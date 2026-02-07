ETV Bharat / state

इतिहास के बंद दरवाजे खोलने छात्राओं ने सीख डाली दुर्लभ लिपि, हजारों साल का समेटे है रहस्य

महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में छात्राओं को ब्राह्मी लिपि सिखाने के लिए 3 से 7 फरवरी तक कार्यशाला का आयोजन.

Brahmi script teaching workshop
वर्कशॉप में ब्राह्मी लिपि सीख रही छात्राएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
भोपाल: जिस लिपि का एक-एक अक्षर इतिहास तक पहुंचाना हो, मंतशा और गुलफिशा इन दिनों उस लिपि को पढ़ने के साथ उसमें लिखना सीख रही हैं. बैचलर ऑफ आर्ट्स की फर्स्ट ईयर की ये छात्राएं दो हजार साल पुरानी ब्राह्मी लिपि में सिर्फ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का नाम लिखना सीख गई हैं. लुप्त हो चुकी एक लिपि में ये कविताएं भी लिख पाएंगी. लेकिन कार्यशाला का असल मकसद कि ये कि छात्राएं वो लिपि पढ़ पाएं जो इतिहास के बंद दरवाजे खोलने का रास्ता है.

जिसे कोई पढ़ नहीं सकता उस लिपि में लिख रहीं परिवार का नाम

मंतशा खुश है कि वह पांच दिन के भीतर जिस लिपि में अपना नाम लिखना सीख गई है, उस लिपि को पढ़ने वाले बहुत ज्यादा नहीं हैं. मंतशा की तरह ही गुलफिशां भी इस लिपि में अपना नाम लिख लेती हैं. यहां तक की उसने अपनी दीदी का नाम भी इस लिपि में लिखना सीख लिया है. फोन नंबर से लेकर परिवार वालों के सारे नाम अब वो अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिख सकती हैं.

इतिहास विभाग की प्रोफेसर अमिता सिंह (ETV Bharat)

बीए इतिहास की छात्रा कंचन मेवाड़ा कहती हैं कि जो लिपि आज से दो हजार साल पहले पढ़ी और लिखी जाती थी उसे सीख पाना अपने आप में एक रोमांच है. ये हमें इतिहास से कनेक्ट कर रही है. सबसे बड़ी बात अब इसके जरिए हम और गहराई से इतिहास को समझ और जान पाएंगे. जो इसी लिपि में लिखी हुई स्क्रिप्ट है उन्हें पढ़ और जान पाएंगे.

Brahmi script teaching workshop
वर्कशॉप में ब्राह्मी लिपि सीख रही छात्राएं (ETV Bharat)

इतिहास की छात्राओं के लिए कैसे लगी ब्राह्मी लिपि की क्लास

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल के इतिहास विभाग ने बीए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए 3 से 7 फरवरी तक एक कार्यशाला रखी थी. जिसमें इन छात्राओं को ब्राह्मी लिपि को पढ़ना और लिखना सिखाया गया. इस कार्यशाला में कुल 234 छात्राओं ने हिस्सा लिया. कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को प्राचीन भारतीय लेखन प्रणालियों, विशेष रूप से ब्राह्मी लिपि से परिचित कराना था, जो भारतीय लिपियों की आधारशिला मानी जाती है.

Brahmi script teaching workshop
ब्राह्मी लिपि सीख रही छात्राएं (ETV Bharat)

इस कार्यशाला में इन छात्राओं ने ब्राह्मी लिपि में अपना नाम लिखना, लघु कथाएं एवं कविताएं लिखनी सीखी. साथ ही उन्हें प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने एवं उनका अर्थ निकालने (डिसाइफ़रिंग) की प्रारंभिक तकनीकों से भी अवगत कराया गया.

Brahmi script teaching workshop
ब्राह्मी लिपि सीख रही गुलफिशा (ETV Bharat)

अभिलेखों की स्टडी अब इनके लिए और आसान होगी

इतिहास विभाग की प्रोफेसर अमिता सिंह के प्रयासों से दो हजार साल बाद भी एक लुप्त हो चुकी लिपि को सहेजने की कोशिश हो रही है. अमिता कहती हैं, यह कार्यशाला छात्राओं के लिए अभिलेखीय अध्ययन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने वाली रही. इससे प्राचीन इतिहास, पुरालेख विद्या तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी रुचि बढेगी.

Brahmi script teaching workshop
वर्कशॉप में ब्राह्मी लिपि सीख रही छात्राएं (ETV Bharat)

वे बताती हैं, हमारा ये प्रयास है कि इस लिपि को सीखने के साथ छात्राएं इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने ला सकती हैं. इसके सीखने का मकसद ये है कि इतिहास में हम इंस्क्रिप्शन को पढ पाएं. अमिता बताती हैं कि हम तीन सालों से ये वर्कशॉप कर रहे हैं. कई बैचेज तैयार किए हैं. पहले के बैचेज में तीन सौ स्टूडेंट थे अब 250 स्टूडेंट हैं. वे कहती हैं कि रोजगार के नजरिए से भी देखिए तो ये लिपि पढ़ना-लिखना सीखने के साथ तो ये लोग हेरिटेज एपीग्राफिक्स बन सकते हैं.

ब्राह्मी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि

इस लिपि को सिखा रहे आर्कियोलॉजिस्ट देवांशु द्विवेदी कहते हैं, ब्राह्मी लिपि लगभग दो हजार साल पुरानी है. हमें जो साक्ष्य मिलते हैं ये अशोक के समय से है. ये लिपि लुप्तप्राय हो चुकी थी. ब्राह्मी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी लिपि है. 2300 वर्ष पूर्व शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं. फिर 18-19वीं शताब्दी में इसे पढ़ा समझा गया. ब्रिटिशर्स ने इसमें काफी सहयोग किया. सांची में कई सारे शिलालेख मिलते हैं. ताम पत्र मिलते हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि मिलती है.

संपादक की पसंद

