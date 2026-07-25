ETV Bharat / state

कानपुर में अब बिना चीर-फाड़ के होगी ब्रेन की सर्जरी, "जल्द शुरू होगा एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज"

कानपुर : अब बिना चीर-फाड़ के होगी ब्रेन की सर्जरी, "जल्द शुरू होगा एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज" ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: एंडोवैस्कुलर न्यूरो-इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉ. तेजस राव ने कहा कि आज से 10 साल पहले जब हम ब्रेन से संबंधित मरीजों का इलाज करते थे, तब उन्हें पैरालिसिस होने का खतरा बहुत अधिक रहता था. उस दौर में डॉक्टरों को बेहद हाई रिस्क प्रोसीजर के तहत काम करना पड़ता था, लेकिन अब ब्रेन की सर्जरी काफी आसान हो गई है. उन्होंने बताया कि आज के समय में नेविगेशन, एंडोस्कोप और एंडोवैस्कुलर जैसी कई एडवांस तकनीकें आ चुकी हैं, जिनकी मदद से मरीजों को बिना किसी बड़े जोखिम के बहुत जल्द ठीक किया जा सकता है.

कानपुर : अब बिना चीर-फाड़ के होगी ब्रेन की सर्जरी, "जल्द शुरू होगा एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज" (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशिलिटी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें संबोधित करने के बाद डॉ. तेजस राव ने पत्रकारों से भी बात की, जहां उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों की मदद से इलाज में खतरा बहुत कम है. इनमें सबसे एडवांस एंडोवैस्कुलर तकनीक है, जिसमें हम मरीजों के सिर को भी नहीं खोलते. जैसे दिल की एंजियोग्राफी करने के बाद हमें डैमेज भाग की जानकारी मिल जाती है. ठीक वैसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी कर हम आसानी से मरीज का इलाज कर सकते हैं.

डॉ. तेजस ने आगे बताया कि वर्तमान में ब्रेन से जुड़ी बीमारियों में एन्यूरिज्म, आर्टिरियोवेनस मालफॉर्मेशन और स्ट्रोक के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं. एन्यूरिज्म और एवीएम में खून की नलियों के अंदर जाकर यानी एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज करना होता है. इसी तरह स्ट्रोक के मरीजों के दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, जिसे रिमूव किया जाता है. पहले की तुलना में अब यह इलाज बहुत आसान हो गया है और इसमें जोखिम भी काफी घट गया है.