मोन” को बढ़ाते हैं. जिससे किसी भी ऐसे व्यक्ति में सकारात्मकता और मानसिक प्रसन्नता का स्तर बढ़ना भी स्वाभाविक हैं.

'साइकिल के सफर' ने बदली जिंदगी
'साइकिल के सफर' ने बदली जिंदगी (Photo credit: ETV Bharat)

योगिता बीते तीन वर्ष से हर दिन नियमित साइकिल चलाती हैं. वह बताती हैं कि काफी समस्याओं से ग्रसित थीं, उन्हें तमाम हेल्थ इश्यू थे. उन्होंने साइकिलिंग की शुरुआत की. पहले कम दूरी तय की फिर धीरे-धीरे उसे बढ़ाया और तमाम उन बातों पर और आदतों पर नियंत्रण किया जो कि उन्हें आलसी बनाती थीं.

"20 किलोमीटर करती हैं साइकिलिंग" : वह बताती हैं कि धीरे-धीरे बड़े बदलाव हुए और आज स्वस्थ जीवन जी रही हैं. उम्र का भी एहसास नहीं होता. वह बताती हैं कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी खेल मैदान, महंगे उपकरण या साथी की भी आवश्यकता नहीं होती. सिर्फ एक साइकिल की आवश्यकता पड़ती है. वह सुबह-सुबह हर दिन नियमित लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चला रही हैं.

विश्व साइकिल दिवस
विश्व साइकिल दिवस (Photo credit: ETV Bharat)

मुकेश चौधरी बताते हैं कि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी कर रहे हैं. वह बताते हैं कि हर दिन नियमित साइकिल चलाते हैं. सुबह-सुबह साइकिलिंग करते हैं. शांतिपूर्ण लंबी राइड्स में आनंद इसलिए भी आता है कि सुबह कोई शोर नहीं होता है, प्रदूषण भी नहीं रहता है.

वह बताते हैं पहले अकेले जाते थे अब उन्हें देखकर और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन गया है. वह बताते हैं कि चार दिन पहले 59 वर्ष के हुए हैं. उस दिन उन्होंने 118 किलोमीटर साइकिल चलाई है.

वह बताते हैं कि साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो भी लोग साथ जुड़े हैं, वे एक अनोखा संकल्प लेते हैं. जिसमें ये तय होता है कि जिस सदस्य का जन्मदिन होता है वह अपनी उम्र के नंबर के बराबर तो कम से कम उस बर्थडे के दिन साइकिलिंग अवश्य करे. उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 118 किलोमीटर साइकिलिंग की है.


रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश बताते हैं कि वह तीन दिन पहले 70 वर्ष के हुए हैं. उन्होंने घर में उस दिन तब प्रवेश किया जब 70 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली. वह बताते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ के अलावा साइकिलिंग समाज के लिए भी उपयोगी है. इससे प्रदूषण नहीं होता, कम ट्रैफिक जाम लगता है, शोरगुल भी नहीं होता, स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है.



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