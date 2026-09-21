बार-बार भूल रहे बातें, नाम भी नहीं रहता याद...नहीं करें नजरअंदाज, हो सकते हैं इस गंभीर बीमारी के लक्षण
वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश खंडेलवाल से जानिए अल्जाइमर के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में. आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट...
Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST
जयपुर : 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है. अल्जाइमर बीमारी को आमतौर पर बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बदलती जीवनशैली में कम उम्र में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं. चिकित्सकों का कहना है कि जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है वैसे ही मस्तिष्क की एक्सरसाइज भी जरूरी है ताकि मस्तिष्क बढ़ती उम्र में भी बेहतर काम कर सके.
सवाई मान सिंह अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं और उनके बीच संचार की प्रक्रिया प्रभावित होती है. इसका असर धीरे-धीरे याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, निर्णय लेने और रोजमर्रा के कार्यों पर पड़ सकता है. उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर का जोखिम बढ़ता है. आमतौर पर बुजुर्गों में बीमारी के मामले अधिक देखने को मिलते हैं. हालांकि, कुछ लोगों में 65 वर्ष की उम्र से पहले भी अल्जाइमर के लक्षण शुरू हो सकते हैं. इसे यंगर-ऑनसेट अल्जाइमर कहा जाता है. कम उम्र में भूलने की समस्या के पीछे तनाव, नींद की कमी, अवसाद, कुछ दवाएं या अन्य चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं.
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मस्तिष्क को सक्रिय रखना जरूरी : डॉ. खंडेलवाल का कहना है कि जिस तरह शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह मस्तिष्क को सक्रिय रखना भी महत्वपूर्ण है. मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए पढ़ना, नई चीजें सीखना, पहेलियां हल करना, संगीत सुनना, लिखना, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना और परिवार के साथ बातचीत करना शामिल है. उनका कहना है कि मानसिक गतिविधियों के साथ शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार पर भी ध्यान देना चाहिए. नियमित पैदल चलना, योग या अन्य व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है.
खराब लाइफस्टाइल भी कारण : मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, नींद की कमी, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता भी अल्जाइमर का कारण बन सकती है. अल्जाइमर में मस्तिष्क के भीतर असामान्य प्रोटीन जमा होने लगते हैं. इनमें बीटा-एमाइलॉइड प्लाक और टाउ प्रोटीन से जुड़ी गड़बड़ियां प्रमुख हैं. इनके साथ मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार प्रभावित होता है और समय के साथ तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने लगता है. बीमारी बढ़ने के साथ मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है.
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परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण : डॉ. खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्ति की देखभाल में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. मरीज को बार-बार भूलने पर डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय धैर्य और सहयोग के साथ व्यवहार करना चाहिए. घर का वातावरण सुरक्षित रखना, दवाओं और जरूरी कामों की निगरानी करना और नियमित चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है. परिवार के सदस्यों को यह समझना जरूरी है कि बीमारी के कारण मरीज की याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
समय पर पहचान जरूरी : अल्जाइमर का फिलहाल कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन समय पर इसकी पहचान की जाए तो शुरुआती चरण में इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है. चिकित्सकों का कहना है कि भूलने की समस्या को केवल उम्र का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मस्तिष्क को सक्रिय रखना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना और लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. जागरूकता और परिवार के सहयोग से अल्जाइमर से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं.
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