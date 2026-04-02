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World Autism Awareness Day: सही समय पर ऑटिज्म की पहचान बदल सकता है बच्चों का भविष्य, जानिए क्या हैं लक्षण

अगर बच्चा समय पर बोलना शुरू ना करे और बातचीत के दौरान आंखें ना मिलाए तो यह ऑटिज्म हो सकता है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

World Autism Awareness Day
थेरेपी सेंटर में खेलते बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 5:53 PM IST

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रांची: ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder - ASD) के प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे जुड़े मिथकों को दूर करना है. भारत में बढ़ती जागरूकता के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अभी भी ऑटिज्म की जानकारी की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

क्या है ऑटिज्म?

रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि ऑटिज्म एक न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. इसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो सामान्य होता है, लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है. यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें हर बच्चे के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सही समय पर हस्तक्षेप (early intervention) से बच्चों के व्यवहार और सीखने की क्षमता में काफी सुधार संभव है.

ऑटिस्टिक बच्चों की मां और थेरेपी सेंटर के संचालक का बयान (ETV Bharat)

शुरुआती लक्षण क्या हैं?

डॉ. सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि ऑटिज्म की पहचान जितनी जल्दी हो, उतना बेहतर. प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं:

  • समय से न बोलना
  • बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क न बनाना
  • दोस्तों के साथ खेलना न पसंद करना
  • अपनी ही दुनिया में रहना

डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के मुताबिक अगर एक साल की उम्र तक बच्चा सामान्य बच्चों की तरह न बोले, बुलाने पर प्रतिक्रिया न दे या एक ही काम में बार-बार मशगूल रहे, तो ये ऑटिज्म के संकेत हो सकते हैं. डॉ. कुमार के अनुसार डेढ़ साल की उम्र में ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं. अगर देरी से पहचान हुई और विशेष प्रशिक्षण व गतिविधियां समय पर शुरू न की गईं, तो बच्चे को सामान्य बच्चों जैसा विकास पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

डॉ सुरेंद्र कुमार से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ETV Bharat)

भारत में स्थिति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में लगभग हर 100 लोगों में से एक व्यक्ति ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित है. भारत में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न अध्ययनों में प्रचलित अनुमान 100 में से 1 में और एम्स दिल्ली की रिपोर्ट्स के अनुसार 35 में से 1 का जिक्र मिलता है, जो जागरूकता की कमी के कारण वास्तविक संख्या से कम हो सकता है.

कारण क्या हैं?

ऑटिज्म का कोई एक निश्चित कारण नहीं है. डॉ. सुरेंद्र कुमार के अनुसार मुख्य वजहें हो सकती हैं:

  • जेनेटिक (वंशानुगत) कारक
  • गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं
  • पौष्टिक आहार की कमी
  • कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव
  • न्यूरोलॉजिकल विकास में बदलाव
  • झारखंड में सुविधाओं की कमी

झारखंड में ऑटिज्म प्रभावित बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था अभी तक नहीं है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (सीआईपी) में एक केंद्र चलता है, लेकिन रिम्स जैसे बड़े संस्थानों में अलग से ओपीडी, विशेषज्ञ डॉक्टर या थेरेपी सेंटर नहीं है. निजी स्तर पर और कुछ एनजीओ के माध्यम से केंद्र चल रहे हैं, लेकिन ये इतने महंगे हैं कि आम माता-पिता के लिए खर्च वहन करना मुश्किल होता है.

ऑटिज्म का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन सही थेरेपी से बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. प्रभावी थेरेपी में शामिल हैं:

  • स्पीच थेरेपी
  • बिहेवियर थेरेपी (ABA)
  • ऑक्यूपेशनल थेरेपी
  • जितनी जल्दी थेरेपी शुरू होगी, परिणाम उतने बेहतर होंगे.

माताओं की अपील

रांची के हरमू इलाके में एक स्पेशल चाइल्ड थेरेपी सेंटर पर अपने बच्चों का इलाज कराने आईं माताएं बताती हैं कि शिक्षा और समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. स्कूलों में समावेशी शिक्षा (inclusive education) के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है. समाज को इन बच्चों को स्वीकार करना चाहिए. ऑटिज्म वाले बच्चे भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बस उन्हें सही दिशा और समर्थन देने की जरूरत होती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता बढ़ाने, समय पर स्क्रीनिंग और सरकारी स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से ऐसे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है.

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