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पलामू में लंबित कांडों के अनुसंधान के लिए 120 एक्सपर्ट तैनात, जांच पूरी नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते पलामू एसपी कपिल चौधरी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः झारखंड में पलामू पहला ऐसा जिला है जहां मुकदमों के अनुसंधान और विधि-व्यवस्था के लिए पुलिस की अलग-अलग विंग तैयार की गई है. जिले में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक के 120 पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. ये पुलिस पदाधिकारी जिले के सभी थानों में दर्ज मुकदमों का अनुसंधान करेंगे.

पलामू एसपी कपिल चौधरी की पहल पर गुरुवार को टाउन हॉल में मुकदमे का अनुसंधान करने वाले एक्सपर्ट अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में मुकदमों के अनुसंधान को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई और पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई.

एसपी कपिल चौधरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू के विभिन्न थानों में 2000 केस पेंडिंग

दरअसल, पलामू के विभिन्न पुलिस थानों में लगभग 2000 मुकदमे लंबित हैं, जिसे दिसंबर तक घटाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है. 400 से अधिक ऐसे मुकदमे हैं, जो 2025 के पहले के हैं. दिसंबर तक 2025 के पहले के मुकदमों का अनुसंधान पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है. मुकदमों का अनुसंधान नहीं पूरा करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुकदमों के अनुसंधान को लेकर पलामू पुलिस बेहद ही संवेदनशील है.

अभियुक्तों को सजा दिलवाना उद्देश्यः एसपी

कार्यशाला में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि मुकदमों का अनुसंधान पूरा कर सिर्फ आंकड़े को नहीं घटाना है, बल्कि असली मकसद अभियुक्तों को सजा भी दिलवानी है. मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि पलामू में 2000 मुकदमे का अनुसंधान लंबित है, जिन्हें घटा कर 1000 करने का लक्ष्य तय किया गया है. नए कानून के तहत दर्ज मुकदमों का भी अनुसंधान जल्द पूरा किया जाना है. उन्होंने कहा कि कांडों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वालों पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगा. एसपी ने कहा कि अभियुक्तों को सजा दिलवाना पुलिस की प्राथमिकता है.