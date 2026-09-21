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कहीं आपको भी तो नहीं बार-बार भूलने की बीमारी; इन लक्षणों को न लें हल्के में, थर्ड स्टेज पर इलाज ही नहीं

विश्व अल्जाइमर दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: कभी किसी का नाम भूल जाना, जगह याद न रहना, अपनी कार या बाइक की चाबी कहां रख दी, ये भी याद न आना. ये ऐसी बातें हैं, जिनको लोग सामान्यत: हल्के में लेते हैं. बाद में जब ये समस्या बढ़ने लगती है तो उम्र का तकाजा दिया जाता है. जबकि, डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे लक्षण मिलने पर तुरंत सचेत हो जाना चाहिए. ये एक ऐसी बीमारी है, जो तेजी से पैर पसार रही है. रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव लोगों को उस बीमारी के करीब धकेल रहा है, जिसे 'अल्जाइमर' कहते हैं. आज विश्व अल्जाइमर दिवस है. प्रोफेसर डॉ. संजय गुप्ता (Video Credit; ETV Bharat) अल्जाइमर याददाश्त कमजोर होने और धीमे-धीमे खत्म होने वाली सोचने-समझने की क्षमता से जुड़ी गंभीर बीमारी है. इसकी आखिरी स्टेज ऐसी है कि मरीज को अपना नाम तक याद नहीं रहता. इस बीमारी के तीन रूप हैं. डॉक्टर मानते हैं कि जब तक लोग सचेत होते हैं, बीमारी अंतिम चरण में पहुंच जाती है, जिसमें इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है. नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं, 21 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिन इसलिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी को लोगों ने बहुत ही हल्के रूप में लेना शुरू कर दिया है. विदेश में लोग इसके प्रति ज्यादा जागरूक हैं. भारत में मानसिकता यह बनी हुई है कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति सठिया जाता है. उसे भूलने की बीमारी हो जाती है. वह हंसी और मजाक का पात्र बनने लगता है. घर में मौजूद किसी वृद्ध व्यक्ति के बार-बार नाम भूलने, सामान रखकर भूल जाने या फिर खाना खाया है कि नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होने की कंडीशन को लोग उम्र से जोड़कर देखते हैं. बताया कि विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर इस बार की थीम ही है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. यानी रोकथाम कभी भी शुरू की जा सकती है, लेकिन देरी से नहीं. अल्जाइमर क्या होता है? प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि, अल्जाइमर डिमेंशिया (जिसे भूलने की बीमारी कहा जाता है) में दिमाग दो तरह प्रभावित होता है. दिमाग के न्यूरॉन धीरे-धीरे मरने लगते हैं और इंडसइंड डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. शुरुआत हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त वाले हिस्से से होती है और फिर पूरा दिमाग सिकुड़ने लगता है. ये सामान्य बुढ़ापे की भूलने की आदत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है. आमतौर पर 60 वर्ष की अवस्था के बाद यह बीमारी ज्यादा विस्तृत रूप में दिखाई देती है, लेकिन लोग छोटी-छोटी भूलने की आदतों को नजरअंदाज करने लगते हैं. घर में मौजूद बुजुर्ग तो इसे पूरी तरह से एक आम जीवन शैली का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि घर के अन्य मौजूद परिवार के सदस्य इसको नजरअंदाज करते हैं. यदि प्रारंभिक स्टेज में नाम भूलने, सामान रख कर भूल जाने, जगह का नाम याद ना आने की स्थिति दिखाई दे तो 6 महीने तक इस स्थिति का आकलन करने के बाद एमआरआई जरूर करवाएं. एमआरआई क्यों जरूरी?