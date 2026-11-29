विश्व एड्स दिवस 2026: छत्तीसगढ़ में 19,263 मरीजों को मिली घातक बीमारी से मुक्ति
विश्व एड्स दिवस से पहले आमा खेरवा मैदान में राज्यस्तरीय जागरुकता अभियान का आयोजन हुआ. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 10:24 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एडस एक घातक बीमारी है, लेकिन समय पर अगर इलाज मिल जाए तो इस बीमारी का उपचार पूरी तरह से संभव है. डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर मरीज में जागरुकता हो और समय पर इलाज शुरू हो जाए तो बीमारी को खत्म किया जा सकता है. कई बार लोग शर्म और संकोच की वजह से बीमारी को छिपाते हैं और इसे लाइलाज बना लेते हैं.
एडस का कराएं समय पर इलाज
1 दिसंबर को विश्व एडस दिवस मनाया जाएगा. उससे पहले शनिवार को मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा जनजागरुकता अभियान लॉन्च किया. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी शामिल हुए. जागरुकता अभियान को सफल बनाने के लिए 12 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पहुंचे. इसके साथ ही आयोजन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम), स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं और मितानिन बहनों ने भी हिस्सा लिया.
''अब यह बीमारी नहीं है जानलेवा''
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि एमसीबी और सरगुजा जिले एचआईवी संक्रमण के नियंत्रण की दिशा में प्रदेश के पहले सुरक्षित जिलों के रूप में सामने आए हैं. यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, मैदानी अमले और विशेष रूप से मितानिन बहनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल संक्रमण को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि समाज को एचआईवी के भय और भेदभाव से भी मुक्त करना है.
मंत्री ने बताए शासन के लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में हुए सर्वेक्षण और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के आधार पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और सरगुजा जिले एचआईवी संक्रमण नियंत्रण के मामले में सुरक्षित स्थिति तक पहुंचने वाले प्रदेश के पहले 2 जिले बने हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है इसके अलावा प्रदेश के 8 अन्य जिले भी सुरक्षित स्थिति के काफी करीब पहुंच चुके हैं. आने वाले समय में इन जिलों को भी इस श्रेणी में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
एचआईवी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है. युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्राओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी इस गंभीर विषय को लेकर जागरूक हो रही है: श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
19,263 मरीज एड्स से हुए ठीक
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि 1980 के दशक से एचआईवी संक्रमण ने देश और दुनिया के सामने गंभीर चुनौती खड़ी की थी. इसके बाद से लगातार जागरूकता, जांच और उपचार के माध्यम से इस संक्रमण पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 19,263 मरीजों को एड्स के खतरे से बाहर लाने में सफलता मिली है.
एचआईवी संक्रमण को लेकर समाज में आज भी कई तरह की गलत धारणाएं और भ्रांतियां मौजूद हैं. लोगों को यह समझना होगा कि समय पर जांच और नियमित उपचार से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है. इसलिए किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में जांच कराने से पीछे नहीं हटना चाहिए. जागरूकता, समय पर पहचान और उचित उपचार ही संक्रमण के नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है: श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
मनेंद्रगढ़ में 2 वर्षों के भीतर स्थापित होगा एआरटी सेंटर
स्वास्थ्य मंत्री ने मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की महत्वपूर्ण सौगात दी. उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 2 वर्षों में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद मनेंद्रगढ़ में एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) सेंटर स्थापित किया जाएगा. वर्तमान में एचआईवी संक्रमित मरीजों को उपचार संबंधी सुविधाओं के लिए अंबिकापुर जाना पड़ता है. अब मनेंद्रगढ़ में लिंक जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है. एआरटी सेंटर की स्थापना होने के बाद क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इससे विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के मरीजों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं को आम नागरिकों के नजदीक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. एमसीबी जिले में एचआईवी संक्रमण के नियंत्रण की दिशा में जिस तरह सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, उससे आने वाले समय में एचआईवी मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद और मजबूत हुई है: श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
12 जिलों के अधिकारी सम्मानित
एचआईवी संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 95-95-95 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत एचआईवी संक्रमित लोगों की पहचान, उपचार से जोड़ने और उपचार के बाद संक्रमण को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. कार्यक्रम में इन लक्ष्यों की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले प्रदेश के 12 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों और मितानिन बहनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों को भी सुरक्षित स्थिति तक पहुंचाने के लिए इसी तरह सामूहिक प्रयास जारी रखने होंगे.
नुक्कड़ नाटक ने दिया जागरूकता का संदेश
राज्यस्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया. नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एचआईवी संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों, जांच और उपचार के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति में यह भी बताया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव करना गलत है. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सुरक्षित व्यवहार अपनाने, समय पर जांच कराने और संक्रमण को लेकर खुलकर बात करने का संदेश दिया गया.
मनेंद्रगढ़ को बायो टॉयलेट देने की घोषणा
विश्व एड्स दिवस के राज्यस्तरीय आयोजन के साथ ही मनेंद्रगढ़ शहर को विकास कार्यों की भी सौगात मिली. कार्यक्रम के दौरान शहर में लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इनमें रापा-खेरवा से आमा खेरवा मार्ग पर हंसिया नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य भी शामिल है. इस परियोजना की स्वीकृत लागत 488.95 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ नगर पालिका को 2 बायो टॉयलेट प्रदान करने की घोषणा की. इससे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
''सरकार के साथ समाज की भागीदारी जरूरी''
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, एचआईवी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. युवाओं को सही जानकारी देना, महिलाओं को जागरूक करना, समय पर जांच के लिए प्रेरित करना और संक्रमित लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग-थलग करना या उसके साथ भेदभाव करना उचित नहीं है. जागरूक समाज ही इस संक्रमण के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है.
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