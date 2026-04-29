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देवघर एम्स में कालाजार पर कार्यशाला, बिहार-झारखंड के चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव

देवघर एम्स में कालाजार पर एक वार्कशॉप का आयोजन किया गया. जिसमें विशेष चिकित्सकों ने अनुभव साझा किया.

WORKSHOP ON KALA AZAR IN AIIMS
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 29, 2026 at 8:42 PM IST

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देवघर: काला अजार जैसी घातक बीमारी के प्रभावी निदान और प्रबंधन को लेकर बुधवार को देवीपुर स्थित देवघर एम्स में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में बिहार और झारखंड के कई वरिष्ठ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता को बढ़ाना तथा कालाजार के इलाज के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रणाली की जानकारी उपलब्ध कराना था. यह आयोजन वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड ने वर्ष 2023 में ही कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है. अब चुनौती इस उपलब्धि को बनाए रखने की है. जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने जोर दिया कि चिकित्सकों की तकनीकी दक्षता और समन्वित प्रयास से कालाजार नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया जा सकता है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

वार्कशॉप को लेकर एम्स निदेशक ने दी जानकारी

वहीं देवघर एम्स के निदेशक डॉ नितिन एम गंगाने ने कहा कि मेडिकल कॉलेज न केवल इलाज, बल्कि अनुसंधान और प्रशिक्षण के जरिए भी कालाजार उन्मूलन में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि संथाल परगना के पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और देवघर जैसे जिलों में कालाजार के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत इलाज बेहद जरूरी है. इसी उद्देश्य से देवघर एम्स समय-समय पर चिकित्सकों को प्रशिक्षण और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराता रहता है.

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों को कालाजार की पहचान और नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों की भी जानकारी दी. खास तौर पर QPCR जैसी उन्नत जांच तकनीक के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई. गौरतलब है कि झारखंड का संथाल क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से घिरा है. ऐसे में यहां मच्छरों और कीड़ों के काटने से कई बीमारियां होती है. जिसके बचाव के लिए इस तरह की कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है.

इस कार्यक्रम में पटना स्थित आईसीएमआर आरएमआरआईएमएस के वरिष्ठ सदस्य डॉ रोशन टोपनो और कोलकाता के आईपीजीएमईआर की प्रोफेसर डॉ मिताली चटर्जी सहित राज्य और जिले के कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे.

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