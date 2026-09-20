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विश्व अल्जाइमर दिवस 2026: न्यूरोलॉजिकल बीमारी है अल्जाइमर, '50 से 55 की उम्र में रखें अपना ध्यान'

जिसकी वजह से व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है. दिनचर्या में भी दिक्कत आने लगती है. इसके साथ ही व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होने के साथ ही रूटीन कि कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है."

न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश साहू कहते हैं, "अल्जाइमर डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है की जिन मरीजों को अल्जाइमर नाम का न्यूरोलॉजिकल विकार है, या रोग है उसके बारे में जागरूक करने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है. अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आम तौर पर 50 से 55 साल के के बाद धीरे-धीरे स्टार्ट होती है. ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसी नसें होती हैं, जिसमें की एबनॉर्मल प्रोटीन बनने लगता है और उसके द्वारा कुछ केमिकल जो हमारे मेमोरी को हेल्प करते हैं, वह इनबैलेंस होने लगता है.

डॉक्टरों के मुताबिक अल्जाइमर एक तरह से न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसकी वजह से व्यक्ति 50 से 55 साल के बाद याददाश्त कम होने लगती है. वह भूलने लगता है. कभी-कभी भूलने के साथ ही वह अपने रुटीन के काम भी नहीं कर पाता और चलने फिरने में भी उसे परेशानी होने लगती है. लेकिन 10 से 15% ऐसे मामले होते हैं, जिसमें व्यक्ति को 30 से 35 की उम्र में भी भूलने या याददाश्त कमजोर होने की बीमारी देखने को मिलती है. लेकिन इसकी वजह जेनेटिक कारण के साथ ही जींस की डेफिशिएंसी की वजह से यंग एज में भी देखा गया है.

रायपुर: अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, जो हमारी सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है. रोजमर्रा के कामों पूरा करने में रुकावट डालती है. लेकिन डॉक्टर यह कहते हैं कि अगर हम अपने सेहत का बराबर ध्यान रखें, तो इस बीमारी से बच भी सकते हैं और बीमार व्यक्ति को इससे उबरने में मदद भी कर सकते हैं. सोमवार 21 तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है.

समय पर इलाज होने से मिलता है फायदा

न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश साहू कहते हैं, "अल्जाइमर केवल भूलने की बीमारी नहीं है. बल्कि समय के साथ-साथ व्यक्ति की दिनचर्या की प्रभावित होती है. व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है. एक समय के बाद व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है. यूरिन और मोशन भी व्यक्ति का प्रभावित होता है. इसका प्रोग्रेस बहुत धीरे-धीरे होता है जिसमें 4 से 5 साल का या फिर 10 साल का समय लगता है."

ऐसी समस्या होने पर आमतौर पर लोग इस उम्र के बाद होने वाली समस्या मानकर नजर अंदाज करते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक उम्र के बाद कुछ लोग थोड़ा बहुत भूलते हैं. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भूलता है और उसकी रूटीन की एक्टिविटी प्रभावित होती है तो यह एक तरह का रोग है. जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए: डॉक्टर रितेश साहू, न्यूरोलॉजिस्ट

न्यूरोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें

न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश साहू कहते हैं, "अल्जाइमर को डायग्नोज करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए. इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसे डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है. जिसमें ब्रेन का स्कैन सीटी स्कैन या MRI कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं. कभी-कभी अल्जाइमर से मिलती-जुलती कुछ चीज और होती है जिसकी वजह से भी आदमी भूलने लगता है. जैसे सोडियम की कमी हो जाना b12 की कमी हो जाना थायराइड और हार्मोन का इन बैलेंस हो जाना."

कई लोग जो नशा करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से कुछ जरूरी विटामिन जो हमारे मेमोरी की हेल्प करते हैं, वह कम हो जाते हैं. इन सभी चीजों की जांच की जाती है. इसमें से कोई भी चीज इनबैलेंस होता है, तो दवाइयां के माध्यम से उसको नॉर्मल किया जाता है. ऐसा करने से भी व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगता है: डॉक्टर रितेश साहू, न्यूरोलॉजिस्ट

जानिए अल्जाइमर रोग के लक्षण

न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश साहू कहते हैं, "हालांकि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती है. इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है. लेकिन हम कुछ दवाइयां के जरिए इस बीमारी को स्लो या कम किया जा सकता है. ताकि व्यक्ति अपनी 70 से लेकर 80 तक की उम्र में वह धीरे-धीरे इंडिपेंडेंड गुजार सके. परिवार के ऊपर बोझ न बने. वैसे तो अल्जाइमर 50 से 55 के बाद बहुत कामन होता है. 10 से 15% यंग एज में भी यह देखने को मिलता है. जिसमें 30 से 35 साल के उम्र में भी हो सकता है, लेकिन इसके कारण अलग होते हैं. जिसमें जेनेटिक कारण के साथ ही जींस की डेफिशिएंसी की वजह से यंग एज में भी देखा गया है.



अल्जाइमर रोग के लक्षण

शुरुआती लक्षण

अभी-अभी कही गई बातें भूल जाना

उदास और डरा हुआ रहना

चिंतित या भावुक महसूस करना

कहने के लिए सही शब्द ढूंढ़ने में परेशानी होना

निर्णय लेने में परेशानी होना.

जो कुछ आप देखते या सुनते हैं, उससे भ्रमित होना.

गाड़ी चलाने में कठिनाई होना

सोने या सोते रहने में परेशानी होना

बाद के लक्षण

पिछली घटनाओं को याद रखने में कठिनाई

परिचित लोगों और वस्तुओं को न पहचान पाना

दिशा-भ्रम

जल्दी चिढ़ जाना, अक्सर गुस्से में दूसरों पर भड़क उठना

समय या स्थान का बोध न होना

खाने, कपड़े पहनने और नहाने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में सहायता की जरूरत पड़ना

पेशाब पर कंट्रोल न रख पाना



(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी न्यूरोलॉजिस्ट डॉ रितेश साहू के साथ की गई चर्चा और बताए गए तथ्यों के आधार पर दी गई है. अगर भी ऐसी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें)

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