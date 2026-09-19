विश्व बांस दिवस: मुंबई में 'लालबागचा राजा' तो रायपुर में विराजे 'कबीले के राजा', बांस की छाल से बनी अनोखी आदिवासी प्रतिमा
आदिवासी थीम पर बांस की छाल से बनी प्रतिमा रायपुर के डगनिया में स्थापित की गई है. संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 2:53 PM IST
रायपुर. शहर में गणेशोत्सव पर कई अनोखी प्रतिमाएं और पंडाल आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं. अमूमन आपने बप्पा की प्रतिमा को मिट्टी से बने और सोने-चांदी के मुकुट और रेशमी वस्त्रों में देखा होगा. लेकिन आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं पूरी तरह बांस की छाल से निर्मित बप्पा के... आदिवासी लुक में विराजे ये गणपति हैं 'कबीले के राजा'...
आस्था भी, पर्यावरण संरक्षण भी
सिर पर रंग-बिरंगा मुकुट, पारंपरिक आदिवासी आभूषण और अनोखा रूप इन दिनों डंगनिया बाजार चौक में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. देश दुनिया में आपने मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 'कबीले के राजा' स्वरूप में विराजे बप्पा हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं. डंगनिया स्थित बाजार चौक में गणेश उत्सव समिति की ओर से हर साल की तरह इस बार भी आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा गया है.
मूषक सवारी भी आदिवासी रंग में
गणेश उत्सव समिति के द्वारा बांस कि छाल से स्थापित किए गए गणपति को आदिवासी लुक देने के साथ ही उनके वाहन मूषक को भी आदिवासी लुक में तैयार किया गया है. बांस की छाल को लपेटे और तीर-धनुष पकड़े 4 मूषक तैनात मुद्रा में स्थापित हैं. वहीं गणेश पंडाल को समिति के की ओर से आदिवासी थीम पर सजाने की कोशिश की गई है.
हम लोग शहर में गणपति देखने निकले थे लेकिन यहां देखे कि बांस की छाल से गणपति बनाया गया है, जो देखने में आकर्षक और सुंदर है. बहुत अच्छा लग रहा है- श्रद्धालु
विश्व बांस दिवस स्पेशल
गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष सूर्या साहू ने बताया कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाएगा. उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल हम लोगों ने बांस की छाल से निर्मित गणपति की स्थापना की है. प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस गणपति का निर्माण कराया गया है. आदिवासी लुक देने की कोशिश की गई है. आदिवासियों में कबिले का राजा होता है और राजा के वेशभूषा को इस गणपति में दर्शाया गया है. इस गणपति का वजन लगभग 40 किलोग्राम है, जिसकी लागत लगभग 45 हजार रुपए है.
जिस तरह से आदिवासियों का पहनावा और उनके आभूषण होते हैं. ठीक उसी की तर्ज पर इस गणपति का निर्माण हुआ है. आदिवासी अपने पगड़ी में पंख लगाए रहते हैं उसको भी इस गणपति में दर्शाया गया है. बांस की छाल के साथ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं- सूर्या साहू, गणेश उत्सव समिति अध्यक्ष
10 साल से कर रहे कुछ अलग
गणेश उत्सव समिति का कहना है कि वे पिछले 10 सालों से डंगनिया के बाजार चौक में गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं. हर साल प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरीके के गणपति की स्थापना इस पंडाल में की जाती है. इसके पहले पूजा सामग्री से गणपति की स्थापना की गई थी. जिसमें पूजा सुपारी, नारियल, मौली धागा जैसी चीजों से निर्मित गणपति की स्थापना हुई थी. इस गणपति की स्थापना के पहले समिति के द्वारा स्कूलों में ब्लैक बोर्ड में उपयोग होने वाले चाक के गणपति की स्थापना की गई थी. समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों में चावल, 10 प्रकार के अनाज और तेंदुपत्ता जैसी चीजों से भी गणपति की स्थापना की जा चुकी है.