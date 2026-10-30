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'लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट झारखंड’ विषय पर कार्यशालाः कार्बन बाजार से झारखंड में किसानों और जनजातीय समुदायों की बढ़ेगी आय

’लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेसिलिएंट झारखंड’ विषय पर कार्यशाला (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों और ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए कार्बन बाजार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसके जरिए जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि वानिकी, भूमि पुनर्स्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की तैयारी है.

इसी उद्देश्य से शुक्रवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची के निजी होटल में ‘लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट झारखंड’ विषय पर हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, जलवायु विशेषज्ञों, विकास संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.