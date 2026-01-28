ETV Bharat / state

रांची में आदिवासी एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला, दूसरे राज्यों के सफल मॉडलों को झारखंड में लागू करने पर जोर

रांची: झारखंड में सतत उद्यम विकास के माध्यम से आदिवासी एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह आयोजन नीति आयोग के सहयोग से झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया गया. इस कार्यशाला को नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद, नीति आयोग के सलाहकार सुरेन्द्र मेहरा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन सहित राज्य सरकार के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया.

सफल मॉडल को झारखंड में लागू करना

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि यह कार्यशाला झारखंड के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका एवं उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहरा ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के सफल मॉडलों से सीख लेकर उन्हें झारखंड में विभागीय समन्वय के जरिए लागू करना है.

जानकारी देते नीति आयोग के सदस्य और महासचिव (Etv bharat)

ईको-टूरिज्म की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा

उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य में खनिज संसाधन, कृषि आधारित उद्योग, उद्योग विकास एवं ईको-टूरिज्म की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन ने कहा कि जनजातीय एवं ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मजबूत बाजार संपर्क बेहद आवश्यक हैं. उन्होंने तेंदू पत्ता, तसर रेशम एवं महुआ जैसे लघु वनोपज आधारित आजीविकाओं की संभावनाओं के साथ-साथ ब्रांड पलाश एवं अदिवा जैसी राज्य की पहलों की जानकारी दी तथा बड़े स्तर पर पलाश मार्ट स्थापित करने की योजना साझा की.

समावेशी विकास के लिए नियोजित शहरीकरण: रमेश चंद

इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा कि समावेशी विकास के लिए नियोजित शहरीकरण, भूमि उपयोग की बेहतर योजना तथा रोजगार खोजने से आगे बढ़कर रोजगार सृजन की दिशा में काम करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड को सुधारने के लिए उनके कल्याण के लिए जो हो रहा है, उसका मूल्यांकन और क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए इस पर आधारित है.

