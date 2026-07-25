कानपुर में अब बिना चीर-फाड़ के होगी ब्रेन की सर्जरी, "जल्द शुरू होगा एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज"
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST
कानपुर: एंडोवैस्कुलर न्यूरो-इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉ. तेजस राव ने कहा कि आज से 10 साल पहले जब हम ब्रेन से संबंधित मरीजों का इलाज करते थे, तब उन्हें पैरालिसिस होने का खतरा बहुत अधिक रहता था. उस दौर में डॉक्टरों को बेहद हाई रिस्क प्रोसीजर के तहत काम करना पड़ता था, लेकिन अब ब्रेन की सर्जरी काफी आसान हो गई है. उन्होंने बताया कि आज के समय में नेविगेशन, एंडोस्कोप और एंडोवैस्कुलर जैसी कई एडवांस तकनीकें आ चुकी हैं, जिनकी मदद से मरीजों को बिना किसी बड़े जोखिम के बहुत जल्द ठीक किया जा सकता है.
दरअसल, शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशिलिटी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें संबोधित करने के बाद डॉ. तेजस राव ने पत्रकारों से भी बात की, जहां उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों की मदद से इलाज में खतरा बहुत कम है. इनमें सबसे एडवांस एंडोवैस्कुलर तकनीक है, जिसमें हम मरीजों के सिर को भी नहीं खोलते. जैसे दिल की एंजियोग्राफी करने के बाद हमें डैमेज भाग की जानकारी मिल जाती है. ठीक वैसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी कर हम आसानी से मरीज का इलाज कर सकते हैं.
डॉ. तेजस ने आगे बताया कि वर्तमान में ब्रेन से जुड़ी बीमारियों में एन्यूरिज्म, आर्टिरियोवेनस मालफॉर्मेशन और स्ट्रोक के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं. एन्यूरिज्म और एवीएम में खून की नलियों के अंदर जाकर यानी एंडोवैस्कुलर तकनीक से इलाज करना होता है. इसी तरह स्ट्रोक के मरीजों के दिमाग में खून का थक्का जम जाता है, जिसे रिमूव किया जाता है. पहले की तुलना में अब यह इलाज बहुत आसान हो गया है और इसमें जोखिम भी काफी घट गया है.
वहीं, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की डॉ. आंचल दत्ता ने बताया कि न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है. हमारे अस्पताल में चार से पांच मॉडल्स तैयार कराए गए हैं. इन मॉडल्स पर सर्जंस को तकनीक के बेसिक से लेकर सर्जरी के सभी बिंदुओं को बारीकी से समझाया जाएगा. इस प्रशिक्षण के दौरान एन्यूरिज्म का सटीक इलाज कैसे करना है और स्ट्रोक के मामलों में किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसी कई अहम जानकारियां मिल सकेंगी.
बहुत जल्द सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मिलेगा इलाज
सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि अब सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बहुत जल्द हम मरीजों का इलाज एंडोवैस्कुलर तकनीक की मदद से करेंगे. खासतौर से ऐसे मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाएगा, जिन्हें ब्रेन से संंबंधित गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें बहुत सस्ती दरों पर इलाज मिल सकेगा.
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