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विश्व एड्स दिवस 2026: छत्तीसगढ़ में 19,263 मरीजों को मिली घातक बीमारी से मुक्ति

विश्व एड्स दिवस 2026 ( ETV Bharat )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एडस एक घातक बीमारी है, लेकिन समय पर अगर इलाज मिल जाए तो इस बीमारी का उपचार पूरी तरह से संभव है. डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर मरीज में जागरुकता हो और समय पर इलाज शुरू हो जाए तो बीमारी को खत्म किया जा सकता है. कई बार लोग शर्म और संकोच की वजह से बीमारी को छिपाते हैं और इसे लाइलाज बना लेते हैं.

एडस का कराएं समय पर इलाज 1 दिसंबर को विश्व एडस दिवस मनाया जाएगा. उससे पहले शनिवार को मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा जनजागरुकता अभियान लॉन्च किया. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी शामिल हुए. जागरुकता अभियान को सफल बनाने के लिए 12 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पहुंचे. इसके साथ ही आयोजन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम), स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं और मितानिन बहनों ने भी हिस्सा लिया.