गोरखपुर AIIMS में हैंड्स ओनली CPR का प्रशिक्षण; विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर किया जागरूक
चिकित्सकों ने बताया कि सही समय पर CPR देना किसी के लिए जीवन बचाने वाली मदद साबित हो सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:37 PM IST
गोरखपुर: विश्व एनेस्थीसिया दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर हैंड्स ओनली सीपीआर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. एनेस्थीसियोलॉजी, पेन मेडिसिन और क्रिटिकल केयर विभाग द्वारा ओपीडी परिसर में नागरिकों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ.
कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अचानक हृदय गति रुकने की स्थिति में तत्काल जीवनरक्षक सहायता देने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करना रहा. कार्यक्रम में मरीजों, तीमारदारों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य उपस्थित लोगों को CPR की उपयोगिता और इसकी सही तकनीक के बारे में जानकारी दी गई.
विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग की फैकल्टी डॉ. अंकिता काबी, डॉ. भूपेंद्र सहित अन्य चिकित्सकों एवं रेजिडेंट डॉक्टरों ने सक्रिय भागीदारी की. चिकित्सकों की टीम ने विशेष प्रशिक्षण पुतलों (मैनिकिन) पर छाती दबाने की सही तकनीक का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को इसका अभ्यास कराया.
विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि अचानक हृदय गति रुकना एक गंभीर चिकित्सकीय आपातस्थिति है, जिसमें प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर सकता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर सकता है या केवल हांफने जैसी सांस ले सकता है.
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस आने का इंतजार करते रहते हैं. जबकि शुरुआती कुछ मिनट मरीज के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. यदि कोई व्यक्ति तुरंत CPR शुरू कर दें और आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाएं, तो मरीज के जीने की संभावना बढ़ सकती है.
डॉ. शर्मा ने बताया कि CPR सीखने के लिए डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी होना जरूरी नहीं है. उचित प्रशिक्षण से आम नागरिक भी इस जीवनरक्षक तकनीक को सीख सकते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य CPR के प्रति जागरूकता को अस्पतालों से आगे बढ़ाकर घरों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचाना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में अधिक से अधिक लोग समय पर सहायता कर सकें.
CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक जीवनरक्षक प्रक्रिया है. इसमें छाती को दबाकर शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. अचानक हृदय गति रुकने पर मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है. ऐसे में तत्काल CPR शुरू करना महत्वपूर्ण है.
आम नागरिक ऐसे दें हैंड्स-ओनली CPR
- प्रतिक्रिया जांचें और मदद बुलाएं: यदि कोई वयस्क अचानक गिर जाए और आवाज देने या कंधे थपथपाने पर प्रतिक्रिया न दे, तो देखें कि वह सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं. सामान्य सांस न लेने या केवल हांफने की स्थिति में तुरंत आपातकालीन सहायता बुलाएं। किसी से 112 पर फोन करने और उपलब्ध होने पर AED (ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर) लाने को कहें.
- छाती के बीच में हाथ रखें: व्यक्ति को पीठ के बल सख्त और समतल सतह पर लिटाएं. छाती के बीचो बीच एक हथेली का निचला हिस्सा रखें और दूसरी हथेली उसके ऊपर रखें.
- तेज और प्रभावी दबाव दें: दोनों हाथ सीधे रखते हुए छाती को लगभग 5–6 सेंटीमीटर तक दबाएं. दबाव देने की गति 100–120 बार प्रति मिनट रखें.
- CPR जारी रखें: हर दबाव के बाद छाती को पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौटने दें. प्रशिक्षित सहायता मिलने, AED के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने या व्यक्ति के सामान्य रूप से सांस लेने और प्रतिक्रिया देने तक CPR जारी रखें.
- हैंड्स-ओनली CPR: इसमें मुंह से सांस दिए बिना लगातार छाती दबाई जाती है. यह अचानक हृदय गति रुकने वाले वयस्कों के लिए आम नागरिकों को सिखाई जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीक है.
- यहां बरतें सावधानी: बच्चों, शिशुओं और डूबने जैसी स्थितियों में सांस देने सहित पूर्ण CPR की आवश्यकता हो सकती है.
प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है. इसी दिन वर्ष 1846 में ईथर एनेस्थीसिया का ऐतिहासिक सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था, जिसने आधुनिक शल्य चिकित्सा में बिना दर्द के ऑपरेशन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की.
एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने इस जनजागरूकता कार्यक्रम की सराहना की और विभागाध्यक्ष सहित पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने आम नागरिकों तक जीवनरक्षक जानकारी पहुंचाने के इस प्रयास को महत्वपूर्ण बताया.
एम्स गोरखपुर का संदेश: कार्यक्रम के माध्यम से एम्स गोरखपुर ने संदेश दिया कि जीवन बचाने की कोशिश अस्पताल पहुंचने से पहले भी शुरू हो सकती है. सही समय पर दी गई प्राथमिक सहायता और तत्काल शुरू किया गया CPR किसी व्यक्ति के जीवित बचने की संभावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
CPR सीखने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन सही समय पर CPR देना किसी के लिए जीवन बचाने वाली मदद साबित हो सकता है. आइए, CPR सीखें, दूसरों को जागरूक करें और जीवन बचाने के इस प्रयास का हिस्सा बनें.
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