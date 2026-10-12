गठिया दिवस पर विशेष: अब बुजुर्गों की ही नहीं युवाओं की भी है ये बीमारी, हल्का दर्द भी हो सकता है खतरनाक
हल्का व्यायाम और योग जोड़ों को सक्रिय रखते हैं. आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल किया जाना चाहिए.
Published : October 12, 2026 at 3:13 PM IST
कुचामनसिटी: गठिया का होना एक साधारण सी बीमारी नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर को जकड़ देने वाली बीमारी है. यह बीमारी केवल बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि अब युवा पीढ़ी में भी होने लगी है. इस बीमारी से शरीर के सभी ज्वाइंटों में दर्द होना शुरू होता है. विश्व स्तर पर करोड़ों लोग गठिया से प्रभावित हैं. भारत में भी बुजुर्गों के साथ-साथ कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है.
राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर वर्ष 1996 में आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा की गई थी. इस साल की थीम 'अचीव योर ड्रीम्स' है. इसका संदेश है कि गठिया से प्रभावित लोग भी अपने सपनों और जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि घुटनों में दर्द हो या हाथों की उंगलियों में जकड़न, अक्सर इसे बढ़ती उम्र या थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन गठिया केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं है. यह जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी 200 से अधिक रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों का समूह है. ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, गाउट और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इसके प्रमुख प्रकार हैं. ये बीमारियां दर्द के साथ व्यक्ति की काम करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती हैं.
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बचाव और देखभाल के उपाय: संतुलित वजन बनाए रखने से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव कम होता है. हल्का व्यायाम और योग जोड़ों को सक्रिय रखते हैं. आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करें. जोड़ों के दर्द या अकड़न को केवल बढ़ती उम्र का सामान्य असर मानकर नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से परामर्श लें.
कम उम्र में भी रहा है गठिया रोग: राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ आर्थराइटिस का जोखिम बढ़ता है, लेकिन यह उम्र बढ़ने का अनिवार्य परिणाम नहीं है. आज ये कम उम्र के लोगों को भी होने लगा है. रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगती है. हाथों, कलाई और पैरों के छोटे जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न इसके सामान्य लक्षण हैं.
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ये हैं लक्षण: चोट के लंबे समय बाद भी जोड़ों में दर्द बने रहना. लगातार दर्द, जोड़ों में लगातार या बार-बार दर्द होना. जोड़ों में सूजन या सीढ़ियां चढ़ने में लगातार कठिनाई होना. उठते समय जोड़ों में असामान्य अकड़न महसूस होना. दर्द के कारण सामान्य गतिविधियां करने में परेशानी होना.