कहीं आपको भी तो नहीं बार-बार भूलने की बीमारी; इन लक्षणों को न लें हल्के में, थर्ड स्टेज पर इलाज ही नहीं
विश्व अल्जाइमर दिवस; देश में तेजी से पैर पसार रही इस बीमारी पर संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 8:51 PM IST
वाराणसी: कभी किसी का नाम भूल जाना, जगह याद न रहना, अपनी कार या बाइक की चाबी कहां रख दी, ये भी याद न आना. ये ऐसी बातें हैं, जिनको लोग सामान्यत: हल्के में लेते हैं. बाद में जब ये समस्या बढ़ने लगती है तो उम्र का तकाजा दिया जाता है. जबकि, डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे लक्षण मिलने पर तुरंत सचेत हो जाना चाहिए. ये एक ऐसी बीमारी है, जो तेजी से पैर पसार रही है. रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव लोगों को उस बीमारी के करीब धकेल रहा है, जिसे 'अल्जाइमर' कहते हैं. आज विश्व अल्जाइमर दिवस है.
अल्जाइमर याददाश्त कमजोर होने और धीमे-धीमे खत्म होने वाली सोचने-समझने की क्षमता से जुड़ी गंभीर बीमारी है. इसकी आखिरी स्टेज ऐसी है कि मरीज को अपना नाम तक याद नहीं रहता. इस बीमारी के तीन रूप हैं. डॉक्टर मानते हैं कि जब तक लोग सचेत होते हैं, बीमारी अंतिम चरण में पहुंच जाती है, जिसमें इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है.
नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं, 21 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिन इसलिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी को लोगों ने बहुत ही हल्के रूप में लेना शुरू कर दिया है. विदेश में लोग इसके प्रति ज्यादा जागरूक हैं. भारत में मानसिकता यह बनी हुई है कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति सठिया जाता है. उसे भूलने की बीमारी हो जाती है. वह हंसी और मजाक का पात्र बनने लगता है. घर में मौजूद किसी वृद्ध व्यक्ति के बार-बार नाम भूलने, सामान रखकर भूल जाने या फिर खाना खाया है कि नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होने की कंडीशन को लोग उम्र से जोड़कर देखते हैं. बताया कि विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर इस बार की थीम ही है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. यानी रोकथाम कभी भी शुरू की जा सकती है, लेकिन देरी से नहीं.
अल्जाइमर क्या होता है?
प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि, अल्जाइमर डिमेंशिया (जिसे भूलने की बीमारी कहा जाता है) में दिमाग दो तरह प्रभावित होता है. दिमाग के न्यूरॉन धीरे-धीरे मरने लगते हैं और इंडसइंड डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. शुरुआत हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त वाले हिस्से से होती है और फिर पूरा दिमाग सिकुड़ने लगता है. ये सामान्य बुढ़ापे की भूलने की आदत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है. आमतौर पर 60 वर्ष की अवस्था के बाद यह बीमारी ज्यादा विस्तृत रूप में दिखाई देती है, लेकिन लोग छोटी-छोटी भूलने की आदतों को नजरअंदाज करने लगते हैं. घर में मौजूद बुजुर्ग तो इसे पूरी तरह से एक आम जीवन शैली का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि घर के अन्य मौजूद परिवार के सदस्य इसको नजरअंदाज करते हैं. यदि प्रारंभिक स्टेज में नाम भूलने, सामान रख कर भूल जाने, जगह का नाम याद ना आने की स्थिति दिखाई दे तो 6 महीने तक इस स्थिति का आकलन करने के बाद एमआरआई जरूर करवाएं.
एमआरआई क्यों जरूरी?
प्रो. संजय गुप्ता का कहना है कि प्रारंभिक स्टेज में 60 वर्ष की अवस्था के बाद हर व्यक्ति को एक बार एमआरआई जरूर करवानी चाहिए. यह हमें एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करके देती है कि अभी आपके दिमाग की वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी नसों की स्थिति क्या है. जब बाद में स्थिति गंभीर होती है, दूसरी बार एमआरआई होने पर प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आकलन करने का बड़ा लाभ मिलता है. ऐसी स्थिति में सटीक दवा और सटीक इलाज कर पाने में हम सक्षम हो पाते हैं. कई बार लोग लापरवाही करते हैं और पहली स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं.
इलाज में कब मुश्किलें?
प्रो. संजय गुप्ता बताते हैं कि जब बीमारी बढ़ जाती है तो इलाज कठिन हो जाता है. दूसरी स्टेज वह होती है, जिसमें यह याद नहीं रहता कि खाना खाया है कि नहीं, चाय पी है कि नहीं. ऐसी स्थिति सेकंड स्टेज में समझ में आने लगती है, जिसका इलाज भी संभव है. लेकिन जो आखिरी और बिल्कुल गंभीर अवस्थाएं हैं, जिसमें बिस्तर पर ही टॉयलेट का हो जाना, मोशन का हो जाना या फिर चलते-चलते रास्ता भटक जाना, अपने घर की जगह दूसरी जगह पहुंच जाना, दवा ली है कि नहीं आदि बेहद गंभीर अवस्था है. ऐसी स्थिति में कई बार हमारे पास लोग पेशेंट को लेकर आते हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त तक दिमाग की नसें इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि इनको ठीक कर पाना संभव ही नहीं हो पाता. इसलिए पहली और दूसरी स्टेज तक ही स्थिति का आकलन करके इस बीमारी का इलाज संभव हो सकता है.
एहतियात ही बचाव
अल्जाइमर किस तरह सामाजिक और शारीरिक रूप से मरीज को पंगु बना सकता है, इसकी तीसरी स्टेज से समझा जा सकता है. प्रोफेसर गुप्ता कहते हैं कि, आमतौर पर लोग नाम भूलने या फिर जगह का नाम याद ना रख पाने की कंडीशन को बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन यह बेहद जरूरी हो जाता है कि यह कितने समय से हो रहा है. यदि ऐसी स्थिति 6 महीने से ज्यादा बनी रहती है और बार-बार आप इन चीजों से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. प्रारंभिक स्टेज में एमआरआई के जरिए पता कर इसे सही किया जा सकता है. भारत में इसका बढ़ता हुआ दायरा और लोगों की लापरवाही कहीं न कहीं से चिंता का विषय है.
बिना परामर्श लंबे समय तक न लें ये दवाएं
प्रो. संजय गुप्ता के मुताबिक, नींद और घबराहट की दवाएं लोग शुरू में तो डॉक्टर की सलाह पर लेते हैं, लेकिन बाद में बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन करने लगते हैं. इसमें मुख्य रूप से अल्प्राजोलम, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम और बेंजोडायजेपाइन का लंबे वक्त तक बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल डिमेंशिया का खतरा बढ़ाता है. इसके अलावा एलर्जी और जुकाम की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह से लेते रहने की वजह से दिमाग पर भी इसका असर देखने को मिलता है. वहीं गैस और एसिडिटी में कुछ दवाओं के साथ लंबे वक्त तक बिना डाक्टरी सलाह के कोई पेन किलर ली जा रही है तो इसका असर भी दिमाग की नसों पर ज्यादा पड़ता है.
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