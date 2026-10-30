'लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट झारखंड’ विषय पर कार्यशालाः कार्बन बाजार से झारखंड में किसानों और जनजातीय समुदायों की बढ़ेगी आय
(Environmental Conservation Workshop in Ranchi) रांची में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 30, 2026 at 10:23 PM IST
रांचीः झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों और ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए कार्बन बाजार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसके जरिए जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि वानिकी, भूमि पुनर्स्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की तैयारी है.
इसी उद्देश्य से शुक्रवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची के निजी होटल में ‘लीवरेजिंग कार्बन मार्केट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलिएंट झारखंड’ विषय पर हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, जलवायु विशेषज्ञों, विकास संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
इस कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजीव कुमार ने कहा कि कार्बन ट्रेडिंग पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है. इसके लिए उद्योग, खनन और ऊर्जा समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है.
उन्होंने इसरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड में लगभग 69 प्रतिशत भूमि क्षरण की चुनौती है. इससे निपटने के लिए जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि पुनर्स्थापन और बायोगैस जैसे उपायों को बढ़ावा देना होगा. उन्होंने कहा कि कार्बन बाजार के माध्यम से इन प्रयासों को आर्थिक संसाधनों से जोड़ने की संभावनाएं हैं.
पीपीसीएफ एवं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रवि रंजन ने कार्बन परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनकी आजीविका को प्राथमिकता देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं का विकास वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए. वहीं, नाबार्ड के डीजीएम राकेश सिन्हा ने किसानों और ग्रामीण समुदायों तक कार्बन वित्त पहुंचाने में नाबार्ड की योजनाओं एवं वित्तीय सहयोग की भूमिका बताई.
पूर्व पीसीसीएफ डॉ एचएस गुप्ता ने कार्बन बाजार को पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताया. पीसीसीएफ (वेटलैंड) एटी मिश्रा ने आर्द्रभूमि संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला. क्लाइमटेक्स के निदेशक विजय ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि वानिकी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कार्बन वित्त की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना है.
वैज्ञानिक तकनीक से होगा कार्बन भंडार का आकलन
कार्यशाला में क्लाइमटेक्स की ओर से विभाग के लिए तैयार व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए. इसके साथ ही उपग्रह चित्रों और वैज्ञानिक मॉडल के जरिए जैवभार एवं मिट्टी में मौजूद कार्बन भंडार का आकलन करने वाले डिजिटल मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (डीएमआरवी) उपकरण का प्रदर्शन किया गया. इस तकनीक के माध्यम से कार्बन परियोजनाओं के परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन और सत्यापन किया जा सकेगा. मौके पर झारखंड के लिए ‘क्लाइमेट हैजर्ड मैपिंग फॉर झारखंड’ रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया.
तकनीकी सत्रों में सरकारी योजनाओं को कार्बन बाजार से जोड़ने, मिश्रित एवं परोपकारी वित्त, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और प्रभाव निवेश के जरिए जलवायु अनुकूल परियोजनाओं का विस्तार करने पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि कार्बन वित्त का प्रभावी उपयोग होने से किसानों और जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है. इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में झारखंड की क्षमता भी मजबूत होगी.
इस कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी अनुराधा मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जीआईजेड, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, जेएसएलपीएस, प्रदान, सोशल अल्फा, हिंडाल्को, सिंजेंटा फाउंडेशन और एक्सएलआरआई-नाबार्ड इन्क्यूबेशन सेंटर समेत विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
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