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वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

राज्यपाल रमेन डेका ने टीम की उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जाने पर उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. इस मौके पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की छत्तीसगढ़ हेड डॉ. सोनल राजेश शर्मा सहित वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे.

रायपुर: गवर्नर रमेन डेका से आज वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम, छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने मुलाकात की. राजभवन में हुई इस मुलाकात में राज्यपाल ने कहा कि वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम के सदस्य बेहतर काम कर रहे हैं. राज्यपाल ने टीम के सदस्यों को उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया.

वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम द्वारा नेत्रहीन (दिव्यांग) एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए 11 हजार से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इस अभियान की शुरुआत 5 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका के. शारदा के नेतृत्व में की गई. शिक्षिका शारदा खुद अब तक 1,800 से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार कर चुकी हैं. उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 30 शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने नियमित शैक्षणिक दायित्वों के साथ इस कार्य में योगदान दे रहे हैं.

नेत्रहीन (दिव्यांग) विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है. उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री सहज रूप से उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है. तकनीक के माध्यम से ऐसे स्पेशल विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय है: रमेन डेका, राज्यपाल

सिलेबस रिलेटेड स्टडी मटेरियल पर फोकस

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा, शिक्षा का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. राज्यपाल ने कहा कि ऐसे प्रयासों को और व्यापक बनाने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. वर्ल्ड ऑडियो बुक चैनल पर 107 से अधिक प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं. इसे अब तक 8 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. टीम की ओर से स्पेशल छात्रों के लिए सिलेबस रिलेटेड स्टडी मटेरियल तैयार की जा रही है.

वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम (ETV Bharat)

जानिए क्या है वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम

जो देख नहीं सकते ऐसे दिव्यांग बच्चों या छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम ये टीम करती है. इस टीम की मदद से फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे आसानी से अपनी प्रतिभा को निखार पाते हैं. कई सारे शिक्षक और छात्र ये स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में तैयार कर इन छात्रों की मदद कर रहे हैं.

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