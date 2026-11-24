World AMR Awareness Week: एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, तीन दवाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च, डॉक्टर बोले- बिना सलाह नहीं करें इस्तेमाल
टॉप-20 दवाओं की सूची में तीन एंटीबायोटिक्स शामिल. अमोक्सिसिलिन-क्लैवुलानेट पर सर्वाधिक 75.69 करोड़ खर्च. एजिथ्रोमाइसिन पर 40.65 करोड़ की खपत. आदित्य आत्रे की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 6:45 AM IST
जयपुर: क्या आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है? आप जुकाम से परेशान हैं और एंटीबायोटिक्स दवा लेकर जल्दी ठीक होने की सोच रहे है तो ठहरिये. ऐसे में जल्दबाजी ना करें. जहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं हैं, वहां ये दवा काम नहीं करती हैं बल्कि इनके दुष्परिणाम झेलने पड सकते हैं. सर्दी-जुकाम, खांसी या गले में खराश होने पर अक्सर लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स खरीद लाते हैं एवं लेना शुरू कर देते हैं. कई बार सामान्य बुखार और वायरल में भी लोग एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिक्लेव और ओफ्लोक्सासिन जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं. बिना चिकित्सकीय सलाह के ली जाने वाली ये दवाइयां राहत के बजाय सेहत के लिए मुसीबत की वजह बन सकती हैं.
विशेषज्ञ मानते है कि एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज नहीं हैं. ये केवल बैक्टीरिया से होने वाले विशेष संक्रमण में ही प्रभावी हैं. वायरस से होने वाले सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे संक्रमण पर इनका असर नहीं होता. वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक (World AMR Awareness Week-WAAW) के तहत लोगों को एंटीबायोटिक्स के सही और जिम्मेदार इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (रोगाणु) में दवाओं के प्रति प्रतिरोध की बढ़ती समस्या रोकना है.
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आंकड़ा चौंकाने वाला: एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जुड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मानें तो दवाओं की वेल्यू वाइज टॉप-20 सूची में तीन प्रमुख एंटीबायोटिक्स शामिल हैं. इनकी कुल इश्यू वेल्यू 150.78 करोड़ रुपए हैं. इनमें अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलानेट की 75.69 करोड़ रुपए की खपत है. वहीं एजिथ्रोमाइसिन पर 40.65 करोड़ और सेफिक्सिम पर 34.44 करोड़ रुपए की दवाएं जारी की गईं. मतलब-इन तीन एंटीबायोटिक्स का कुल मूल्य ही 150 करोड़ रुपए से अधिक है.
तीन एंटीबायोटिक्स पर 150.78 करोड़ खर्च: वेल्यू वाइज टॉप-20 दवाओं की सूची में सबसे ऊपर अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलानेट टैबलेट है. इस दवा की 13.95 करोड़ टैबलेट जारी की गईं. इनकी कुल वेल्यू 75.69 करोड़ रुपए है. इसका इस्तेमाल निमोनिया, साइनस और अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है. इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट है, जिसकी 5.23 करोड़ टैबलेट जारी की गईं. इनकी वेल्यू 40.65 करोड़ रुपए रही. इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर कुछ बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे श्वसन तंत्र और गले के संक्रमण के इलाज में किया जाता है. सेफिक्सिम 200 एमजी की 10.08 करोड़ टैबलेट जारी की, जिनकी वेल्यू 34.44 करोड़ रुपए दर्ज की गई. इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार में किया जाता है.
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वायरल संक्रमण में उपयोगी नहीं : मेडिसिन विभाग के डॉ. पंकज आनंद का कहना था, सामान्य सर्दी-जुकाम, फ्लू और कई तरह के गले के संक्रमण वायरसजनित होते हैं. ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक्स लेने से मरीज जल्दी ठीक नहीं होता. ये दवा वायरस खत्म नहीं करतीं. इसके बावजूद लोग जल्द राहत की आस में सेवन करते हैं. इससे शरीर पर दवाओं का उल्टा असर पड़ता है. कुछ केस में कई मरीजों पर एंटीबायोटिक्स दवाओं ने काम तक करना बंद कर दिया. एंटीबायोटिक्स के अनावश्यक इस्तेमाल का सबसे गंभीर परिणाम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के रूप में सामने आता है. जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से करते हैं तो बैक्टीरिया समय के साथ इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं. ऐसी स्थिति में सामान्य संक्रमण के इलाज में भी पहले से इस्तेमाल होने वाली दवाइयां प्रभावी नहीं रहती. मरीज को अधिक शक्तिशाली दवाओं की जरूरत पड़ सकती है. इलाज लंबा तथा महंगा हो सकता है.
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