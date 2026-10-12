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गठिया दिवस पर विशेष: अब बुजुर्गों की ही नहीं युवाओं की भी है ये बीमारी, हल्का दर्द भी हो सकता है खतरनाक

गठिया का आयुर्वेदिक उपचार ( ETV Bharat Kuachamancity )

कुचामनसिटी: गठिया का होना एक साधारण सी बीमारी नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर को जकड़ देने वाली बीमारी है. यह बीमारी केवल बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि अब युवा पीढ़ी में भी होने लगी है. इस बीमारी से शरीर के सभी ज्वाइंटों में दर्द होना शुरू होता है. विश्व स्तर पर करोड़ों लोग गठिया से प्रभावित हैं. भारत में भी बुजुर्गों के साथ-साथ कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है.