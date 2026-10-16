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गोरखपुर AIIMS में हैंड्स ओनली CPR का प्रशिक्षण; विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर किया जागरूक

गोरखपुर AIIMS में हैंड्स ओनली CPR का प्रशिक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: विश्व एनेस्थीसिया दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर हैंड्स ओनली सीपीआर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. एनेस्थीसियोलॉजी, पेन मेडिसिन और क्रिटिकल केयर विभाग द्वारा ओपीडी परिसर में नागरिकों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ.

कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अचानक हृदय गति रुकने की स्थिति में तत्काल जीवनरक्षक सहायता देने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करना रहा. कार्यक्रम में मरीजों, तीमारदारों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य उपस्थित लोगों को CPR की उपयोगिता और इसकी सही तकनीक के बारे में जानकारी दी गई.

विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग की फैकल्टी डॉ. अंकिता काबी, डॉ. भूपेंद्र सहित अन्य चिकित्सकों एवं रेजिडेंट डॉक्टरों ने सक्रिय भागीदारी की. चिकित्सकों की टीम ने विशेष प्रशिक्षण पुतलों (मैनिकिन) पर छाती दबाने की सही तकनीक का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को इसका अभ्यास कराया. विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि अचानक हृदय गति रुकना एक गंभीर चिकित्सकीय आपातस्थिति है, जिसमें प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर सकता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर सकता है या केवल हांफने जैसी सांस ले सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस आने का इंतजार करते रहते हैं. जबकि शुरुआती कुछ मिनट मरीज के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. यदि कोई व्यक्ति तुरंत CPR शुरू कर दें और आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाएं, तो मरीज के जीने की संभावना बढ़ सकती है. डॉ. शर्मा ने बताया कि CPR सीखने के लिए डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी होना जरूरी नहीं है. उचित प्रशिक्षण से आम नागरिक भी इस जीवनरक्षक तकनीक को सीख सकते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य CPR के प्रति जागरूकता को अस्पतालों से आगे बढ़ाकर घरों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचाना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में अधिक से अधिक लोग समय पर सहायता कर सकें. CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक जीवनरक्षक प्रक्रिया है. इसमें छाती को दबाकर शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. अचानक हृदय गति रुकने पर मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है. ऐसे में तत्काल CPR शुरू करना महत्वपूर्ण है.