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उम्र 70 के पार, लेकिन जोश बरकरार, चंडीगढ़ के सीनियर साइक्लिस्ट बने फिटनेस की मिसाल, युवाओं को दे रहे खास मैसेज

चंडीगढ़: आज विश्व साइकिल दिवस है. विश्व साइकिल दिवस के मौके पर चंडीगढ़ और ट्राइसिटी के कई वरिष्ठ नागरिक यह साबित कर रहे हैं कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती. जहां बढ़ती उम्र के साथ अधिकांश लोग आरामदायक जीवनशैली अपनाने लगते हैं, वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के ये साइक्लिस्ट आज भी नियमित रूप से साइकिल चलाकर खुद को फिट रख रहे हैं. उनका उद्देश्य केवल अपनी सेहत बनाए रखना नहीं, बल्कि युवाओं को भी सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

फिटनेस का सरल मंत्र: इन वरिष्ठ साइक्लिस्टों का मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए महंगे जिम या अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत नहीं होती. नियमित शारीरिक गतिविधि और अनुशासित दिनचर्या ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और लद्दाख जैसे राज्यों में लंबी दूरी की साइकिल यात्राएं कर चुके ये साइक्लिस्ट समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि सक्रिय जीवनशैली ही बेहतर स्वास्थ्य का आधार है.

विश्व साइकिल दिवस 2026 (ETV Bharat)

उमलिंग ला तक पहुंचने वाले सुरजीत सिंह ढींढसा: चंडीगढ़ के 76 वर्षीय सुरजीत सिंह ढींढसा भारतीय नौसेना और मर्चेंट नेवी में सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड उमलिंग ला तक साइकिल चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई है. कठिन मौसम, कम ऑक्सीजन और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया. ढींढसा कहते हैं कि, "कोविड के बाद से मैंने साइकिलिंग शुरू की. साइकिलिंग ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा है. उम्र चाहे जितनी भी हो, यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है." खास बात तो यह है कि हाल ही में उनको चोट लगी थी, बावजूद वो साइकिलिंग करते रहते हैं. उनका मानना है कि हमेशा एक्टिव रहने वाला ही फीट रहता है.