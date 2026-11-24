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World AMR Awareness Week: एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, तीन दवाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च, डॉक्टर बोले- बिना सलाह नहीं करें इस्तेमाल

बिना चिकित्सकीय सलाह के ली जाने वाली एंटीबायोटिक्स सेहत के लिए खतरनाक है ( ETV Bharat (symbolic) )

जयपुर: क्या आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है? आप जुकाम से परेशान हैं और एंटीबायोटिक्स दवा लेकर जल्दी ठीक होने की सोच रहे है तो ठहरिये. ऐसे में जल्दबाजी ना करें. जहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं हैं, वहां ये दवा काम नहीं करती हैं बल्कि इनके दुष्परिणाम झेलने पड सकते हैं. सर्दी-जुकाम, खांसी या गले में खराश होने पर अक्सर लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स खरीद लाते हैं एवं लेना शुरू कर देते हैं. कई बार सामान्य बुखार और वायरल में भी लोग एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिक्लेव और ओफ्लोक्सासिन जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं. बिना चिकित्सकीय सलाह के ली जाने वाली ये दवाइयां राहत के बजाय सेहत के लिए मुसीबत की वजह बन सकती हैं.