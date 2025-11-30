ETV Bharat / state

एड्स से डरें नहीं, लड़ें! असुरक्षित टैटू के अलावा इन वजहों से बढ़ रहा HIV संक्रमण का खतरा

हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह समस्या प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़्यादा गंभीर है. आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल में सबसे अधिक कांगड़ा जिले में संक्रमितों की संख्या लगभग 1,576 है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में 1,037, मंडी जिले में 738 और ऊना जिले में एचआई संक्रमितों की संख्या लगभग 636 है. संक्रमितों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के माध्यम से बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा एक बड़ी चुनौती है.

शिमला: हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है. हिमाचल प्रदेश में एचआईवी (HIV) संक्रमितों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी (HPSACS) के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पंजीकृत एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या दिसंबर 2024 तक लगभग 5,900 के करीब पहुंच चुकी है. 31 अक्टूबर 2024 तक, यह आंकड़ा 5,897 दर्ज किया गया था. यह स्थिति रोकथाम और उपचार के प्रयासों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है.

नशे की लत: युवा वर्ग के लिए 'डेथ ट्रैप'

एचपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने कहा कि, "हिमाचल में नशे की बढ़ती लत एचआईवी संक्रमण का मुख्य कारण बन रही है. युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आने के कारण अक्सर सीरिंज का असुरक्षित और साझा इस्तेमाल कर रहा है, जो सीधे तौर पर एड्स को बढ़ावा दे रहा है. यह एक गंभीर समस्या है, जहां युवा अपनी लापरवाही से एड्स को खुला न्योता दे रहे हैं."

जागरूकता और सुरक्षा ही बचाव का एकमात्र रास्ता

एचपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सभी से अपील की है कि, एचआईवी किसी को भी हो सकता है, इसलिए जागरूकता और सुरक्षा ही बचाव का एकमात्र रास्ता है. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से ऊना, बिलासपुर, मंडी, टांडा, शिमला, हमीरपुर सहित अन्य जिलों में एआरटी सेंटर खोले गए हैं. जहां पर एड्स से पीड़ित लोगों को निशुल्क दवाइयां दी जाती हैं. यहां पर सोसाइटी की ओर से एड्स मरीजों को घर से आने व जाने का खर्च भी दिया जाता है. जो कि मरीजों के लिए राहत की बात है. जिससे उन्हें इलाज पर अपनी जेब से एक रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

कैसे फैलता है एड्स? (ETV Bharat GFX)

गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत

प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति महाजन ने विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने कहा, "गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में एचआईवी जांच करवाना बच्चे के जीवन की गारंटी है. अगर मां एचआईवी पॉजिटिव पाई जाती है, तो प्रसव के दौरान और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को एआरटी (एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी) दवाएं देकर, शिशु को एचआईवी संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है. यह उपचार मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है."

एड्स क्या है और कैसे फैलता है?

एड्स, एचआईवी वायरस से होने वाला एक रोग है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) को नष्ट कर देता है. यह सुरक्षा कवच टूटने से व्यक्ति भयानक रोगों (Infections) और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाता है.

एचआईवी संक्रमण के लक्षण (ETV Bharat GFX)

संक्रमण के मुख्य कारण

डॉक्टर ने बताया कि, असुरक्षित यौन संबंध HIV संक्रमण का सबसे मुख्य कारणों में से एक हैं. इसके अलावा संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादों का चढ़ावा. संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई सीरिंज को स्वस्थ व्यक्ति पर इस्तेमाल करना (नशा या टैटू). एचआईवी पॉजिटिव मां से उसके बच्चे में (गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान से) संक्रमण फैलने का खतरा रहता है.

एचआईवी संक्रमण के कारण (ETV Bharat GFX)

टैटू और एड्स का खतरा

डॉक्टर ने आगाह किया है कि, टैटू बनवाने का फैशन भी एड्स फैलने का कारण बन सकता है. अगर टैटू बनाने में इस्तेमाल होने वाली सुई रोगाणुरहित (Sterile) नहीं है, या एक ही सुई कई लोगों पर इस्तेमाल की जा रही है, तो एचआईवी सहित कई खतरनाक बीमारियाँ फैल सकती हैं.

HIV पॉजिटिव माता-पिता भी दे सकते हैं स्वस्थ बच्चे को जन्म!

HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को इलाज न मिले तो बच्चे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा संक्रमण तीन समय पर सबसे अधिक होता है- गर्भावस्था, प्रसव के समय और स्तनपान अगर मां गर्भधारण से पहले ART पर हो तो डिलीवरी तक कंट्रोल में रहे तो संक्रमण का जोखिम शून्य

एड्स के लक्षण

डॉक्टर के अनुसार, एचआईवी से संक्रमित होने पर व्यकित में ऊर्जा की कमी महसूस होती है. इसके अलावा वजन घटना, बार-बार बुखार और पसीना आना भी प्रमुख लक्षणों में से एक हैं. देर तक या बार-बार होने वाली फंगल की छूत इसका लक्षण है. देर तक रहने वाला डायरिया और कुछ समय के लिए कुछ भी भूलने की समस्या भी एड्स के लक्षण हैं. इसके अलावा मुंह, जननेन्द्रिय एवं गुर्दा में फोड़े और खांसी और सांस फूलना भी एड्स के लक्षणों में से एक हैं.

